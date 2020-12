Cosa prevedono gli astri per l’Oroscopo della giornata di venerdì 25 dicembre? A Natale la Luna in Toro invita a svagare la mente e a ritrovare la serenità mentale che per tutto l'anno è latitata. Ci sarà modo di emozionarsi e di trascorrere del tempo di qualità insieme ai propri affetti. C'è chi avrà da fare in cucina per il tradizionale pranzo natalizio e chi invece si occuperà della sistemazione dell'abitazione. Gli auguri non mancheranno e nemmeno le sorprese. Novità, amore, famiglia e soldi, approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Acquario (12° posto) - Assumersi le proprie responsabilità non è un compito affatto semplice. Avete alle spalle un periodo altalenante, ma il Natale invita a fare terra bruciata di tutte quelle questioni poco produttive e a lasciarsi andare. Certo, di questi tempi non è facile divertirvi, specialmente se avete perso qualcuno di importante. Comunque sia, le stelle dicono che avete bisogno di un maggior coinvolgimento, ma non mettetevi troppa fretta nel trovare la vostra strada: "Quando l'allievo è pronto, il maestro appare". Si registrerà una certa sintonia con una persona in particolare.

Ariete (11° in classifica) - Può essere utile ripristinare alcuni rapporti distanti o che sono stati messi in stand-by per via delle imposizioni di questo periodo.

La buona notizia è che nel 2021 avrete nuove occasioni e opportunità, quella cattiva è che in queste 24 ore vi sentirete stanchi e nervosi a causa delle fatiche effettuate nel giorno precedente. Cucinare e ordinare la casa è piuttosto stancante, quindi cercate di non pretendere troppo dal vostro corpo. Correte ai ripari e curate la vostra alimentazione prediligendo più frutta e verdura stagionale, infine, limitate gli eccessi.

Aspettatevi altre telefonate o messaggi d'auguri.

Bilancia (10° posto) - Le previsioni astrologiche invitano a concentrarsi maggiormente su una cosa alla volta, perché chiaramente state facendo un po' troppo. Abbiate più cura delle vostre energie e dispendetele consapevolmente senza perdere tempo dietro alle sciocchezze. In giornata, specie in mattinata, avrete da fare dietro ai fornelli ma la voglia sarà ben poca a causa delle ore piccole fatte nella serata precedente.

Chiedete aiuto, non mettetevi su un piedistallo. Possibili mal di testa o dolori a stomaco e schiena, non vedete l'ora che finisca l'anno!

Vergine (9° in classifica) - Aspettatevi una mattinata al cardiopalma e al contempo stressante, dovrete correre avanti e indietro a causa delle molteplici faccende da sbrigare. Quel che è certo è che non vi annoierete un solo istante, perciò fatevi forza! Avrete modo di scoprire delle sorprese, inoltre, dei regali vi colpiranno in maniera particolare. Nel tardo pomeriggio potrete lasciarvi andare, ma non potete continuare a fare tutto voi: avete bisogno di un aiutino. Andrà bene agli innamorati che vivono sotto lo stesso tetto anche se qualche coppia potrebbe lamentare una certa distanza.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Sagittario (8° posto) - Chi lavora non vede l'ora che arrivi gennaio per prendersi delle ferie, mentre chi è già in vacanza o è disoccupato avrà modo di gustarsi questa promettente giornata del 25 dicembre in compagnia degli affetti più cari e facendo una lunga maratona di film e trasmissioni di Natale. Alzatevi più tardi, altrimenti finirete per sbadigliare tutta la giornata. I più giovani scarteranno i regali, come da tradizione, ma non tutti saranno contenti dei doni che riceveranno. Cercate di evitare discussioni su argomenti di un certo peso: è Natale! Sarà meglio tenere sotto controllo la pressione.

Capricorno (7° in classifica) - Ci sono delle questioni aperte che vorreste poter chiudere il prima possibile, ma in queste 24 ore avrete poco spazio di manovra e soprattutto poca attenzione.

Godetevi le feste e rinviate i vostri doveri ad un altro momento della settimana. Per via della serata precedente, tra cenone, giochi e pulizie, sarà facile che vi ritroviate a battagliare contro un certo malessere o indisposizione. Avete preteso troppo da voi stessi, non siete dei robot quindi lasciatevi andare. L'amore sarà incandescente e la famiglia risulterà più unita che mai. Chi vive da solo starà bene fisicamente e mentalmente.

Leone (6° posto) - L'oroscopo del 25 dicembre dice che vi sentirete un pochino confusi e stanchi a causa degli eccessi fatti nella serata precedente. Non potrete di certo mancare l'appuntamento con il tradizionale pranzo di Natale. Anche se inizialmente dovrete fare un grosso sforzo, tutto sommato riuscirete a ridestarvi e a trascorrere una giornata favolosamente strepitosa.

Dei sogni fatti in nottata potrebbero avervi lasciato un po' l'amaro in bocca. Qualcuno vi chiederà una mano, in tal caso sarà bene che facciate la vostra parte senza tirarvi indietro. Aspettatevi degli auguri emozionanti.

Toro (5° in classifica) - Un po' di sonnolenza ritarderà il vostro risveglio, ma in linea di massima trascorrerete una bella giornata di Natale. Tra un augurio e un altro, il tempo volerà via in un baleno e tanti nuovi ricordi affolleranno la vostra mente. La Luna nel vostro segno vi permetterà di svagarvi in maniera genuina e a tratti infantile. Avete proprio bisogno di una giornata "leggera", perché ultimamente state collezionando sofferenza, pesantezza e delusione. Occhio alla cervicale e ai problemi digestivi dovuti agli eccessi di quest'ultimi giorni.

Chi ha dei figli piccoli a cui badare, dovrà cercare di prestare loro più attenzione del solito poiché saranno molto scalmanati.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Scorpione (4° posto) - Per la buona parte dei nati di questo segno, si prospetta un Natale strepitoso e pieno di festeggiamenti. In casa l'armonia non mancherà e sarà possibile anche riconciliarsi nel caso in cui fossero sorte delle discussioni o degli allontanamenti. Avrete modo di posticipare la sveglia e di prendervela con calma. Certo, qualcuno dovrà cucinare per il tradizionale pranzo natalizio, ma in linea di massima tutto filerà liscio come l'olio. In ogni caso, però, sarà bene che vi facciate dare una mano. Qualcuno vi penserà e vi manderà un bel messaggino.

In serata vi rilasserete con un bel film.

Gemelli (3° in classifica) - Archiviato il divertimento della vigilia, il vostro 25 dicembre si rivelerà diverso e speciale. Finalmente potrete trascorrere le festività in tutt'altro modo, ma anticipiamo che dall'anno prossimo tutto tornerà ad essere abbastanza come prima. Dunque, fate quello che più vi pare e piace: per quest'anno prendetela così! Riceverete qualche augurio di buon Natale, penserete a tutti coloro che non ci sono più e vi immergerete nella visione di più film natalizi. I regali, anche se forse non saranno quelli che desideravate, risulteranno graditi perché conta il pensiero. Passione incandescente per le coppie innamorate.

Cancro (2° posto) - L’oroscopo del giorno 25 dicembre dice che avrete modo di sorridere e gioire.

In questo periodo è in corso una certa trattativa o una transizione particolarmente interessante. Il comparto finanziario piange poiché ci sono state fin troppe uscite di denaro. Anche se risultate in perdita, da gennaio avrete modo di recuperare alla grande. Comunque sia, queste 24 ore saranno dedicate allo svago, alla cucina e alle persone che ogni giorno sono accanto a voi. Riceverete dei regali e degli auguri: siete più belli quando sorridete. Presto sarà possibile rialzarsi e sistemare ogni cosa a livello professionale, sentimentale e interpersonale.

Pesci (1° in classifica) - L’oroscopo di Natale si presenta superlativo per voi romanticoni e sognatori. La mattina e il primo pomeriggio saranno piacevoli e soprattutto emozionanti. Potrete conversare amabilmente e farete quattro risate.

Adorate le feste, specialmente il Natale. L'aspetto sentimentale risulterà pieno e intimo, qualcosa di speciale potrebbe succedere. Ogni tensione familiare o lavorativa sarà archiviata a favore della ritrovata serenità. Nel prossimo weekend dovrete sistemare tutto e pensare a cosa fare nel 2021. Godetevi questa giornata.