L'Oroscopo del giorno 29 dicembre annuncia l'ingresso della Luna nel settore del Cancro. Grandi opportunità da sfruttare in amore grazie a tale passaggio, oltre che per lo stesso segno ospitante, anche per Acquario e Pesci, super favoriti in amore. Curiosi di sapere come saranno le stelle per tutti gli altri simboli astrali? Ebbene, a parte i due già anticipati segni valutati per l'occasione a cinque stelle e destinati a incontrare piena positività in questo imminente martedì, anche Bilancia e Scorpione sono destinati dalle stelle ad avere un periodo buono.

A soffrire un po' più degli altri invece, sempre secondo i calcoli astrologici fatti sulle effemeridi del momento e messi nero su bianco nelle previsioni zodiacali di martedì, Sagittario e Capricorno.

In questo caso il segno di Fuoco è da considerare in periodo "sottotono", mentre al simbolo astrale di Terra è messa in conto una giornata segnata con la spunta del "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana, per poi passare all'oroscopo di martedì 29 dicembre su amore e lavoro per i sei segni dalla Bilancia sino a Pesci.

Classifica stelline 29 dicembre

Ansiosi di scoprire quali potrebbero essere le intenzioni delle stelle in merito al vostro segno? Ebbene, come al solito a soddisfare tale richiesta sarà la classifica stelline quotidiana, in questo contesto incentrata sulla giornata di martedì 29 dicembre. Questo periodo vedrà l'ingresso della Luna nel comparto del Cancro. Tale transito in massima parte risulta essere il metro di misura su cui poggiano le valutazioni relative ai sei segni in esame.

Vediamo cosa hanno in serbo per noi gli astri e quante stelle sono state affibbiate al simbolo presente nel Tema Natale.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Sagittario;

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali del 29 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★.

Il prossimo martedì sarà non troppo complicato o difficile da far vostro in campo sentimentale, a patto di saper giostrare con intelligenza alcuni momenti non proprio entusiasmanti del rapporto. La giornata, in particolare, si presenterà divisa in due parti: senza difficoltà la prima metà, la seconda da seguire un po' con attenzione. Secondo l'astrologia quotidiana, per quanto riguarda alcuni rapporti interpersonali, una maggiore attenzione nel modo di porsi potrebbe garantire una certa facilità nelle conclusioni di affari, dispute e/o diatribe di varia natura.

Nel lavoro tutto gioca a favore di una vostra personale affermazione. Questo martedì dovrete solo stare attenti a non farvi sfuggire di mano quelle opportunità che dovessero manifestarsi. (Voto 8).

♏ Scorpione: ★★★★. Dedicate la giornata non solo alle ordinarie relazioni, ma anche a eventuali nuove iniziative: sarete particolarmente motivati. Sforzatevi di adottare un approccio cauto e riflessivo, il che vi permetterà di agire con intelligenza e operosità. In amore le preoccupazioni affettive che vi avevano fatto innervosire si esauriranno presto. Ottimo soprattutto il primo o la metà del pomeriggio, quando grazie a un provvidenziale colpo di fortuna qualcuno riuscirà a risolvere una diatriba coniugale. Nel lavoro attenzione a una vostra decisione rimandata per cause che conoscete bene: potreste scoprire di aver commesso un irreparabile errore dovuto semplicemente alla pigrizia o alla poca fiducia nelle vostre possibilità.

(Voto 8).

♐ Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 29 dicembre al Sagittario indica una giornata in prevalenza "sottotono". Possibili momenti dominati da instabilità emotiva o stress generalizzato, abbastanza difficili da tenere a bada. In campo sentimentale, pertanto, la partenza non sarà proprio positiva, tra tensioni e imprevisti che potrebbero riguardare soprattutto la vita di coppia. In realtà, come sempre in questi casi, il "restare fermi" sarebbe la miglior medicina contro le avversità, purtroppo non sempre possibile da realizzare. Single, una certa difficoltà d’intesa contraddistinguerà numerosi rapporti attualmente in essere, più marcata se siete nativi di terza decade. Nel lavoro le stelle consigliano di mantenere la calma e la concentrazione: avete delle scadenze da rispettare, se vi farete prendere dal panico non riuscirete a concludere un bel niente!

(Voto 7).

Oroscopo 29 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★. Il prossimo martedì sarà decisamente poco congeniale, per non dire "brutto", per voi del segno. In amore si renderà necessario un dialogo di confronto con il partner, in primis per cercare di capire che cosa potrà essere migliorato nel rapporto di coppia. Fatelo e trovate insieme una soluzione che soddisfi entrambi. Per quanto riguarda l'amore, qualche difficoltà in più per le coppie: il partner, senza farla troppo lunga, potrebbe decidere di lasciarvi soli a crogiolarvi in quelle che considera idee campate in aria e convincimenti strambi. Single, usate tutta l'attenzione e la prudenza necessaria, evitando rischi inutili. Diciamo che una serata antistress in compagnia della sola tv ci potrebbe anche stare.

Nel lavoro una telefonata a persone che contano (se possibile) si rivelerà utilissima. Non otterrete subito ciò che cercate, ma avrete delle buone dritte. (Voto 6).

♒ Acquario: ★★★★★. Giornata stupenda, preventivata splendidamente positiva in molti comparti. Diciamo pure che le attuali garanzie astrali sono molto solide e altamente positive: cercate quindi di evitare di rovinare tutto con i vostri soliti insensati puntigli. In campo sentimentale più di qualche pianeta vi infonderà una buona carica di vitalità, alimentando il desiderio di vivacizzare un po' di più l'attuale rapporto di coppia. Single, è ora di dire basta con l'essere titubanti: sfoderate tutto il vostro coraggio, quel poco che avete. Aprite il cuore alla persona che amate: confessate sinceramente i vostri sentimenti, solo questo vi sarà richiesto.

In ambito lavorativo qualcosa vi preoccupa? Non dateci gran peso, forse avete solo bisogno di qualche attimo di sano relax. In vista qualche incomprensione con i colleghi. (Voto 9).

♓ Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di martedì 29 dicembre indica l'arrivo di una giornata dal taglio razionale, consona alle vostre attese: che sia il vostro giorno perfetto? Chissà, intanto le stelle questo indicano: un periodo felice, sereno e sgombro da nubi stressanti. In amore logicamente dovete aspettarvi una giornata più che ottima: per chi è in coppia, anche se nulla deve esser dato per scontato, riuscire a dimostrare allegria e voglia del buon dialogo sarà come mettere il cacio sui maccheroni! Single, conoscere nuove persone non sarà un problema, ma da qui a intraprendere una relazione di coppia seria e duratura ce ne vorrà di tempo!

Di sicuro questo inizio anno sarete molto avvantaggiati: datevi una mossa. Nel lavoro desideri o ambizioni, anche le più impensabili, avranno la possibilità di materializzarsi. Eccezionali le opportunità di cui disporrete. (Voto 9).