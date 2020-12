L'Oroscopo dell'inverno apre le porte ad una stagione caratterizzata tipicamente da freddo, nuovi inizi e svariate turbolenze emotive. Si parte con le festività di Natale, Capodanno e l'Epifania per poi rimboccarsi nuovamente le maniche e riprendere da dove si era interrotto. Si prospetta una stagione determinante, specie per i nati del Cancro, in cui molte situazioni devolveranno prendendo una piega del tutto nuova. Alti e bassi metteranno alla prova la Bilancia, ma anche altri segni avranno il loro bel daffare in questa stagione fredda. Andiamo a scoprire le previsioni astrali dell'inverno 2020/2021 per tutti i segni.

Previsioni della stagione invernale da Ariete a Vergine

Ariete - L'inverno sopraggiungerà facendo parecchio rumore nella vostra mente dato che sarete reduci da un'annata pessima e a dir poco produttiva. Subito dopo le feste di Natale, Capodanno e dell'Epifania, sarete al centro di una situazione molto importante e non indifferente. Chi lavora in proprio rischierà di doversi fermare. Solitamente l'inverno è una stagione un po' fiacca a livello economico. Avrete più voglia di starvene a casa, al caldo e al sicuro, ma cercate di non cedere alla pigrizia e alla sedentarietà. Qualcuno si deciderà a iscriversi in palestra o a seguire quel famoso corso che ha in mente da tempo.

Toro - Partirà con il turbo il vostro inverno che nelle periodo di dicembre e marzo sarà intenso e pieno di eventi/episodi memorabili.

A gennaio e febbraio sarete concentrati sui vostri progetti lavorativi e personali, dovrete recuperare e fare tutto quello che nel 2020 non avete potuto fare. Vi metterete a dieta e seguirete un programma di fitness, ma in alcune giornate vi sentirete molto spossati e lascerete tutto da parte. Se seminerete in questa stagione, tra la primavera e l'estate 2021 avrete uno straordinario raccolto.

Gemelli - L'inverno non tanto vi piace poiché è la stagione più fredda e improduttiva dell'anno. L'oroscopo afferma che ci sarà da tenere duro fino a marzo, anche se la morsa comincerà ad allentarsi, sarà meglio non abbassare la guardia. I vostri orizzonti personali e professionali potranno essere amplificati, ma dovrete mettervi in gioco senza indugiare troppo.

L'amore per i single potrebbe arrivare da un giorno all'altro, anche sui social. Gennaio sarà ricco di sconti e offerte imperdibili, ma attenzione alle truffe. Uno dei vostri nuovi propositi è quello di spendere meno.

Cancro - L'oroscopo rivela che il vostro inverno sarà determinante e avrà un inizio tranquillo e al contempo piacevole, caratterizzato dal periodo natalizio che si rivelerà memorabile. A gennaio sarete molto decisi a seguire quei buoni propositi che vi siete prefissati di realizzare nell'anno nuovo. Un passo alla volta riuscirete veramente a raggiungere l'agognato traguardo, ma febbraio potrebbe mettervi a dura prova a causa del freddo, delle giornate grigie e dell'enorme sonnolenza che proverete. Andrà molto meglio verso marzo, quando l'inverno sarà agli sgoccioli e vedrete i primi risultati positivi dei vostri impegni.

Tutto quello che dovrete fare è lavorare sodo e non gettare la spugna! I vostri incassi potrebbero crescere.

Leone - L'inverno sarà incentrato principalmente sul fronte personale ed economico. Dopo le maldestre vicende dei mesi scorsi, vi ritroverete un po' a corto di denaro e dovrete cercare di rimettere in pari i conti. Le ultime settimane di dicembre e la prima di gennaio saranno dedicate al recupero delle energie mentali e fisiche, ci sarà una sorta di ripristino generale. Subito dopo l'Epifania, dovrete rimboccarvi le maniche e dare il massimo perché rimanere fermi rischierà di compromettere i vostri equilibri. In alcune giornate vi sentirete poco in forma, qualcuno avrà a che fare con dell'influenza o malanni stagionali. Comincerete a riprendervi verso marzo, quando l'inverno si accingerà a lasciare il posto alla primavera.

Vergine - L'oroscopo apre le porte ad un inverno freddo e lungo, ma sarà l'ultima sfida da affrontare prima di arrivare al traguardo. Chi nel 2020 ha perso un lavoro, potrà ricominciare anche se qualcuno dovrà apprendere delle nuove abilità attraverso corsi o fare dei concorsi. Avrete delle prove o dei test da affrontare, in alcune giornate sarete preoccupati e faticherete a chiudere occhio. L'amore di coppia imboccherà una strada importante e dei cambiamenti cominceranno a palesarsi. I vostri gusti sono cambiati, non siete più la stessa persona di prima.

L'oroscopo invernale da Bilancia a Pesci

Bilancia - Archiviate le feste e gli eventi dell'ultima parte del 2020, comincerete a darvi da fare per il vostro futuro. Sarà un inverno particolare, susseguito da alti e bassi, ci sarà ancora da guardarsi alle spalle!

La vostra vita non sarà più la stessa di prima, perciò preparatevi a dei nuovi cambiamenti. L'amore per i single scarseggerà, anche se online qualche nuova conoscenza verrà approfondita. Le coppie affronteranno delle discussioni sostanziali riguardanti l'eredità, il patrimonio, i soldi, i diritti e i doveri. Le stelle rivelano che verso marzo tutto tornerà a girare nel verso giusto e assisterete ad una nuova rinascita. Possibili viaggi o traslochi in vista.

Scorpione - Inverno che promette un po' di colpi di scena. Tornerete a muovervi un po' di più rispetto a prima, ma dovrete comunque stare attenti perché il pericolo sarà sempre in agguato. La famiglia e il lavoro avranno molta rilevanza, non saranno da escludersi dei cambiamenti di sede o di routine.

Verso metà gennaio riprenderete la dieta oppure vi iscriverete in palestra al fine di tornare in forma per l'estate. Ci saranno delle spese da sostenere quali dentista, auto, telefono, tasse varie, ecc. Sarà meglio cautelarsi ed evitare di strafare. In alcune giornate sarete tentati dal gettare la spugna, infatti la vostra motivazione sarà messa a dura prova. Marzo porterà novità e cambiamenti.

Sagittario - Le previsioni astrologiche parlano di un inverno molto pesante e soprattutto incerto. Chi abita nelle grandi città potrebbe cambiare vita o lavoro, magari traslocando in borghi o in zone più tranquilla e soprattutto pulite. Lo stile di vita generale cambierà inevitabilmente e dovrete prendere una posizione. C'è chi si ritroverà a combattere contro un certo malessere e chi invece avrà ben poca voglia di lavorare/studiare.

L'oroscopo, pertanto, intravede l'avvicinarsi di una primavera/estate rigogliosa, perciò non dovrete perdere la speranza. Rimboccatevi le maniche e cercate di inventarvi qualcosa di geniale che vi doni più certezze. Febbraio sarà un mese pieno di transazioni economiche. Favorite le diete che partono dall'11 gennaio.

Capricorno - Dovrete affrontare una bella tempesta tra gennaio e febbraio, non a caso le previsioni annunciano agitazione e un sacco di novità che subentreranno nella vostra vita lasciandovi spiazzati. Una volta passate le feste, vi renderete conto che delle situazioni sono evolute. Chi lavora in proprio e non ha incassato granché nel 2020, dovrà impegnarsi ancora di più in questo gelido inverno, dato che bisognerà rimettersi in pari.

Sarà il caso di fare attenzione ad ogni circostanza e di sperimentare nuove soluzioni. Gli incontri risulteranno sfavoriti per tutta la stagione fredda, ma sarà possibile approfondire una conoscenza amichevole via social. Avrete delle serate tranquille grazie alle serie tv che vi ritroverete a guardare. Bene l'amore di coppia.

Acquario - Archiviate le festività natalizie, vi ritroverete a fare delle sistemazioni in casa. Sarete intenzionati a imparare qualcosa di nuovo e ad avere più costanza nel raggiungere quegli obiettivi che vi siete prefissati per l'anno nuovo. Ci saranno un sacco di tira e molla, di apri e chiudi e di sì e no. Tutta questa situazione incerta dovrebbe durare per tutta la stagione invernale, ma a quanto pare sarà l'ultima dura prova da sostenere prima dell'arrivo della primavera/estate.

Risulteranno favoriti i cambi di look, le ristrutturazioni, i trasferimenti di denaro, di lavoro ed anche i traslochi: insomma sarà un inverno perfetto per lanciarsi in nuove sfide e mettere alla prova il proprio animo. Le famiglie risulteranno compatte e l'amore farà un passo in avanti.

Pesci - Aria di progetti per i cuori innamorati e per tutti coloro che inseguono un sogno. Il 2020 vi ha impartito una durissima lezione, perciò tirerete fuori tutta la vostra tenacia e voglia di emergere in questa stagione invernale, che vi vedrà ancora costretti tra le mura domestiche. Le uscite non mancheranno, ma per un po' di tempo la situazione continuerà ad essere la medesima. Avrete delle cose di cui occuparvi, forse un cambiamento di casa, di auto o un nuovo lavoro.

Chi è disoccupato, finalmente troverà la strada giusta da imboccare, ma dovrà dapprima accontentarsi perché non si può arrivare in alto senza partire da zero. La famiglia sarà destinata ad ampliarsi, mentre per chi vive solo è prevista una grande scossa. L'inverno favorirà le diete, i cambi di look, le conoscenze virtuali e tutte le vostre passioni. Tasse da pagare e entrate di denaro interessanti.