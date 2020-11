L'Oroscopo di mercoledì 25 novembre è pronto a rivelare come andrà la giornata per ciascun segno dello zodiaco. La Luna in Ariete si presenta a dir poco promettente. Anche se alcuni avranno delle difficoltà da affrontare, come nel caso del deconcentrato Acquario, c'è chi godrà di una buona forma fisica e mentale. La giornata porterà delle novità interessanti, approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Acquario – 12 - Spesse volte avete difficoltà a concentrarvi sul vostro dovere e vi sentite apatici, pigri e sconsolati.

Questo mercoledì accentuerà tutte le vostre debolezze interiori, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Stringete i denti e fate tesoro di quello che potrebbe succedere in questa giornata. In certi casi è bene prendersi del tempo per l'autoriflessione. Siate più bilanciati e non partite subito in quarta. Salute ballerina, riposatevi un po'.

Bilancia – 11 - Le previsioni astrologiche di questo mercoledì parlano di un calo fisiologico dovuto dall'elevata esposizione ai fattori stressanti. Niente panico. La vita è fatta di salite e discese, dunque, prendete le cose così come vengono e sforzatevi di sorridere. Il tempo e la risata sono due ottime medicine contro l'apatia e lo sconforto. Occhio alla gelosia del partner.

Se siete in coppia da poco, occorre prendersi cura dell'altro in maniera equilibrata e onesta. Problemi in famiglia, state in guardia e cercate di superare al meglio questa giornata.

Capricorno – 10 - La settimana è partita con qualche turbolenza di troppo, ma man mano che vi avvicinate al weekend, potrete notare dei sensibili miglioramenti.

Forse di recente non siete stati bene oppure soffrite di mal di schiena o mal di testa, in tal caso cercate di prendervi più cura del vostro benessere. Un po' di sano egoismo non fa male, ma evitate di sperperare inutilmente denaro. Prima di completare un certo acquisto, rifletteteci per un paio di giorni.

Scorpione – 9 - "La pazienza è la virtù dei forti", ma in questo periodo vi sentite fragili e sconsolati. Avete bisogno di ritrovare quella serenità mentale che latita da molto tempo. Avete timore di essere traditi o abbandonati, inoltre, siete preoccupati per una persona importante e per l'intera situazione economica che non risulta stabile. In giornata, raccogliete le idee e fate terra bruciata di tutte quelle situazioni pessime e improduttive. Selezionate con cura come spendere il vostro tempo prezioso e continuate a investire sul vostro personale miglioramento. Apritevi a confidenze perché il dialogo vi salverà.

Toro – 8 - Ultimamente siete sregolati. Dormite poco e male, esagerate con dolci e salati, inoltre vi muovete pochissimo.

In questo mercoledì cercate di tirare fuori la vostra determinazione e rimettete la vostra vita in ordine. Occhio alle incomprensioni che potrebbero sopraggiungere in queste 24 ore poco limpide. Rischierete di risultare invadenti o perlomeno offensivi. In casa si sta abbastanza stretti e vi sentite pressati. Mantenete la calma attraverso la meditazione e dell'esercizio fisico regolare. Curate il vostro corpo e curerete anche la mente.

Leone – 7 - Giornata che promette qualcosa di importante e ne sarete ben contenti perché da un po' di giorni vi lamentate della vita monotona che conducete. Avete bisogno di cambiare e di esplorare nuovi contesti, ma l'incertezza vi frena. Di questi tempi, la prudenza non è mai troppa, perciò non fate il passo più lungo della gamba.

Quando le cose girano bene occorre battere il ferro finché è caldo, questo suggerimento vale per ogni cosa, dall'amore alla carriera. Non adagiatevi sugli allori.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Sagittario – 6 - Le vostre attese stanno per culminare, questo mercoledì promette abbastanza bene. Nel vostro cuore c'è amore, il sentimento non vi manca ma è necessario continuare a prendersi cura delle persone che contano altrimenti rischierete di perderle. In giornata coccolerete il vostro animale domestico oppure trascorrerete del tempo prezioso con i figli o i genitori anziani. Prendete tutto seriamente, perciò siete un segno pieno di buon senso. Cielo minaccioso, sarà meglio rinviare eventuali commissioni esterne.

Cancro – 5 - L’oroscopo del 25 novembre nota dei miglioramenti all'interno del reparto finanziario e lavorativo. Questo è un periodo che favorisce chiunque abbia un'attività in proprio o sta portando avanti un certo progetto. La giornata sorriderà anche a chi è senza lavoro o è stato ridimensionato. Dei piccoli cambiamenti busseranno alla vostra porta mostrandovi la strada giusta da percorrere. Vi sentirete in buona forma, sia fisica che mentale e questo vi spingerà a ricominciare e a fare il famoso salto nel buio. L'amore procede, ma volete più romanticismo ed emozioni.

Pesci – 4 - L’oroscopo evidenzia che avrete un'altra buona giornata grazie alla forma fisica e mentale che vi ritroverete.

State seguendo un percorso che vi appassiona, magari avete ritrovato lo stimolo a reagire. Comunque sia, non esponetevi troppo al freddo e al maltempo, coprite ogni spiffero presente in casa vostra ed evitate di accollarvi troppe responsabilità stressanti. Avrete modo, in giornata, di chiacchierare amabilmente con una persona interessante.

Vergine – 3 - Una ripresa comincerà a registrarsi proprio in questo mercoledì che porrà fine alle vostre agonie mentali e fisiche. Avete sofferto moltissimo, forse siete stati poco bene o avete ricevuto una notizia abbastanza devastante. Quello che non uccide fortifica, perciò vi riscoprirete più battaglieri che mai. In giornata qualcuno potrebbe sorridervi con gli occhi, i flirt di questi tempi sono molto più 'roventi' del solito.

Presto potrete tornare a volare dato che vi libererete di quelle catene che vi rallentano il passo.

Ariete – 2 - Parte decisamente bene questo mercoledì che porrà fine ai vostri tormenti interiori. Otterrete un buon recupero psicofisico e comincerete a tranquillizzarvi. Generalmente siete sempre in pensiero per la salute dei vostri familiari e delle amicizie più strette, inoltre le ultime vicende vi hanno sconfortato moltissimo. Fortunatamente questa si presenta come una giornata positiva e piena di buoni pensieri. Sono previste delle novità entro domenica sera, a quanto pare questo novembre uscirà di scena facendo rumore.

Gemelli – 1 - Buon mercoledì per voi nativi dei Gemelli che siete di natura curiosi, chiacchieroni e amanti delle cose belle.

Quello che farete finirà per influenzare l'andamento del resto della settimana, perciò dovrete cercare di occuparvi dapprima delle cose pesanti e poi di quelle più semplici. Ultimamente uscite con il contagocce e fate subito rientro a casa. La vostra vita non è più vivace come un tempo, ma le cose sono destinate a migliorare in maniera immaginabile. Siate sinceri con voi stessi, non trattevi male e non permettete a nessuno di darvi per scontati.