L'Oroscopo del weekend dei giorni 5-6 dicembre è pronto a rivelare come si chiuderà questa settimana per ciascun segno dello zodiaco. La Luna sarà in Leone e quindi queste 48 ore saranno "ruggenti". C'è chi farà l'albero di Natale o addobberà la casa, chi farà un po' di compere online e chi invece avrà dei lavoretti casalinghi da sbrigare. Saranno 48 ore perfette per occuparsi dei propri sogni nel cassetto e per dare una bella rinfrescata al proprio guardaroba. Andiamo a scoprire le previsioni astrali del fine settimana.

Oroscopo weekend 5-6 dicembre dall'Ariete alla Vergine

Ariete – Dopo una buona settimana, avrete modo di beneficiare di un altrettanto valido weekend.

Sarà molto entusiasmante ciò che farete in queste 48 ore con la Luna in Leone che vi renderà combattivi e pieni di energie. Vi dedicherete agli addobbi, in tal caso cercate di coinvolgere tutta la famiglia e fate qualcosa di diverso. L'amore di coppia farà fuoco e fiamme, per cui ogni litigio o incomprensione saranno archiviati. Con i figli piccoli e i genitori anziani, l'armonia sarà strepitosa e tipicamente in linea con l'atmosfera dicembrina.

Toro – Questo fine settimana busserà alla vostra porta promettendovi fuoco e fiamme. Dopo alcune giornate impegnative, arriverete al weekend con la voglia di scrollarvi di dosso ogni lavoro e di dedicarvi alle vostre passioni. Saranno 48 ore perfette per rinfrescare il guardaroba, potreste ritrovarvi a effettuare degli acquisti in vista delle prossime festività.

Anche se le uscite sono ridotte al lumicino, trascorrerete comunque un sabato emozionante in compagnia di un bel film e del vostro cibo preferito. La domenica sarà dedicata al riposo, dovrete ricaricare le pile mentali e fisiche in vista della seguente settimana.

Gemelli – Sabato e domenica un po' tradizionalista, avrete tante cose da fare!

Dovrete addobbare, pulire la casa o forse vi dedicherete alla sperimentazione di nuove ricettine per Natale o Capodanno. Nei vostri occhi brillerà una bellissima luce, quella della rinnovata speranza. Dite basta ai programmi di politica, specialmente di sera. Avete bisogno di conciliare il sonno, altrimenti sarete sempre arrabbiati e depressi.

Preparate una lista di cose da fare e spuntatela man mano che avrete eseguito i vari "compiti". Potrebbe succedere qualcosa di memorabile.

Cancro – Portate un po' di atmosfera natalizia nella vita di coloro che hanno ormai perso la fiducia e la speranza. Siete un segno "supereroe", avete sempre una buona parola per tutto e tutti, inoltre, la vostra fantasia rende ricca la vita di tutti coloro che hanno la fortuna di avervi accanto. Certo, in alcuni momenti anche voi vi demoralizzate e crollate, ma avete la capacità di rialzarvi in piedi. Sarà veramente un fiabesco weekend, ultimerete i preparativi di Natale anche se per l'albero avete intenzione di attendere il giorno dell'Immacolata. Ripenserete al vostro passato e a quanta strada avete percorso in tutto questo tempo.

Telefonate o messaggi in arrivo, qualcuno vi penserà.

Leone – Tante le opportunità riservate in questo fine settimana che trascorrerà con l’astro lunare nel vostro segno. Il giorno migliore sarà proprio il sabato. Il divertimento non mancherà anche se fino a metà pomeriggio sarete chiamati a svolgere delle mansioni di un certo spessore. Coloro che avranno tempo da spendere per gli addobbi natalizi, daranno sfogo alla fantasia, riuscendo anche a realizzare qualcosa di diverso e piacevole. Chi ha dei figli o nipotini in età scolare, darà loro una mano con i compiti. Domenica di relax anche se qualcuno dovrà lavorare.

Vergine – Tutte le vostre attese finiranno in queste due giornate. Sabato sarà un pochino faticoso, specialmente se avete molte responsabilità sulle vostre spalle o se avete un’attività in proprio.

Avrete tanta voglia di partire per una vacanza, ma la situazione generale è limitante. Combattete la monotonia a colpi di luci e addobbi natalizi, coinvolgete i vostri familiari o il partner e costruite dei nuovi ricordi. C’è qualcuno che sta per convolare a nozze o per traslocare, le stelle parlando di novità epocali. La domenica, in serata, la Luna entrerà nel vostro domicilio accendendo la passione e la voglia di fare.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia – Siete un po' stufi dei cambiamenti, non a caso per Natale desiderate ricevere in regalo tranquillità e amore. In questo weekend, anziché starvene con le mani in mano, realizzate qualcosa di strepitoso dando libero sfogo alla creatività.

L'ispirazione di certo non vi mancherà, siete un segno ricco di talento e sagacia. L'amore di coppia si farà incandescente, avrete dei momenti di intensa passione e unione. Rinviate le uscite e il bucato, cercate di prendervi due giornate di riposo e fate solamente lo stretto necessario. Dedicatevi alla vostra bellezza attraverso un trattamento estetico fai-da-te.

Scorpione – Avrete a che fare con 48 ore molto intense in cui vi ritroverete a dedicarvi alla casa e agli addobbi natalizi. C'è chi si dedicherà alla cucina tra pizza, dolci ed esperimenti culinari vari, la fantasia non mancherà di certo. Spazio anche all'autoriflessione, ormai è giunto il tempo di fare la resa dei conti dell'intera annata e prepararsi al 2021.

Non esagerate con i buoni propositi, anzi è meglio che vi focalizziate su poche cose essenziali. Possibili visite dai parenti più stretti.

Sagittario – Dicembre è un mese estremamente festivo, ma forse quest'anno non vi sentite in vena di celebrare i vari eventi. Colorate la vostra vita dedicandovi agli addobbi per la casa, perché vi risolleveranno il morale. Avete bisogno di essere spronati e di vedere solo cose belle. I divorziati e i separati potrebbero sentirsi maggiormente nostalgici in questo periodo, per cui non saranno da escludersi dei ritorni di fiamma. Sabato avrete una gran voglia di pizza e dolciumi, inoltre vi concederete una lunga sessione di film e/o serie tv. Domenica, a causa delle ore piccole effettuate nella serata precedente, vi sveglierete frastornati.

Capricorno – Forse non siete soddisfatti della vostra vita, oppure c’è stata una perdita durante l’anno che ancora dovete metabolizzare. Dicembre porterà una ventata di pace e speranza, ma già questo weekend si presenterà positivo. I vostri sogni sono molto grandi, ma avete paura di fallire o di perdere tempo. Non lasciate mai stare, continuate a perseverare e a combattere per le cose che vi stanno a cuore. Sabato, concedetevi un trattamento estetico, fate qualcosa in più per i vostri capelli che stanno cadendo. Le stelle vedono che farete le ore piccole davanti agli schermi, un programma televisivo vi prenderà moltissimo. Domenica speciale e dall’odore di famiglia.

Acquario – Weekend che profuma di Natale, dolci e famiglia.

Avrete modo di rivangare alcuni ricordi del vostro passato e vi dedicherete alla sistemazione dell’abitazione. Nonostante abbiate avuto una lunghissima settimana, sarete ancora indaffarati, in special modo il sabato mattina. Avrete delle pratiche da sbrigare o dei conti da saldare, in ogni caso sarà bene archiviare il tutto entro l’inizio della seguente settimana. Sabato sera di passione per le coppie innamorate, i più grandicelli invece, trascorreranno la serata in compagnia di un bel film natalizio o d’avventura. Qualcosa comincerà a muoversi nel verso giusto e tornerete ad essere sorridenti. Domenica perfetta per dormire di più e oziare, occhio a non eccedere con gli zuccheri e la caffeina.

Pesci – Volge al termine anche questa settimana, forse state facendo il conto alla rovescia in vista della fine dell'anno o magari siete in attesa di un certo evento che vi sta tanto a cuore. Sabato mattina avrete molto lavoro da fare, specie se lavorate fuori casa. Sarà un weekend intenso per le famiglie che si dedicheranno agli addobbi natalizi e alla cucina. Rendete le vostre giornate più colorate e sorridenti, non prendetevi troppo sul serio. I cuori solitari, che purtroppo hanno meno occasioni di uscire, allacceranno delle nuove amicizie online. Le stelle invitano a fare attenzione a dove metterete il piede. Domenica, qualcuno cucinerà un pranzo maestoso, un po' come si usava fare una volta.

Nostalgia canaglia.