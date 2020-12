L'Oroscopo del 2021 è pronto a rivelare cosa prevedono gli astri per l'anno nuovo. A quanto pare i prossimi saranno dei mesi in crescendo e pieni di transiti interessanti. La situazione sarà ribaltata e tanti segni zodiacali daranno il massimo in ogni singola attività. Le difficoltà vissute nell'anno vecchio lasceranno spazio a un importante insegnamento. Niente sarà più dato per scontato e ogni minuscolo dettaglio avrà un maggior peso di prima. Ed ecco allora che il 2021 piomberà nella vita di molti portando con sé novità riguardanti il lavoro, l'amore, la famiglia, la fortuna, la carriera e anche la salute.

Approfondiamo il discorso attraverso le previsioni astrali dell'anno nuovo.

Previsioni astrali 2021 da Ariete a Vergine

Ariete - I primi mesi dell'anno nuovo partiranno con un po' d'imprevisti dato che il freddo, il maltempo e delle questioni irrisolte vi rallenteranno. Verso aprile la situazione generale comincerà a risanarsi, anche se si prevede una ripresa estremamente graduale. Tutte quelle relazioni che hanno resistito alle tempeste del 2020 avranno una svolta significativa. Chi lavora o aspira a una carriera di straordinario successo, si ritroverà a fare una serie d'importanti cambiamenti. Il 2021 sarà più un anno incentrato sull'evoluzione della propria personalità, quindi niente sarà più come prima. In estate tornerete a viaggiare e a sognare mete lontane ed esotiche, qualcuno si sposerà mentre altri allargheranno la famiglia.

Tra maggio e giugno avrete un test o un esame importante da sostenere.

Toro - Il 2020 è stato un anno particolare e anche sventurato, ma l'equilibrio verrà ripristinato verso la tarda primavera dell'anno nuovo. Potrete ottenere l'agognata rivincita, a patto che siate disposti a spendervi fino in fondo e senza tirarvi indietro. Nei mesi precedenti avete riflettuto a lungo, facendo molte rinunce significative, ma tutto ciò è servito per impartirvi una grande lezione che difficilmente dimenticherete negli anni.

Il mese migliore per partire, sposarsi, convivere, traslocare, investire o avviare un'attività saranno quelli di luglio, agosto e settembre. In inverno sarete ben determinati a partire con dei programmi nuovi, volti a migliorare la vostra mente e il vostro corpo. Ci saranno più incontri per i single.

Gemelli - Nei mesi prossimi vi ritroverete a vivere delle nuove avventure o situazioni memorabili che coinvolgeranno anche la vostra famiglia.

Nel 2020 avete perso qualcosa di molto importante, ma l'anno nuovo vi tenderà la mano, permettendovi di rialzarvi più forti che mai. L'inverno ripartirà con tante buone intenzioni da parte vostra, sarete determinati a ritrovare la forma fisica e a rimettervi in sesto per la prossima estate. Chi ama viaggiare tornerà a farlo, ma lo farà con maggiore sicurezza verso la tarda primavera. Trascorrerete delle magnifiche serate estive e autunnali, vi sembrerà di essere rinati. L'amore sarà più forte che mai, anche chi si è lasciato troverà la felicità. Sarà l'anno delle restaurazioni, delle novità e dei progressi.

Cancro - Il cielo astrale del 2021 sarà favorevole a voi nati del Cancro, che finalmente vi siete liberati della pressione di Saturno. Avete trascorso dei mesi particolarmente tesi, che vi hanno trasformato completamente.

Non sarete più disposti a dare le cose per scontato e farete di tutto pur di godere di ogni singolo giorno come si deve. Metterete da parte la timidezza e vi circonderete esclusivamente di persone perbene e meritevoli. I guadagni, per chi lavora in proprio o sta seguendo un percorso significativo, saranno più che soddisfacenti. Ci saranno maggiori opportunità di fare carriera e investire, ma non tutti beneficeranno di questa fortuna, dato che ancora bisognerà metabolizzare ciò che è accaduto. Tutto quello che dovrete fare è spingere sull'acceleratore e tentare il tutto per tutto. L'amore di coppia si rafforzerà: le stelle parlano di nuovi cambiamenti in questo comparto.

Leone - Avrete a che fare con un 2021 riparativo. Nel dettaglio, avrete modo di recuperare tutte quelle cose che avete perso nei mesi precedenti a causa dell'instabilità generale.

Piano piano tutto tornerà alla normalità, ma niente sarà più come un tempo. Nei primi mesi dell'anno nuovo avrete ancora poco spazio d'azione. Avvertirete i primi miglioramenti durante la primavera, quando sarete impegnati a prendervi cura di voi stessi e a rimettervi in forma in vista dell'estate. Sarà un'annata con qualche emozione e gioia in più, infatti nasceranno delle nuove soluzioni che, sotto sotto, vi allieteranno. Sarete più convinti che mai e non vi farete schiacciare da niente e nessuno. L'amore brillerà per quelle coppie che si amano, mentre coloro che hanno capito di essere arrivati a un punto morto, prenderanno delle strade separate che li condurranno verso una vita migliore.

Vergine - Partirà con il freno a mano tirato l'anno nuovo e questo spegnerà ogni vostro entusiasmo iniziale.

Tuttavia, dopo aver superato un freddissimo gennaio e febbraio, sboccerete come un fiore a primavera. Dunque non dovrete perdere la pazienza, né tantomeno lasciarvi andare alla svogliatezza. Marzo sarà il momento in cui comincerete a tirare fuori i vostri sogni e progetti. Vi iscriverete in palestra, frequenterete dei nuovi corsi, allaccerete dei contatti utili e destinati a condurvi verso nuove strade. Possibili viaggi d'amore o di famiglia. Qualcuno traslocherà, altri cambieranno telefono/computer o acquisteranno un'auto nuova. Le coppie acerbe matureranno e alcune convoleranno a nozze. Per quanto riguarda i pensionati e gli studenti, tra l'estate e l'autunno si verificherà qualcosa di significativo che li porterà ad aprirsi a nuove realtà.

Oroscopo anno nuovo da Bilancia a Pesci

Bilancia - Dopo due anni fiacchi a livello finanziario e lavorativo, finalmente da gennaio comincerete a risalire la china. Avrete delle decisioni da prendere e dei progetti da riavviare. Dovrete adeguarvi alle novità che seguiranno, ma bene o male ne uscirete vincenti. Anche l'amore tornerà a brillare, specialmente per le coppie a distanza e per i più giovani. Coloro che hanno saputo approfittare della situazione generale avranno una marcia in più, che permetterà loro di spiccare il volo e di poter fare la differenza. La vostra forma fisica comincerà a riprendersi, specie se vi siete lasciati andare tra un dolcetto e un altro. Prenotate un viaggio e non abbiate paura di correre, perché avrete dei mesi favorevoli, soprattutto in estate.

A giugno/luglio dovrete sborsare dei soldi, dunque fate attenzione a non consumare troppo. Ristrutturazioni in vista.

Scorpione - Il 2021 sarà un anno di rinascita e ricostruzione, insomma una sorta di dopoguerra! Lentamente comincerete a riprendervi e a metabolizzare le perdite che avete avuto. Tutto quello che avete vissuto vi rafforzerà, spingendovi ad amare ogni singolo istante con tutte le vostre forze. Avete imparato una grande lezione, ma le emozioni che verranno saranno un premio più che meritato. Otterrete una rivincita! I single torneranno a frequentare gente e locali verso l'estate, ma già la primavera scatenerà qualcosa d'importante. Avrete tanta voglia di stare fuori casa, magari in compagnia. Tra l'estate e l'autunno sarete al centro d'importanti cambiamenti.

C'è chi traslocherà, chi si sposerà, chi andrà dal dentista, chi cambierà lavoro e chi viaggerà. Avanti tutta!

Sagittario - Non dovrete prendere sottogamba ciò che il 2021 avrà in serbo per voi. I primi mesi potreste non notare alcun miglioramento, ma verso la metà della primavera succederà qualcosa di straordinario: d elle novità busseranno alla vostra porta. Se finora avete stretto la cinghia, presto potrete tirare un sospiro di sollievo e risalire la china. L'estate sarà la stagione migliore in cui partire per un viaggio, sposarsi, avviare nuovi progetti, aprire delle attività, rimettersi in gioco in amore e soprattutto per fare delle nuove conoscenze. Non abbiate paura di sognare in grande, non ponetevi dei limiti e imparate ad abbattere quei muri che vi tengono separati dalla realtà.

Occhio alle allergie e ai malanni previsti in primavera.

Capricorno - Se volete che il 2021 sia un anno migliore e diverso, dovrete darvi da fare. Avrete dalla vostra parte la voglia di fare e di reagire, inoltre la pressione astrologica sarà minore del solito. Chi è solo, entro la fine dell'anno, potrebbe non esserlo più, mentre chi è impegnato farà un passettino in avanti. Vi rimetterete in carreggiata sia per quanto riguarda la carriera (che nel 2020 ha subito una brusca frenata), che per quanto concerne l'aspetto personale/privato. Vi siete indubbiamente lasciati andare e magari avete preso dei chili in più. Ebbene, da metà gennaio vi darete una bella regolata tornando a mangiare sano e conducendo uno stile di vita più equilibrato. Verso l'autunno sono previste novità interessanti: qualcosa cambierà.

Acquisti importanti.

Acquario - Il vostro equilibrio è stato stravolto durante il 2020, ma a partire dall'anno nuovo diverse situazioni cominceranno ad assumere dei contorni ben delineati. Tornerete a vederci chiaro e ogni dubbio verrà finalmente sradicato. Ci sono state delle mancanze nei vostri confronti, forse avete subito una perdita che vi ha scioccato abbastanza nel profondo. Ebbene, le stelle prevedono un anno di ripresa, a patto che vi mettiate in moto, del resto non è possibile arrivare alla meta senza mettersi in cammino! Delle relazioni, che sinora sono andate avanti per inerzia, verranno chiuse e questo sarà positivo: tagliare i rami secchi permette di sviluppare nuovi germogli. Ci saranno delle novità per chi è in cerca di un lavoro o aspira a una promozione/aumento.

Favorite le diete, qualcuno cambierà totalmente il look.

Pesci - Il 2021 sarà un anno determinante nelle questioni di cuore, soldi e carriera. Tutte quelle privazioni che avete subito nei mesi scorsi verranno archiviate e tutto tornerà a girare nel senso giusto. Quel senso di smarrimento che avete vissuto tempo fa scemerà via, lasciando il posto a una piacevole sensazione di ritrovato benessere. Saranno maturati dei nuovi traguardi. Chi sogna di dimagrire riuscirà a farlo, anche chi sogna di comprare casa lo farà! La determinazione non vi mancherà e potreste anche arrivare al traguardo prima del solito. Verso luglio vi ritroverete a sborsare dei soldi, quindi cercate di tenere d'occhio le spese in questi nuovi mesi. In estate tornerete a divertirvi, ma sempre adottando un certo rigore. Allaccerete delle nuove conoscenze e questo permetterà di compiere un passo in avanti verso la carriera e la socialità in generale.