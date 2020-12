Per la giornata di lunedì 28 dicembre 2020 l'Oroscopo prevede ore dense di positività per i nati sotto i segni di fuoco e di terra, specialmente per l'Ariete e per la Vergine, nel settore lavorativo. Purtroppo i segni di acqua come il Cancro potrebbero riscontrare una giornata molto negativa o comunque con l'umore basso. Di seguito le previsioni dell'oroscopo segno per segno di lunedì.

Relax per Leone

Ariete: le novità si presenteranno fin dalle prime ore del lunedì, soprattutto per ciò che riguarda l'aspetto professionale e quello che concerne il vostro magnetismo. Farete qualche conoscenza molto interessante.

Toro: avete lasciato perdere molte cose nel corso dei giorni precedenti, ora dovrete necessariamente caricarvi nuovamente di quelle responsabilità che ora come ora si faranno sempre più intense e sentite.

Gemelli: avrete una situazione complessiva più tranquilla e stabile, in grado non soltanto di concedervi del relax ma anche di fare affari in modo sicuro e con un guadagno garantito. In amore ci sarà un'affinità eccezionale.

Cancro: sarete non soltanto sottotono ma anche piuttosto irritati. Ciò sarà dovuto principalmente a qualcuno in famiglia o sul lavoro che non riuscirà ad essere affine con le vostre idee o con le intenzioni di un progetto futuro.

Leone: questa “tregua” dalle festività natalizie sarà un vero e proprio toccasana per voi, dal momento che spesso e volentieri vi siete sentiti sotto pressione dai familiari per varie motivazioni.

Concedetevi del relax assoluto.

Vergine: siete molto perspicaci, quindi sul lavoro vi farete valere. Coglierete quelle opportunità che ora come ora vi fanno comodo, anche se ci saranno degli arretrati su cui concentrarsi.

Sagittario al 'top'

Bilancia: ci saranno molte sfida da affrontare, ma lo farete con uno spirito più tranquillo e rilassato nonostante anche le festività vi stiano mettendo alla prova, almeno sotto determinati aspetti.

Avrete di che divertirvi.

Scorpione: sarete molto schivi e sicuramente poco inclini a dialogare, quindi non sarà una novità se tenderete a fare ogni cosa per conto vostro e senza l'aiuto di nessuno. Sarete voi stessi ad avere la tendenza ad isolarvi.

Sagittario: ottimi in amore, non avrete rivali se avete intenzione di conquistare la persona che amate da tempo o per fare qualche conoscenza interessante.

Siate disponibili con la cerchia familiare e affettiva.

Capricorno: il divertimento con voi non finirà molto facilmente, anche perché avete una spiccata dote di coinvolgimento soprattutto quando siete ben disposti a far divertire gli altri. Sarà necessario concentrarsi nelle ore lavorative.

Acquario: pensare agli altri sicuramente fa parte di voi stessi, ma in questi giorni la dedizione alla famiglia sarà molto più intenso e sentito. Vi adeguerete a qualche piccolo cambiamento sul lavoro per poter guadagnare di più.

Pesci: sarete di malumore, probabilmente nessuno per il momento riuscirà a togliervelo. L'ansia potrebbe cogliervi in occasioni per niente opportune, specialmente se si tratterà di qualcosa che state preparando da tempo.