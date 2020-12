Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di giovedì 3 dicembre? La presenza della Luna in Cancro sarà molto significativa, dato che si prospetta una giornata con delle novità o dei cambiamenti. L'aspetto lunare rischierà di rendere volubili i nativi della Bilancia, mentre l'Ariete avrà da battagliare. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni di questa giornata, dando un'occhiata anche alla classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 3 dicembre: gli ultimi sei segni zodiacali

Sagittario – 12° - Lavorare o occuparvi delle faccende domestiche vi sta venendo a noia, desiderate un po' di movimento nelle vostre quotidianità.

Modificate delle abitudini e adottate quelle volte a migliorarvi. Basta un singolo cambiamento significativo e profondo per evolvere completamente il resto dei vostri giorni. Coloro che svolgono un lavoro molto rischioso, temono l'idea di esporsi o di mettere a rischio l'incolumità della famiglia. Potrebbe servirvi un aiuto professionale, non sottovalutatevi. Il vostro corpo necessita di riposo e cura, quindi correte ai ripari altrimenti rischiate di ammalarvi in vista delle imminenti festività.

Ariete – 11° - Avrete delle battaglie da combattere. Rischierete di essere tormentati dai soliti disturbatori e questo rischierà di distrarvi dalle vostre mansioni. Forse state avendo delle difficoltà economiche, in tal caso sarà meglio stilare un piano generale sul da farsi ed effettuare dei tagli al superfluo.

Prevenire è meglio che curare, perciò mettete in conto qualsiasi eventualità e ammorbidite il possibile impatto. Trasformate la giornata effettuando dei cambiamenti nel guardaroba o nel vostro beauty-case.

Bilancia – 10° - Sarà meglio tenere gli occhi bene aperti e fare attenzione a ciò che direte in queste 24 ore dato che la Luna in Cancro rischierà di rendervi distratti e lunatici.

Qualcosa si smuoverà ancora una volta, ma potreste non gradire le novità che sopraggiungeranno a breve. In famiglia si respirerà un'aria di tensione ed anche i rapporti di coppia potrebbe ritrovarsi a vivere una fase difficile. Tempo al tempo e tutto si sistemerà, non dovete fare altro che fermarvi e aspettare che passi la tempesta.

Rinviate quello che può essere rimandato e limitatevi a fare solamente l'essenziale. Non sentitevi in colpa se in questa giornata ve ne starete sdraiati sul divano o infilati sotto le coperte.

Leone – 9° - State accumulando troppo stress a causa delle tensioni e delle preoccupazioni a cui siete esposti quotidianamente. Le stelle vedono che necessitate di un rinnovamento generale che vi aiuti a vedere la vostra vita con occhi nuovi e più positivi. Dunque, spostate i mobili, rinnovate il guardaroba, riordinate gli scaffali della cucina ed anche il bagno. Pulire e rimettere le cose a posto avrà un effetto benefico sulla vostra mente. Le coppie sposate da diversi anni, lamentano meno passione e romanticismo all'interno del rapporto.

Gemelli – 8° - Giornata molto tranquilla, anche se qualche notizia rischierà di riaccendere delle vecchie preoccupazioni. Stabilite un rituale notturno, ad esempio una buona camomilla prima di mettervi a letto o una doccia rilassante prima di infilarvi il pigiama. Non lasciatevi fuorviare dai notiziari, almeno per questo mese di dicembre fate il possibile per vivere nell'armonia e nell'immaginazione. Scegliete un bel film natalizio e cullatevi nella dolcezza tipica di questo periodo. Prendetevi cura del vostro corpo ogni giorno, imparate ad amarvi di più. Occhio alle tentazioni dolciarie o alla caffeina, in ogni caso è sempre meglio non eccedere.

Toro – 7° - Secondo le previsioni astrali del 3 dicembre, entro la serata potrebbero emergere delle novità importantissime riguardanti non solo la situazione generale ma anche la vostra vita privata.

Questo è un periodo di grande confusione mentale, ma riaccendete la speranza e continuate a sognare in grande. Non ponetevi dei limiti, bandite dal vostro vocabolario la parola "accontentarsi". In questo dicembre la magia sarà attorno a voi, così come la creatività e la fantasia: volate in alto. Prendetevi cura dei vostri capelli, magari con una serie di impacchi all'olio.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Vergine – 6° - La mattinata partirà con il freno a mano tirato, infatti faticherete a svegliarvi perché vi sentirete poco bene o estremamente fuori forma. Tutto questo rischierà di creare dei ritardi e dei rallentamenti fastidiosi, che si ripercuoteranno sui vostri compiti quotidiani.

Avete dei tempi da rispettare, perciò non potete permettervi di lasciarvi andare, ma così facendo rischierete di ammalarvi. Ricavatevi del tempo per riposare, meditare o leggere qualcosa di rilassante, in tal modo il vostro corpo allenterà la tensione. Le femmine di questo segno vorrebbero andare dall'estetista.

Capricorno – 5° - Non spingete troppo il piede sull'acceleratore perché: "Chi va piano, va sano e va lontano". Avete sprecato troppo tempo dietro ai bisogni degli altri e avete sottovalutato le vostre esigenze. Questa sarà la giornata perfetta per ridestarsi dallo stato di profonda apatia in cui siete scivolati. Il segreto per uscire dal tunnel per poter rivedere la luce è compiere un passettino alla volta.

Chi ha dei progetti in cantiere, in giornata avrà modo e tempo per andare avanti o per apportare degli opportuni cambiamenti. Evitate di esporvi troppo sui social, litigare con la gente sconosciuta serve solo a farsi il sangue amaro. Il mondo è pieno di brave persone, solo che ognuno ha un suo modo di ragionare e sbaglia a volerlo imporre a chi la pensa diversamente.

Acquario – 4° - Avete delle previsioni astrologiche molto interessanti. A quanto pare, le stelle parlano di una pioggia di novità e di cambiamenti in arrivo. All'interno del lavoro o tra le amicizie, c'è qualcuno che sparla di voi. Fregatevene del parere altrui, nessuno può dirvi come dovete vivere la vostra vita. Concentratevi su ciò che conta e chiudete le porte al superfluo e a quello che vi fa stare male.

Liberate la fantasia, non ponetevi dei limiti. Un progetto avviato di recente o qualche mese fa, sta per avverarsi anche se potreste avere l'impressione di essere incappati in uno stato di calma piatta. Andate avanti: "Se insisti e resisti raggiungi e conquisti".

Scorpione – 3° - Negli anni avete pagato un grosso prezzo in termini relazionali. Avete conosciuto molte persone e altrettante ne avete perse. La vita, bene o male, va avanti. Dunque, non rivangate il passato e accettate quello che è stato. C'è qualche nativo di questo segno che è ancora inchiodato ai tempi di una volta, ma il mondo si evolve in continuo e non va bene respingere le novità. A proposito di novità, questa sarà una giornata decisiva dato che potrebbero sopraggiungere ulteriori disposizioni.

Tenete occhi e mente aperta, non lasciatevi mai scoraggiare. In famiglia, specie con i figli, occorrerà una maggiore indulgenza.

Pesci – 2° - Via le tensioni che avete accumulato ad inizio settimana per riuscire a star dietro ai vostri molteplici impegni. La distrazione sparirà lasciando il posto ad un rinnovato ottimismo. La serenità di coppia tornerà a sbocciare favorendo le riconciliazioni e la passione. Andranno a gonfie vele anche il lavoro e la famiglia. Chi ha dei figli da accudire, avrà modo di trascorrere del tempo di qualità assieme a loro divertendosi e svagandosi. State pensando ad una ristrutturazione o ad un cambiamento di mobili, ma siete ancora indecisi. Prestate attenzione alle parole altrui, leggete tra le righe.

Cancro – 1° - L’oroscopo del 3 dicembre dice che la Luna vi sosterrà per tutta la sua permanenza nel vostro segno. Preparatevi a trascorrere un giovedì intenso su tutti i fronti. Dalle questioni di cuore a quelle lavorative, tutti i nodi verranno al pettine. Avrete la sensazione di esservi liberati di un grosso peso e tornerete a dormire sogni sereni. In famiglia sarà meglio cercare di cooperare pacificamente e di rispettarsi a vicenda. Se volete far quadrare i conti, dovrete rivedere i budget e ridefinire le vostre priorità. Qualche nativo ha sofferto di malanni intestinali o di stomaco, ma a partire da questa giornata tutto si risolverà.