L'oroscopo della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025 si presenta fortunato, a livello d'amore, per i segni dei Pesci, dell'Acquario, del Capricorno e del Sagittario. Le stelle non aiutano invece l'Ariete, che ottiene il minimo punteggio. Approfondiamo le previsioni settimanali e la classifica d'amore segno per segno.

Previsioni e oroscopo settimanale fino al 2 marzo 2025: i segni flop e top in amore

Ariete: ❤❤❤. Sfortunati in amore. Per chi è single, questo è un periodo che invita a uscire e a farsi notare. Nelle relazioni di coppia invece, c’è chi sta cercando di sistemare alcuni aspetti: per molti, questa sarà l’occasione giusta per consolidare il rapporto e fare passi importanti insieme.

Chi sta pianificando un matrimonio o l’arrivo di un figlio farebbe bene a organizzarsi in anticipo, magari chiedendo permessi o valutando un trasferimento. Il lavoro, però, potrebbe creare distanze, soprattutto per chi fatica a bilanciare vita privata e professionale.

Toro: ❤❤❤. Secondo l'oroscopo della settimana, il rischio è quello di rimanere bloccati nel dubbio tra il desiderio di agire e la paura di farlo. Ma è chiaro che tutto intorno sembra spingere verso una decisione: se c’è l’amore, bisogna viverlo fino in fondo. Anche le coppie che attraversano un periodo di stanchezza dovrebbero cercare di ravvivare la relazione, magari con nuove esperienze insieme. Se invece la storia sembra ormai senza via d’uscita, non sarà difficile trovare una piacevole distrazione.

Qualche esitazione può esserci, ma a volte serve solo il coraggio di fare il primo passo per capire quale direzione prendere. Per i single, il periodo si preannuncia pieno di occasioni interessanti.

Gemelli: ❤❤❤. Il lavoro occupa gran parte dei pensieri e rischia di distogliere l’attenzione dalla qualità di una relazione. Discussioni su questioni economiche o legate alla quotidianità potrebbero creare tensioni.

Per chi lavora con il partner, è difficile separare la sfera professionale da quella sentimentale e la famiglia potrebbe non essere d’aiuto, specialmente se si oppone a certi cambiamenti. Le stelle fanno presente che, in alcuni casi, un supporto economico potrebbe arrivare proprio da chi meno ci si aspetta, aiutando a risolvere una questione importante.

Anche sul fronte immobiliare o patrimoniale potrebbero aprirsi nuove possibilità.

Cancro: ❤❤❤. Determinazione e intransigenza si riflettono anche nella vita sentimentale. I rapporti più complicati, sia in ambito amoroso che professionale, sembrano coinvolgere Ariete, Bilancia e Capricorno. Chi sta vivendo una crisi potrebbe arrivare a una decisione drastica. Inoltre, il bisogno di sentirsi al centro dell’attenzione si fa sempre più forte e l’idea di essere messi in secondo piano diventa difficile da tollerare. Dubbi sulla sincerità del partner potrebbero portare a confronti accesi. Chi vive una relazione segreta potrebbe decidere di uscire allo scoperto. Le coppie solide invece non corrono rischi, ma alcune questioni familiari o domestiche devono essere affrontate per evitare ulteriori tensioni.

I single hanno buone possibilità di fare incontri appassionati, anche se non necessariamente destinati a durare.

Leone: ❤❤❤❤. Un nuovo incontro potrebbe far battere il cuore, ma resta da capire se si tratta di un’avventura passeggera o di qualcosa di più profondo. Le occasioni in amore non mancano, ma bisogna fare attenzione a non lasciarsi trascinare da situazioni troppo complicate. A volte, le incertezze non dipendono dagli altri, ma da una certa resistenza personale nell’aprirsi completamente. Un po’ di dialogo in più potrebbe fare la differenza. Chi è single ha molte opportunità per mettersi in gioco, soprattutto nei prossimi giorni. Chi invece vive una relazione clandestina potrebbe cominciare a sentire il peso di questa situazione.

È importante affrontare le questioni in sospeso prima che diventino un problema più grande. Anche in famiglia potrebbero esserci tensioni, specialmente se legate a questioni economiche o patrimoniali.

Vergine: ❤❤❤❤. Questo è il momento ideale per l’amore. Anche chi finora è rimasto fermo potrebbe sentire il desiderio di rimettersi in gioco. Il fine settimana porta con sé nuove occasioni, sia per chi è in cerca di una storia, sia per chi vuole dare una svolta a una conoscenza già avviata. Le emozioni sono in fermento ed è bene lasciarsi trasportare senza troppi freni. Un viaggio o una breve fuga dalla routine potrebbero essere lo scenario perfetto per un incontro speciale. Le coppie dovrebbero ritrovare il giusto equilibrio tra la praticità e il romanticismo, elementi entrambi necessari per una relazione armoniosa.

Bilancia: ❤❤❤❤. Le questioni economiche stanno pesando su alcuni progetti di coppia e potrebbero essere fonte di discussioni. Però, dove c’è amore, c’è anche la volontà di superare insieme gli ostacoli. Chi sta cercando una casa o deve risolvere questioni immobiliari potrà vedere i primi segnali di una soluzione imminente. Se ci sono divergenze con il partner invece, è meglio non insistere troppo nei giorni centrali della settimana. In alcuni casi, se il rapporto è già in bilico, potrebbe essere il momento di una scelta definitiva. È un periodo di ristrutturazione emotiva, in cui si cerca maggiore stabilità. Essere sinceri con sé stessi e con gli altri è fondamentale per andare avanti con maggiore serenità.

Scorpione: ❤❤❤❤. Chi desidera l’amore deve essere disposto a mettersi in gioco. Le occasioni non mancano, ma è necessario superare certe resistenze personali. I viaggi o i nuovi ambienti potrebbero rivelarsi il contesto ideale per fare incontri interessanti. Chi è già in una relazione dovrebbe lasciarsi andare senza farsi condizionare dai dubbi o dalle esperienze passate. Per alcune coppie, questo è il momento giusto per fare progetti importanti insieme. Il partner potrebbe sorprendere con un gesto inaspettato che rafforza il legame. Un lieve calo di energia è previsto per i prossimi giorni ma nulla che possa compromettere il buon andamento della settimana.

Sagittario: ❤❤❤❤❤. In amore è importante essere chiari fin dall’inizio, evitando ambiguità.

Chi ha appena iniziato una conoscenza dovrebbe capire subito se l’altra persona è sulla stessa lunghezza d’onda. Anche le coppie più consolidate devono affrontare eventuali problemi senza rimandarli troppo a lungo. Progetti legati alla casa o a una convivenza potrebbero aiutare a dare nuova linfa alla relazione. In famiglia tornerà il sereno e fra genitori e figli ci sarà armonia.

Capricorno: ❤❤❤❤❤. Il periodo è positivo per costruire qualcosa di solido, ma possono esserci tensioni da gestire. Niente di preoccupante, perché siete fra i segni privilegiati in fatto d'amore. Sarà la vostra settimana. Via libera alla passione e alla trasgressione. Certo, alcune coppie stabili devono affrontare piccole discussioni legate a questioni pratiche o familiari, ma ciò rafforzerà il legame ancora di più.

Se ci sono decisioni importanti da prendere, meglio farlo con calma. Per chi è in crisi, potrebbe servire un momento di riflessione. I cuori solitari, invece, hanno buone possibilità di fare incontri speciali nel weekend.

Acquario: ❤❤❤❤❤. È il momento di dare voce ai sentimenti e non lasciare che le incertezze blocchino un’emozione nascente. Qualcuno potrebbe chiedere risposte più concrete, ed è importante non evitare il confronto. Il futuro della coppia dipende dalle scelte che si fanno adesso. Anche le relazioni più complicate possono trovare una soluzione con un dialogo sincero. Dovreste dedicarvi al vostro benessere e ai vostri interessi, soprattutto se vi sentite poco coinvolti nella vostra relazione o se siete reduci da una scottante delusione sentimentale.

Pesci: ❤❤❤❤❤. Il vostro oroscopo dell'amore si presenta fortunato per l'intera settimana. Avanti così. Se non state facendo niente, allora è tempo di uscire di casa o farsi avanti con la persona che vi interessa. Lanciate dei segnali e giocate un po'. Il flirt è il sale delle relazioni, quindi anche se siete impegnati da tempo, non dovreste smettere di stuzzicare e stupire il partner. Ad ogni modo, le aspettative in amore crescono e, per alcune coppie, è arrivato il momento di fare passi importanti. È necessario guardare avanti senza lasciarsi condizionare dalle esperienze passate. Chi è single potrebbe ricevere una sorpresa inaspettata che porterà nuove emozioni nella sua vita.