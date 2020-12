L'Oroscopo di mercoledì 23 dicembre è pronto a rivelare come sarà questa giornata secondo l'astrologia. La Luna in Ariete ammiccherà ai nati di questo esuberante segno, che trascorreranno una giornata briosa ed anche fortunata. Mentre i Gemelli dovranno fare marcia indietro, la Vergine dovrà fare i conti con il nervosismo. Detto ciò, si prospetta un 23 dicembre importante e movimentato. Ci sarà un grosso fermento nell'aria e delle transizioni economiche.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente, dai segni meno fortunati a quelli più in vista.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni meno fortunati

Leone (12° posto) - Ogni volta che arriva l'inverno, vi sentite parecchio demotivati e stanchi: detestate il freddo. L'oroscopo dice che dentro di voi è in atto un'estenuante lotta tra voglia di fare e pigrizia. Anche se avete mille progetti in mente, l'ozio e la sedentarietà finiscono per avere la meglio. In questo 23 dicembre dovrete fare uno sforzo maggiore, perché non potete continuare a poltrire o a buttarvi giù. Qualcuno ha famiglie o ospiti particolari a casa per il Natale.

Scorpione (11° in classifica) - Regali all'ultimo minuto per voi che avete rimandato a lungo. Non saranno da escludersi degli accesi confronti, specie sul web dove ognuno crede di saperne più dell'altro senza rispettare le opinioni divergenti.

Prendete le distanze dai social e dedicate queste prossime giornate alla famiglia, alla televisione e al buon cibo tipico di questo periodo: è Natale una volta l'anno.

Sagittario (10° posto) - L'oroscopo del 23 dicembre dice che sarete di fretta ed anche nervosi. In casa e fuori avrete un mucchio di cose da fare, si prevede un grosso movimento di denaro.

Qualcuno o qualcosa rischierà di farvi storcere il naso. Potrebbero emergere conflitti, disaccordi e polemiche di vario tipo. Nel tardo pomeriggio avrete modo di pensare esclusivamente a voi stessi, dunque concedetevi un bel bagno caldo o un pediluvio rinfrancante.

Toro (9° in classifica) - È inutile piangere sul latte versato, perché quando un piatto si rompe si possono fare due scelte: incollare i cocci oppure buttarlo via, l'importante è muoversi in fretta.

In questo periodo, in cui la situazione sembra molto più incerta del solito, è necessario cambiare delle abitudini e il modus operandi al fine di vivere meglio. Forse state riflettendo su un trasferimento o l’apertura dì un’attività in proprio, comunque sia, in questa giornata dedicatevi al Natale e stoppate ogni preoccupazione.

Oroscopo del giorno dei quattro segni mediamente fortunati

Pesci (8° posto) - In vista del cenone del 24 dicembre, in giornata vi dedicherete alla preparazione dei dolci o uscirete per le consuete spese alimentari. Qualcuno si è già portato avanti prevenendo le folle ed eventuali misure drastiche, i più pigri, al contrario, hanno procrastinato riducendosi all'ultimo minuto. Comunque sia, in linea di massima sarà una giornata affaccendata in cui rischierete di arrivare a sera del tutto esausti: chiedete aiuto.

Capricorno (7° in classifica) - Un problema passato o una recente preoccupazione sarà messa da parte a favore della serenità natalizia. I più tradizionalisti avranno un grosso daffare tra cucina, spesa e sistemazione dei regali. Le stelle dicono che c'è persona che ha delle aspettative particolari su di voi. In giornata dovrete cercare di essere più pratici e meno sregolati. Mettete nero su bianco tutti i vostri compiti e cercate di non strafare. Coinvolgete i piccoli di casa nelle attività manuali.

Bilancia (6° posto) - L'amore richiede cure costanti e rispetto reciproco, magari in questo periodo c'è stata una riconciliazione o una maggiore vicinanza: è l'effetto del Natale. Avrete delle cose da fare in questo 23 dicembre, soprattutto se amate la cucina e le tradizioni.

Riaccendete la speranza e riempite la vostra casa di luci e colori, farà un gran bene non solo a voi stessi ma anche a chi vi sta attorno. Mai come in questo periodo è importante lanciare segnali di speranza e gioia. L'umore sarà stabile, inoltre, si prevedono uscite per comprare il pesce e/o per fare la spesa alimentare.

Vergine (5° in classifica) - Siete un po' nervosi in questo periodo in cui le tasse e le spese sono maggiori delle entrate, per questo vi sentite soffocati e tristi. Fortunatamente questo mercoledì si presenta interessante e foriero di novità positive. Nei prossimi giorni potrebbe emergere degli scontri e dei diverbi, per cui prevenite la situazione cercando di non esporvi più del necessario. Qualcuno potrebbe farvi un augurio anticipato, una visita o telefonarvi.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Cancro (4° posto) - A distanza di diversi mesi, vi siete resi conto che la situazione generale continua ad evolversi lasciandovi sempre più interdetti. Avete necessariamente bisogno di garanzie, soldi e sicurezza. Da qui ai prossimi giorni, immergetevi nell’atmosfera natalizia e dedicatevi alla cucina o alle vostre passioni. I più piccoli trascorreranno il tempo a guardare la tv e a giocare, mentre le coppie ritroveranno la complicità di un tempo. L’ispirazione non mancherà e farete miracoli dietro ai fornelli. Occhio a non diventare asociali.

Acquario (3° in classifica) - Nella vita le cose non sempre vanno come sperato, perciò è importante saper reagire assumendo la giusta mentalità.

Ci sono delle situazioni che vanno eliminate dalla vostra quotidianità, dunque, sbarazzatevene in questo mercoledì che si presenta positivo e pieno di occasioni imperdibili. Prima dell'arrivo dell'anno nuovo, riflettete a fondo, fate una bella pulizia purificante e tagliate i ponti con le persone tossiche. Passione alle stelle con il partner, lasciatevi andare.

Gemelli (2° posto) - Occorre fare marcia indietro, soprattutto se recentemente è sorta una certa situazione poco promettente. In questo periodo le vostre abitudini risultano un po’ sballate, complice l’arrivo delle feste e delle tante leccornie, resistere alle tentazioni non è facile ma va bene così. Le stelle premono affinché vi lasciate andare. Dunque, assaporate il Natale e bandite ogni polemica, alla dieta ripenserete a gennaio.

Ariete (1° in classifica) - Adattatevi ai cambiamenti, altrimenti correrete dei rischi importanti di cui potreste anche pentirvene. Ora più che mai è fondamentale aggiornarsi e tenere il passo perché sopravvive solo chi sa adattarsi. Questo vale per tutto, dall’amore alla famiglia, dal denaro alla professione e così via. Questo 23 dicembre sarà brioso e incentrato sulle tradizioni e sulla cucina: dovete fare i dolci. La fortuna vi ronzerà attorno, sfruttatela.