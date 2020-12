L'oroscopo del mese di gennaio prevede una Bilancia fortunata e agguerrita nel lavoro grazie a Giove in trigono dal segno dell'Acquario, ma con meno entusiasmo del solito a causa di Venere e Mercurio negativi, mentre Pesci avrà modo di poter conoscere nuove persone con cui stringere nuovi legami. Giove sarà stabile nel segno dell'Acquario, creando momenti favorevoli in ambito lavorativo, mentre Scorpione dovrà rivedere la propria tabella di marcia a causa di alcuni imprevisti causati da un cielo non sempre favorevole. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2021 per quanto riguarda la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo gennaio 2021, 2^ sestina

Bilancia: un mese positivo solamente a metà per voi nativi del segno. Questo sarà piuttosto valido nella prima parte del mese, con Giove in trigono dal segno dell'Acquario ma non solo. Ci sarà anche Venere positiva. Dalla seconda parte del mese invece, dovrete fare attenzione a Venere in quadratura dal segno del Capricorno. In amore dunque le difficoltà si risolvono insieme al partner. Se dovesse succedere qualcosa del genere, continuate a stare vicini alla vostra anima gemella. Se siete single potreste essere più inclini a parlare di sentimenti, ma non con la persona giusta purtroppo. Dovrete essere più coraggiosi a riguardo. Nel lavoro con l'ottima posizione di Giove nei vostri confronti, non vi farete problemi ad essere particolarmente agguerriti con le vostre mansioni e con i colleghi.

Ciò nonostante dovrete fare i conti con energie a volte in calo e un entusiasmo non sempre al top. In ogni caso, i risultati arriveranno. Voto - 7,5

Scorpione: Venere si troverà in una buona posizione durante il mese di gennaio. La vostra relazione di coppia dunque sarà una di quelle che prevede qualche litigio qua e là, ma tutto sommato funzionerà bene, soprattutto se sarete in grado di dimostrare giorno dopo giorno che anche nei momenti di difficoltà voi ci siete per la persona che amate.

Per quanto riguarda i cuori solitari le emozioni che vivrete saranno assolutamente favorevoli, perfette per instaurare nuovi e profondi legami. In ambito lavorativo invece dovrete fare i conti con pianeti che si rivoltano contro di voi, come Giove e Mercurio, entrambi in quadratura dal segno dell'Acquario per buona parte del mese. Secondo l'oroscopo di gennaio dunque, potrebbero esserci dei rallentamenti, che potrebbero costringervi a rivedere la vostra tabella di marcia.

Occhio anche alla salute, considerato che Marte si troverà in opposizione, prosciugando le vostre energie. Voto - 7

Sagittario: oroscopo del mese di gennaio intenso per voi nativi del segno, che vi farà iniziare l'anno sicuramente in maniera movimentata, ma con qualche soddisfazione. Dal punto di vista lavorativo infatti, ci saranno Mercurio e Giove in sestile dal segno dell'Acquario pronti a darvi sostegno. Per quanto riguarda i piccoli progetti dunque, questi si riveleranno spesso un successo, mentre per progetti di più ampio respiro, per raggiungere il successo sarà necessario un po’ di tempo e fatica in più. Sfera sentimentale piuttosto discreta per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà di certo incredibile ma sicuramente discreto per vivere una relazione di coppia sana e stabile, soprattutto se dimostrerete che ci tenete alla vostra dolce metà.

Per quanto riguarda i cuori solitari potreste riuscire a trovare una persona disponibile e generosa nei vostri confronti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Salute tutto sommato discreta. Perderete il supporto di Marte ma tutto sommato avrete abbastanza energie. Voto - 8

Capricorno: una fantastica Venere nel vostro cielo e un ottimo Marte in trigono dal segno del Toro apriranno un 2021 favoloso, secondo l'oroscopo. In amore l'intesa tra voi e il partner tornerà a splendere e vi impegnerete al massimo per fare nuovi progetti di coppia e crescere emotivamente insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda i cuori solitari, sarete sicuramente più sensuali e romantici e con le giuste azioni, potreste risultare dei tipi davvero interessanti agli occhi della vostra preda.

Per quanto riguarda il lavoro invece Giove non è più nel vostro cielo da un po’ di tempo ormai. Ciò nonostante continuerete a svolgere le vostre mansioni in maniera abbastanza convincente, anche se ogni tanto potreste non essere tra i migliori, ma non si può ovviamente vincere sempre. Ottima la salute con Marte che entra finalmente in posizione favorevole per il vostro segno zodiacale. Voto - 8+

Acquario: ottimo cielo per questo mese di gennaio. Giove si troverà nel vostro segno zodiacale per un bel po’ di tempo, regalandovi grandi soddisfazioni dal punto di vista lavorativo. Mercurio inoltre si unirà a voi nelle prime settimane del mese, e renderà più semplici le comunicazioni con i vostri colleghi. Dal punto di vista sentimentale l'intesa con il partner sarà buona, favorendo non solo i sentimenti, ma anche la voglia di comunicare, di dirsi ogni cosa, e di dare vita a nuove iniziative che portino avanti la vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single parlare con persone di cui vi fidate sarà sempre una buona cosa, che siano problemi o semplici pettegolezzi. Tuttavia, se riuscirete a parlare di ciò con una persona che per voi è piuttosto importante, sarà ancora meglio. Voto - 8,5

Pesci: Venere si troverà nel segno del Capricorno durante il mese di gennaio. Questo significa che la vostra relazione sentimentale non sarà tra le migliori in assoluto, ma almeno potrete godere di un rapporto che tutto sommato funziona. Certo, qualche litigio ci sarà sempre, ma in fin dei conti, quale relazione di coppia non ne ha? L'importante è saperne uscire più forti di prima. Se siete single le vostre relazioni sociali s'intensificheranno, e vi piacerà godere della compagnia della gente, conoscere nuove persone e stringere nuovi legami.

In ambito lavorativo, secondo l'oroscopo, perderete il sostegno di Mercurio, che sarà nel segno dell'Acquario. Arrivare a raggiungere i vostri obiettivi dunque richiederà parecchio impegno, dunque non mollate, neanche in quel momento dove credete di non essere all'altezza della situazione. Voto - 7+