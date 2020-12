L'Oroscopo della settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio mette in risalto l'interessante cielo astrale che permetterà di chiudere l'anno in maniera importante. Tra i momenti più attesi ci sarà l'ingresso e la permanenza della Luna in Cancro nei giorni 29-30-31 dicembre con il promettente novilunio. C'è chi si ritroverà dinanzi ad un bivio, chi riceverà delle novità e chi avrà dei ripensamenti. Amore, lavoro, fortuna, soldi, famiglia, approfondiamo il discorso attraverso le previsioni delle stelle.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Settimana in cui potrebbero esserci dei ripensamenti.

L'amore appare un po' conflittuale, occorre fare chiarezza e mettere i puntini sulle 'I'. Cercate di essere originali, prendete ispirazione, ma non limitatevi a copiare o a fare il vostro lavoro senza metterci del vostro: fate la differenza. Non disperate, perché entro la fine dell'anno spunteranno delle grandi soluzioni, dovete solamente portare pazienza. Avrete una gran voglia di fare e di essere. Occhio a non dire più del dovuto, le parole sono un'arma a doppio taglio. Chi è stato poco bene, potrà rimettersi e affrontare coraggiosamente ogni problematica. Non strapazzatevi, il Veglione di San Silvestro sarà spettacolare e insolito.

Toro - Negli ultimi giorni di dicembre vi ritroverete davanti ad un bivio. Sfruttate queste giornate per fare una bella pulizia e per buttare via le cose vecchie e rotte.

Sarà possibile risolvere delle problematiche e chiudere eventuali conti in sospeso. L'agitazione resterà ancora una volta il vostro punto debole, state affrontando una difficoltà interiore e, non sapere cosa vi riserva il futuro, vi causa il panico. L'amore potrebbe regalare delle gioie in più, i progetti di coppia risulteranno favoriti. Organizzate qualcosa di divertente per il veglione e il Capodanno.

Sarà necessario non trascurare il lavoro, saranno giornate decisive e soprattutto riflessive.

Gemelli - L'oroscopo settimanale parla di emozioni in più destinate a subentrare nella vostra vita. La quotidianità assumerà dei contorni più vividi e colorati, niente sarà più come prima. Si prospettano delle giornate interessanti e soprattutto divertenti anche se stentate a crederlo.

I piccoli lavori e tutti coloro che hanno un'attività commerciale, batteranno cassa. Sarà possibile recuperare terreno, soprattutto in amore. Forse al momento sentite di non potercela fare, ma il vento sta cambiando. L'energia non vi mancherà, le cure e le terapie risulteranno favorite. Possibili problemi alle vie respiratorie o allo stomaco, cercate di non esagerare con cibo e alcolici.

Cancro - Preparatevi a trascorrere una settimana molto importante, specie a livello astrale. Alternerete giornate di apatia a giornate di grande energia, ma tutto sommato vi divertirete. Siete dei soggetti molto fragili e provate spesso ansia e disagio. Il denaro e il lavoro saranno ancora due tematiche importanti, le stelle dicono che state vivendo una realtà che non vi garba.

Magari avete altri sogni e progetti, ma occorre una maggior perseveranza per arrivare al traguardo. Dunque, stringete i denti e andate avanti. In settimana farete la resa dei conti e avrete modo di trascorrere un sereno fine dell'anno: stilerete una bella lista di propositi ragionevoli e realisti. Bene l'amore, ma occhio ai fastidi generici.

Leone - In settimana dovrete cercare di mantenere tutto sotto stretto controllo ed avere una bella dose di calma e sangue freddo. Non è tutto oro quel che luccica, occhio alla distrazione. Una situazione interessante coinvolgerà gli affari di cuore e personali, sarà possibile riprogettare e lanciarsi in nuovi obiettivi. Siate più lungimiranti e perseveranti, perché il successo non si raggiunge dall'oggi al domani.

Le stelle vi mettono in guardia da certe discussioni banali che potrebbero sfociare entro la fine dell'anno. Dovete procedere con calma e soprattutto con ordine, l'anno nuovo potrebbe porre fine ai vostri dubbi di vecchia data. Possono rinascere le emozioni, se c'è qualcuno che vi interessa, sfruttate queste feste per attaccar bottone.

Vergine - L'oroscopo della settimana al 3 gennaio parla di cielo intrigante e affascinante che coinvolgerà il vostro segno. Possono nascere delle belle emozioni, ma dovete prendere tutto alla leggera e senza farvi troppi patemi. Delle persone vi remano contro e cercano di limitarvi, ma dovete insistere e seguire solamente la vostra voce interiore. Il veglione di San Silvestro porterà la fine dell'anno vecchio: fatevi trovare puliti e pronti.

Novità in vista, forse questioni di denaro, lavoro o amore. Una gran voglia di divertimento vi prenderà e potrete farvi valere. Cercate di non strapazzare il vostro corpo, in questo periodo state chiedendo un po' troppo a voi stessi.

Oroscopo settimanale dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Sarà una settimana perfetta per muoversi, agire e fare tante cose esilaranti. Non tiratevi indietro davanti ad un gioco o una sfida, queste giornate vi premieranno. La situazione risulterà in netta ripresa, finalmente ritroverete le energie mentali e lo stress comincerà a dipanarsi. Nelle coppie di lunga data, un chiarimento sarà servito. Rinviate le decisioni e le partenze alla seguente settimana, cercate di rilassarvi il più possibile. Chi lavora o è al centro di una certa questione economica, in settimana otterrà un po' di spago.

Non prendetevela troppo davanti alle critiche.

Scorpione - La situazione generale sarà stabile, ma nei primi giorni dell'anno nuovo dovrebbe registrarsi un sensibile miglioramento. La sfera professionale e interpersonale avranno una certa importanza da non prendere sotto gamba. Non dovrete mettervi in secondo piano né tantomeno strafare con il lavoro e il cibo. Saranno giornate valide per chiarire eventuali malintesi, fare le pulizie di fine anno e per appuntare dei nuovi obiettivi da raggiungere nel 2021. Sarete immuni alla stanchezza, specie se siete degli under 30. Un po' di agitazione in famiglia o in amore, ma in linea di massima la situazione sarà tenuta sotto stretto controllo. Non è un periodo favorevole per mettersi in marcia e per parlare di denaro.

Sagittario - Delle novità potrebbero bussare alla vostra porta in questa importantissima settimana che chiude i conti con l'anno vecchio e si prepara ad accogliere quello nuovo. Farete la resa dei conti e stilerete una bella lista di buoni propositi, tuttavia è importante che cerchiate di essere realisti! Proverete delle sensazioni interessanti, le stelle parlano di notevoli riscontri. Occhio, però, a quei piccoli fastidi di stomaco o di testa che sopraggiungono in questo periodo, dovuti per lo più ad una vita sregolata e piena di eccessi. Ci sarà una certa novità da mettere in conto. L'amore di coppia vivrà serate sfavillanti. Il trucco per avere una settimana vincente è quello di fare tutto con calma, tenendo a bada l'agitazione e senza fare passi falsi.

Capricorno - Settimana ricca di transiti rilevanti, l'attenzione sarà incentrata sul vostro futuro. Rimetterete in discussione sogni, desideri ed anche l'amore. Sarà meglio cercare di esporsi poco e di parlare il meno possibile perché rischierete di apparire strani. In alcune serate vi ritroverete a fare le ore piccole, complice l'arrivo del nuovo anno avrete solamente voglia di divertirvi e di non pensare più a niente. Approfittate di questo periodo per comprendere se all'interno del rapporto professionale o amoroso ci sono delle cose che non vanno, in caso affermativo, cercate di correre ai ripari: non potete continuare a trascinarvi dietro le situazioni smorte. Non siete un segno che manda a dire le cose, ma controllatevi o rischierete di rovinarvi le feste.

Acquario - L'oroscopo assicura una settimana piena di belle energie e sorprese. Vi divertirete a brindare la fine di questo lunghissimo e sofferto 2020 e trarrete le somme di quanto trascorso. Sarete pronti a voltare pagina per il 1° gennaio! Un incontro potrebbe trasformarvi completamente, quindi non dovrete sottovalutare niente e nessuno. Siete stati un po' troppo sottoposti allo stress, specie se avete fatto i conti con delle realtà instabili. Avrete tutto il tempo necessario per ritrovarvi durante questa brillante settimana purché ci mettiate entusiasmo. Le riflessioni non mancheranno ed avrete meno problemi a gestire delle situazioni di lavoro. Curate l'alimentazione, non siete più giovani!

Pesci - In queste prossime giornate ci sarà un'aria tutta nuova che vi spingerà a fidarvi di voi stessi.

Potreste anche rivalutare un certo sentimento, inoltre, non saranno da escludersi dei ritorni di fiamma. Avrete un forte desiderio di vivere qualcosa di bello, le stelle parlano di divertimenti e passione. Anche chi è sposato o è in pensione avrà modo di trascorrere una piacevolissima settimana. I vostri pomeriggi saranno fondamentali dato che vi ritroverete a lavorare e riflettere sulla vostra vita. Dei nuovi progetti presto verranno seminati. Sentirete un po' di agitazione, non mettete alla prova la pazienza del partner o di un familiare. Per quanto riguarda la salute, evitate di eccedere con i dolci e gli alcolici.