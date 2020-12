Cosa prevedono gli astri per l’oroscopo della giornata di martedì 29 dicembre? La Luna lascerà i Gemelli per transitare in Cancro. Quando l'astro argentato si trova nella sua casa naturale, la situazione generale viene coinvolta maggiormente. In queste 24 ore non mancheranno novità, come nel caso dei nativi del Capricorno. Amore, famiglia, soldi, novità, lavoro, scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali e annessa classifica giornaliera.

Previsioni astrologiche: gli ultimi 4 segni meno fortunati

Sagittario (12° posto) - In queste 24 ore l’Oroscopo vi vede stressati e al contempo annoiati.

Vi sembra di fare sempre le stesse cose e di avere per la testa sempre gli stessi pensieri. Qualcuno sta combattendo una dura battaglia e non sa più che pesci prendere. Per questa settimana frenate le preoccupazioni e lasciatevi andare. Prendete la vita così come viene, perché non vale la pena passare intere giornate a preoccuparsi per qualcosa che non è successo e che forse non succederà mai. Vivete nel presente.

Vergine (11° in classifica) - Dei cambiamenti all’interno della routine sono previsti in questa importante settimana che chiude i conti con il 2020. Prima di voltare pagina, però, sinceratevi di aver appreso la lezione di quest’annata tuttora in corso: davanti ai problemi si celano delle nuove opportunità. L’amore, per i single, non è stato soddisfacente, tuttavia si hanno maturato delle nuove consapevolezze.

Toro (10° posto) - Avete raccolto fin troppa tensione, perciò questo martedì sarà abbastanza giù di tono ma comunque migliore rispetto a lunedì. Essendo nel pieno del periodo festivo, cercate di prendervela con comoda, senza strafare. Qualcuno sarà bloccato a letto a causa di una certa indisposizione, altri invece avranno a che fare con un terribile mal di testa o con dei problemi digestivi: ancora non avete smaltito l’abbuffata natalizia.

Ariete (9° in classifica) - La giornata porta un po’ di mareggiata all’interno della sfera lavorativa o familiare. A volte occorre prendere una bella scossa per poter dare avvio a dei positivi cambiamenti. In giornata riprenderete delle questioni che avevate lasciato in stand-by per godervi le feste, ma la voglia di impegnarvi sarà pochissima: avreste voluto riposare o per lo meno fare una vacanza più lunga.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Bilancia (8° posto) - Le previsioni astrali del 29 dicembre vi vedono in preda ai mille pensieri che in questi giorni vi stanno dando del filo da torcere incasinandovi la mente. In questo periodo non avete affatto bisogno di ulteriori complicazioni, perciò fate attenzione alle parole e ai gesti che vi ritroverete a compiere. Si prospettano 24 ore un po’ lunatiche e sottotono, ma la situazione migliorerà già da mercoledì. L’anno sta per uscire di scena, tirate le somme di tutto quello che vi è successo in prima persona.

Capricorno (7° in classifica) - L’oroscopo vi vede abbastanza distratti, specie se siete reduci da una settimana di riposo. Non è semplice ripartire dopo uno stop, ma cercate di non prendervela troppo.

In linea di massima, si prevede una giornata qualitativamente nella media, tutto dipenderà da voi. L’amore di coppia potrebbe essere entrato in una fase critica, forse siete un po’ stanchi delle mancanze del partner. Coloro che avranno tempo libero, dovranno dedicarsi ad una bella pulizia di fine anno. Potrebbero arrivare nuovi provvedimenti o delle novità interessanti.

Leone (6° posto) - Tempo di bilanci e di buoni propositi. Il supporto non vi manca, ma attenzione a quei timori che portano ad indugiare fin troppo a lungo. Se volete che la vostra vita cambi, perché magari non siete soddisfatti, allora dovete fare affidamento esclusivamente su di voi. Non esiste una bacchetta magica che vi esaudisca i sogni e i desideri. Mettetevi alla prova, non aspettate il 1° gennaio e partite all’attacco: potete fare qualsiasi cosa.

Gemelli (5° in classifica) - L’oroscopo del 29 dicembre parla di nuove azioni e grandi progetti. Ci sarà più tempo per pensare e tirare le somme dell'anno in corso. In famiglia sarà bene preservare l’armonia e l’unità. State facendo tutto il possibile per non rattristarvi, perché magari vi sentite ingabbiati o limitati nei movimenti. In queste 24 ore, però, sarà possibile uscire e sbrigare delle commissioni: andate piano e siate prudenti.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati dello zodiaco

Scorpione (4° posto) - Buon martedì anche se indaffarato. Siete un segno sempre in movimento, tutto si regge sulle vostre spalle, non a caso siete sempre voi a spronare e incoraggiare gli altri. Mettete un freno a quelle preoccupazioni che vi tormentano la notte, in questo periodo è molto importante che siate sereni e che dormiate il più possibile.

Una buona camomilla e un bagno caldo leveranno via la tensione rilassandovi. Siete stanchi della monotonia, avete voglia di novità.

Acquario (3° in classifica) - È un periodo pieno di creatività e di forze, ma occhio a non farsi prendere troppo dalla smania del fare. Cercate di chiudere l’anno senza sentirvi “consumati”, dunque, preservate le vostre forze. Occupatevi di voi stessi, avete bisogno di andare dal parrucchiere e dall’estetista. Ripristinate l’attività fisica o la dieta e non fate le ore piccole.

Cancro (2° posto) - Giornata favorevole per fare chiarezza introspettiva. Con la Luna dalla vostra parte ci sarà modo di sviscerare nel dettaglio tutto quello che avete vissuto negli anni e sarete più che pronti a cambiare le cose. Siete consci delle qualità che possedete, per cui non dovete fare altro che battagliare per arrivare alla meta.

Stabilite tante piccole tappe, focalizzatevi su ciò che conta, valorizzate la vostra personalità.

Pesci (1° in classifica) - Per l’anno nuovo avete deciso di perdere un po’ di chili, di iniziare a fare fitness, un corso, di prendere dei buoni voti o di incrementare le entrate, ma cercate di non strafare con gli obiettivi altrimenti rischierete di mandare tutto in fumo già entro febbraio. Focalizzatevi su ciò che conta veramente e bandite le esagerazioni: il troppo stroppia. In questo martedì cercate di comportarvi in maniera naturale e spontanea, non avete bisogno di fingere. Amore bollente, famiglia ok.