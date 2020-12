Giovedì 3 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna orbitare in Cancro, nel frattempo il sole con Mercurio stazioneranno su gradi del Sagittario. Venere proseguirà il moto in Scorpione, così come Saturno, Giove e Plutone rimarranno stabili in Capricorno. Infine, Nettuno continuerà nel segno dei Pesci come Urano permarrà in Toro. Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Ariete, meno roseo per Toro e Pesci.

Sul podio

1° posto Cancro: amorevoli. La quinta casa sarà illuminata dal doppio trigono che la Luna, nel loro domicilio, ingaggerà con Nettuno e Venere rendendo i nati Cancro, con tutta probabilità, particolarmente affettuosi e attenti alle esigenze del partner.

2° posto Ariete: risultati top. Il primo segno zodiacale potrebbe vivere questa giornata di metà settimana godendo a piene mani di alcuni risultati pratiche che giungeranno al loro cospetto, donandogli un rinnovato entusiasmo nel perseguire le proprie mete.

3° posto Sagittario: autoritari. I nativi a capo di un team professionale o di un'azienda risulteranno, c'è da scommetterci, autoritari coi loro suddetti, ma senza mai prevaricazioni o abusi di potere, e ciò non passerà inosservato alle persone che lavorano per conto loro.

I mezzani

4° posto Gemelli: aiuti. Col Sole opposto e la languida luna d'Acqua, il secondo segno d'Aria potrebbe avvertire una stimolazione della propria sensibilità verso le persone più bisognose, tendendogli una mano senza chiedere nulla in cambio.

5° posto Acquario: puntini sulle "i". L'opera di pulizia che attuerà il binomio Saturno-Giove a fine mese passerà, con ogni probabilità, anche da alcune doverose puntualizzazioni che gli Acquario faranno alle persone poco rispettose nei loro confronti, come accadrà in questa giornata.

6° posto Leone: tra l'incudine ed il martello.

Giornata ambivalente quella che parrà prospettarsi in casa Leone questo giovedì, coi nativi che da un lato saranno spinti dalla forza propulsiva del trigono Sole-Marte ma, dall'altro lato, avvertiranno la pesantezza del trigono Venere-Fuoco nell'Elemento opposto. Ciò avrà buone chance di tradursi in 24 ore dove alterneranno momenti estremamente produttivi, ad altri di totale relax.

7° posto Bilancia: colpi di testa. Le varie inquietudini che hanno costellato gli ultimi mesi professionali potrebbero far optare alcuni nati Bilancia, in questa giornata, per un colpo di testa inaspettato al lavoro, come la decisione di virare su nuovi lidi o chiedere un pensionamento anticipato. Per quanto tali prese di posizioni possano risultare a primo acchito forti, avranno buone possibilità di rivelarsi vincenti.

8° posto Scorpione: abbuffate. I buoni propositi verso una dieta salutare lasceranno, c'è da scommetterci, spazio ad una giornata particolarmente incline ai piaceri della tavola, dove i nati Scorpione vorranno gustarsi i loro piatti preferiti senza badare alle calorie.

9° posto Capricorno: testardi.

Far mutare opinione ai nati Capricorno in questa giornata di metà settimana sarà presumibilmente un'ardua impresa, in cui partner ed amici, conoscendo la cupidigia di cui son corredati, preferiranno non cimentarsi. Le prime due decadi, inoltre, pur avvertendo di perseguire un ideale non ottimale, continueranno imperterriti sulla loro strada per partito preso.

Ultime posizioni

10° posto Toro: dispettosi. Il primo segno di Terra che nei giorni precedenti ha subito un torto, reale o presunto che sia, potrebbe rispondere pan per focaccia alla persona in questione. Tale mood dispettoso, però, avrà buone chance di ritorcersi contro, quindi meglio soprassedere.

11° posto Pesci: maldicenze. Coi pianeti generazionali opposti alla Luna nel loro Elemento, perlopiù stimolati dal transito nettuniano sui loro gradi, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe essere vittima di maldicenze sul luogo di lavoro, che mineranno il loro tono umorale.

12° posto Vergine: amore flop. Con Venere e Marte in posizioni poco concilianti, i nati sotto il segno della Vergine attraverseranno probabilmente 24 ore problematiche sul fronte amoroso, dove verranno meno sia il dialogo che la verve sotto le lenzuola.