L'Oroscopo di martedì 29 dicembre avrà in serbo tantissime sorprese per tutti i segni zodiacali. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare Sole, Mercurio e Plutone in Capricorno, mentre Giove e Saturno saranno in Acquario. La Luna sosterà in Gemelli, così come Venere lo farà in Sagittario. Non andranno sottovalutate le posizioni di Marte in Ariete, Urano in Toro e Nettuno in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali novità riserverà l'oroscopo di domani 29 dicembre. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 29 dicembre: tanto lavoro per Ariete, Toro alla ricerca di un cambiamento

Ariete: il lavoro occuperà gran parte della vostra giornata. Darete il meglio di voi e non vi arrenderete davanti a nuove sfide. L'entusiasmo dimostrato darà i suoi frutti, ma solo in un secondo momento. Per ora, dovrete continuare a impegnarvi e a sprigionare energia. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da piccole incomprensioni, ma che non daranno seguito a ulteriori problemi. Voto: 6.5

Toro: avrete bisogno di una bella ventata d'aria fresca. Apprezzerete le novità, ma non sopporterete l'idea di dover affrontare situazioni impreviste. Programmerete tutto nei minimi dettagli perché vorrete avere la possibilità di dedicare tempo ai vostri hobby.

Il partner sarà una presenza costante e gradita. L'amore verso di lui si rafforzerà grazie al suo modo di fare e alla sua dolcezza. Voto: 7

Gemelli: sarete costretti a mettere in pausa i vostri obiettivi. Avrete bisogno di un breve periodo per capire cosa vorrete davvero realizzare. Le pressioni esercitate dagli altri, infatti, hanno modificato lentamente la vostra rotta.

Per fortuna, sarete ancora in tempo per dare un colpo di spugna e ricominciare da capo. Non sarà una situazione facile, lo stress potrebbe prendere il sopravvento, ma il vostro futuro ne gioverà. Voto: 6.5

Cancro: vorrete circondarvi di persone sincere e che sappiano esprimere, con coraggio, i propri sentimenti. Dovrete fare una selezione molto accurate perché alcune deluderanno le vostre aspettative.

La paura di rimanere soli potrebbe avere la meglio durante determinate scelte. L'oroscopo di domani suggerisce di prendervi tutto il tempo necessario. Infatti, non sarà qualcosa che dovrete fare in fretta. Voto: 6

Oroscopo di domani 29 dicembre: Leone proiettato verso la felicità, Scorpione empatico

Leone: la felicità sarà il vostro obiettivo più ambizioso. Avrete voglia di raggiungere un equilibrio emotivo invidiabile, ma per farlo dovrete lavorare sulle vostre abitudini. Piccoli accorgimenti potrebbero fare davvero la differenza. La presenza degli amici vi infonderà una carica del tutto nuova, che vi aiuterà ad affrontare sfide impreviste. Attenzione a non lasciarvi travolgere dallo stress. Voto: 7.5

Vergine: questo 29 dicembre rappresenterà una giornata di svolta.

Dopo un momento di smarrimento, riuscirete a tornare sui vostri passi. L'unione familiare sarà uno dei vostri obiettivi principali. Adorerete vedere una tavola ricca di cibo e risate. Anche il lavoro sarà di grande stimolo perché acutizzerà la vostra ambizione. Avrete molte risorse da sfruttare, dovrete solo credere in loro. Voto: 6.5

Bilancia: le emozioni derivanti dal ricevere affetto saranno tutto ciò che cercherete. Il contatto emotivo e visivo con gli altri costituirà il fulcro della vostra felicità. Non avrete problemi ad esprimere i vostri sentimenti, ma qualcuno potrebbe non riuscire a ricambiare. Non tutti si sentono a proprio agio davanti a conversazioni tanto profonde. Il tempo sarà vostro amico se riuscirete ad ascoltarlo. Voto: 7

Scorpione: sarete empatici verso il prossimo, ma non permetterete agli altri di manipolarvi con storie strappalacrime.

Saprete stabilire il limite della vostra generosità, per non dover ripagare il tempo perduto. Alcuni conoscenti faranno fatica ad inquadrare la vostra personalità a causa dei repentini cambi d'umore. In realtà, quello che vi interesserà veramente sarà solo l'appoggio delle persone amate. Voto: 7.5

Previsioni astrologiche del 29 dicembre: Sagittario in ripresa, svolta per Capricorno

Sagittario: ci sarà una piccola ripresa per il vostro segno. Niente di eclatante, ma vi darà modo di ristabilire le vostre priorità. Potrete focalizzare l'attenzione sui vostri desideri e iniziare a elaborare un progetto per realizzarli. La solitudine non vi gioverà, la cosa migliore sarà circondarvi dell'affetto delle persone care. Custodite con grande attenzione i consigli ricevuti: prima o poi vi serviranno.

Voto: 6.5

Capricorno: questa giornata vi sorprenderà in positivo. Nonostante, ultimamente, le cose non siano andate troppo bene, adesso avrete modo di rifarvi. A trionfare saranno i sentimenti. Il partner vi dedicherà talmente tante attenzioni da farvi girare la testa. Inoltre, avvertirete l'esigenza di lanciarvi in nuove avventure. Un'inizio del tutto nuovo potrebbe travolgere la vostra vita. Voto: 8

Acquario: gli impegni lavorativi vi condurranno lontano dalla vita familiare. Ovviamente, non si tratterà di un distacco fisico, ma di un cambiamento nella vostra percezione. Avrete l'impressione di non poter prestare attenzione a tutto. La scala delle vostre priorità, però, potrebbe non corrispondere con quella del partner. Il modo migliore per allontanare eventuali discussioni sarà trovare un punto d'incontro.

Voto: 6

Pesci: vi mancherà la vicinanza con il prossimo. L'attuale situazione metterà a dura prova il vostro desiderio di interagire con gli altri. Anche piccole cose vi appariranno come irraggiungibili. Per fortuna, riuscirete a trovare una via di fuga e a sfruttare il tempo in eccesso per dedicarvi ai vostri interessi personali. Potrebbe essere l'occasione giusta per rispolverare vecchi hobby assopiti. Voto: 7.5