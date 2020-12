L'oroscopo di lunedì 28 dicembre ha in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio e Plutone nel Capricorno. Giove e Saturno si troveranno in Acquario, mentre Nettuno sosterà in Pesci. Non saranno da sottovalutare le posizioni della Luna in Gemelli, di Venere in Sagittario, di Marte in Ariete e di Urano in Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 28 dicembre per i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 28 dicembre: Toro in bilico, Gemelli amante della solitudine

Ariete: questo lunedì vi riserverà molte sensazioni positive. Sarà un inizio settimanale con i fiocchi. Vi sentirete pronti a scalare una montagna, soprattutto perché non permetterete ai vostri dubbi di ostacolarvi. La forza dell'amore brucerà con prepotenza, tanto da spingervi ad agire con avventatezza. Il controllo delle emozioni vacillerà davanti a tale impulsività, ma una persona a voi cara riuscirà a fornirvi un contributo prezioso. Voto: 7.5

Toro: sarete in bilico tra pensieri contrastanti. Prendere una decisione non sarà semplice, soprattutto perché avrete accesso a numerose opportunità. Il consiglio del partner sarà determinante, ma non potrà assicurarvi il successo delle vostre imprese.

L'unica strada percorribile sarà l'acquisizione di una salda autostima. In questo modo potrete capovolgere anche le situazioni più spinose. Voto: 6

Gemelli: terrete molto al vostro spazio personale. Non vedrete di buon occhio chi cercherà d'intromettersi nelle vostre questioni. Qualcuno potrebbe farlo in buona fede, guidato dal solo intento di aiutarvi.

Per questo motivo le stelle consigliano di prendere in considerazione l'altruismo delle persone care. Potreste rimanere stupefatti da quanti vogliono solo il vostro bene. La famiglia, in particolare, vi rimarrà sempre accanto. Voto: 6.5

Cancro: avrete bisogno di prendervi una pausa dalle vostre emozioni. I sentimenti non potranno essere spenti tramite un pulsante, ma potrete dare spazio alla praticità delle azioni.

Ci saranno molte cose che arricchiranno la vostra giornata: dovrete solo essere pronti a lasciargli spazio. Un percorso di crescita personale potrebbe fornirvi gli spunti che da tanto stavate cercando. Voto: 6.5

Oroscopo di domani 28 dicembre: Leone catturato dal partner, perdita di controllo per Vergine

Leone: la presenza del partner avrà un ruolo importante in questa giornata, però dovrete scontrarvi con alcune difficoltà emotive. Dare un senso alle sue parole non sempre sarà semplice. Ci saranno delle cose che non capirete e su cui vorrete ottenere maggiori dettagli. Il tempo vi apparirà sfuggente e contrario, ma se saprete dare valore all'attesa, tutto potrebbe assumere una nuova prospettiva. Voto: 7

Vergine: il vostro umore subirà un netto peggioramento a causa della vostra scarsa capacità d'adattamento.

Gli imprevisti provocheranno reazioni avventate e dettate dalla paura. Vorreste tenere tutto sotto controllo, ma non sarà possibile. Gli astri consigliano di provare a sperimentare. Le vostre risorse, sicuramente, non vi deluderanno. Se non saprete cosa fare, cercate rifugio nei luoghi sicuri dell'anima. Voto: 5

Bilancia: sarete molto abili nella comunicazione. Le vostre parole colpiranno nel segno e dissiperanno tutti i dubbi del partner. Forse non sfrutterete a sufficienza questa vostra abilità, perché crederete che non sia poi così tanto speciale. Un evento di grande importanza illuminerà il percorso da intraprendere. Compierete una scelta coraggiosa e carica di significato. Voto: 7.5

Scorpione: avvertirete la nostalgia degli amici più cari.

Il contatto tramite social network e cellulare non riuscirà più ad appagarvi. Non vedrete l'ora di poter tornare a guardare negli occhi i vostri affetti. Il desiderio bruciante non farà altro che rendere l'attesa più trepidante, ma rafforzerà anche i vostri sentimenti. L'intensità emotiva sarà talmente travolgente da conferirvi nuovi stimoli. Voto: 7

Previsioni astrologiche di lunedì 28 dicembre: Sagittario stanco e stressato, fiducia dell'Acquario tradita

Sagittario: in questa giornata lo stress la farà da padrone. Avrete i nervi a fior di pelle a causa della mancanza di riposo. Prima d'iniziare qualche nuovo progetto sarà opportuno ricaricare l'energie. Forse ciò vi apparirà come una perdita di tempo, però in seguito ringrazierete questo momento.

Il partner saprà comprendere i vostri sentimenti e senza indugi vi fornirà tutto il supporto necessario. Voto: 5.5

Capricorno: non vi fiderete molto delle persone che avrete accanto. Prima di fare qualsiasi cosa preferirete analizzare con cura le loro attenzioni. Non crederete alle parole che pronunceranno, perché temerete che dietro si possano nascondere bugie meschine. Per fortuna un amico speciale vi farà ricredere: compirà un gesto che non potrà passare inosservato ai vostri occhi. Voto: 6

Acquario: il legame amicale vi giocherà qualche brutto scherzo. Vedrete la vostra fiducia tradita da qualcuno che non pensavate fosse in grado di farlo. Per il momento correre ai ripari non vi apparirà la scelta più vantaggiosa. Preferirete prendervi del tempo per riflettere e decidere, con attenzione, la prossima mossa.

Davanti a eventuali scuse non riuscirete a trattenervi. Voto: 5.5

Pesci: sarete concentrati sul successo personale. Non punterete a ricevere lodi o complimenti, vorrete solo aumentare la stima che nutrite verso di voi. La fiducia in sé stessi costituirà un tassello importante di questo 28 dicembre. Non sarà facile rafforzarla però, compiendo le giuste azioni, realizzerete questo intento. Il partner, purtroppo, non vi sarà vicino nel modo in cui vorrete. Voto: 7