L'Oroscopo del 2-3 gennaio è pronto per svelare come sarà questo weekend, che a livello astrale sarà caratterizzato dalla Luna in Vergine. Finisce una settimana importante e soprattutto movimentata, in cui si è festeggiato l'arrivo dell'anno nuovo. In queste 48 ore, con la Gibbosa Calante, ci sarà modo di contemplarsi interiormente e di chiudere alcune questioni. In linea di massima c'è chi farà un certo incontro, chi vivrà degli attimi di passione e chi potrà semplicemente rilassarsi. Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo fine settimana per ciascun segno.

Previsioni dell'oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Aprite gli occhi, perché questo fine settimana potrebbe portare incontri, risposte e proposte. Tutto andrà a buon fine e avrete un grande spirito combattivo. Entro il pomeriggio di sabato sarà bene cercare di concludere un affare o una trattativa, non accumulate lavoro per il giorno seguente, così domenica potrete rilassarvi e recuperare le energie. Ogni tanto è bene cullarsi nel dolce far niente.

Toro - Fine settimana a tratti insidioso, in realtà soltanto la giornata di domenica promette ansia e preoccupazione. Tempo al tempo e tutti i nodi verranno al pettine, forse avete dei problemi economici o sentimentali. Coloro che hanno dei figli piccoli potrebbero sentirsi confusi e stanchi, tuttavia l'anno nuovo, nei prossimi mesi, vi tenderà una mano.

Gemelli - Non è vero che più è meglio, anzi. Questo fine settimana cadrà a puntino, dato che sarete meno affaccendati e più smaglianti. Qualcuno si ritroverà a uscire di casa e in questo caso finirà per incontrare una persona conosciuta. Uno scambio di sguardi o di sorrisi farà palpitare il cuore dei single che sognano il grande amore. Bene le coppie stabili, la passione si infervorerà.

Cancro - Si conclude anche questa settimana, che è iniziata tra mille incombenze lavorative, familiari e casalinghe. A partire da sabato avrete modo di staccare la spina e rilassarvi come meritate. Forse non avete avuto tempo per voi stessi nei giorni scorsi, dunque sfruttate queste 48 ore per concedervi un trattamento estetico o per tuffarvi nella lettura di libri avventurosi ed emozionanti.

Oroscopo del weekend dal Leone allo Scorpione

Leone - Cercate di rilassarvi il più possibile, perché tra sabato e domenica sarete un pochino tesi e preoccupati. L'oroscopo vi mette in guardia da alcune problematiche che potrebbero spuntare nella vostra vita, dandovi altro filo da torcere. Lavorate sui vostri propositi dell'anno, non gettate la spugna così presto! Una persona potrebbe dirvi qualcosa di carino e affettuoso.

Vergine - Buon fine settimana, lo garantisce l'oroscopo. Sarete in modalità riposo, soprattutto se avete avuto una settimana lunghissima, in cui non vi siete fermati un minuto. Non è facile mandare avanti la casa, la famiglia e occuparsi anche di sé stessi, tuttavia cercate di tenere il passo. Sono previsti grandi recuperi in queste promettenti 48 ore.

Bilancia - Le previsioni dell'astrologia di questo weekend promettono mari e monti a tutti coloro che hanno avuto una settimana oberata di lavoro o faccende. Per questo 2021 siete più che determinati a raggiungere i vostri traguardi e a migliorarvi. Con la volontà, la costanza e la perseveranza riuscirete a fare tutto quello che avete in mente. L'amore si farà incandescente, quindi le coppie innamorate trionferanno.

Scorpione - Siete un segno carismatico e pieno di buon senso. A volte non comprendete come mai nel mondo ci sia tanta crudeltà e menefreghismo. Aspettatevi 48 ore di relax e pace, nessuno vi darà fastidio. Qualcuno dovrà tornare a lavorare a breve, quindi un po' di ansia rischierà d'incasinarvi la mente. Un parente o una vecchia amicizia potrebbe mettersi in contatto con voi, inoltre non saranno da escludersi delle novità.

L'oroscopo del fine settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L'oroscopo spalanca le porte a nuovi incontri d'amore o di lavoro. A breve sarete al centro di una serie di novità o cambiamenti coinvolgenti. Da qui all'estate prossima la vostra vita non sarà più la stessa. Le coppie parleranno di viaggi, figli, matrimoni oppure di progetti. I single, invece, approfondiranno delle conoscenze online. Ai tempi d'oggi tutto è possibile, basta solamente superare quei limiti mentali e soprattutto personali.

Capricorno - Andrete di corsa in questo sabato affaccendato, che ancora vi starà con il fiato sul collo. Dopo una settimana altalenante, finalmente la fortuna sarà dalla vostra parte. Qualcuno festeggerà il compleanno, altri faranno spese online oppure riordineranno la casa o il guardaroba.

Attenzione al freddo: non esponetevi troppo alle intemperie. Coloro che dovranno lavorare combatteranno contro un certo stato d'animo non proprio piacevole.

Acquario - Quello che non avete avuto modo di fare nel 2020, sarà possibile conseguirlo nel 2021. Tuttavia niente piove dal cielo: impegnatevi! Aspettatevi un fine settimana tranquillo e positivo, guarderete ogni cosa dalla migliore prospettiva. Farete chiarezza dentro di voi e anche le relazioni potranno rafforzarsi. Via libera ai nuovi progetti, non rimandate più.

Pesci - Ritroverete conforto in questo weekend che chiude le porte a una settimana memorabile. Avrete da rimettere a posto delle cose, inoltre alcuni pesciolini dovranno lavorare o riprendere gli studi. L'oroscopo anticipa che trascorrerete 48 ore promettenti sotto il punto di vista introspettivo, dato che farete pace con voi stessi.

C'è qualche nativo di questo segno che è indeciso sul da farsi in merito a una particolare situazione: agite prima che sia troppo tardi!