L'Oroscopo e le previsioni astrali per il 2021 ci rivelano come trascorreranno il nuovo anno i 12 segni zodiacali. Il Toro, dopo aver passato un periodo buio, vedrà la sua rinascita nel nuovo anno, al contrario dei Gemelli che avranno un anno complicato sia dal punto di vista affettivo, sia nel lavoro. Durante la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, gli Ariete potrebbero avere problemi burocratici e dissapori familiari, ma la situazione migliorerà nel corso dei mesi successivi. Anche i Cancro avranno difficoltà in primavera per via di piccoli problemi di salute, ma in autunno ci sarà un periodo di ripresa.

L'oroscopo del 2021 per: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: dal mese di gennaio 2021 ad aprile 2021, i nati sotto il segno dell'Ariete si troveranno ad affrontare problemi in famiglia, dovuti a incomprensioni trascinate nel tempo e potrebbero esserci problemi burocratici. I mesi estivi ci saranno riappacificazioni e il clima a casa sarà più disteso. Non sarà un anno favorevole per chi è alla ricerca dell'anima gemella.

Toro: il 2021 sarà sicuramente un anno di svolta e con il vento in poppa: lavoro, famiglia e amore daranno grandi gioie ai nati sotto il segno del Toro. Chi vive una situazione incerta nel rapporto di coppia, potrebbe ricevere le conferme che attendeva da tempo.

Gemelli: anno così così per i Gemelli che dovranno fare i conti con delle tensioni nei rapporti familiari.

Chi è single potrebbe trovare spensieratezza durante i mesi estivi, grazie a brevi flirt e a nuove conoscenze.

Cancro: i primi mesi primaverili saranno caratterizzati dalle preoccupazioni per questioni lavorative che si risolveranno con l'arrivo del mese di maggio. In autunno ci saranno importanti decisioni da prendere riguardo al futuro. Attenzione alla salute nei primi mesi primaverili.

Le previsioni astrali per il 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: calma e tranquillità per il Leone, che si ritroverà a vivere periodi spensierati con le persone care. Nessuna nuvola all'orizzonte durante il nuovo anno, ma non ci saranno grosse sorprese o novità.

Vergine: chi vive una relazione da molti anni, dovrà decidere che svolta dare al proprio rapporto di coppia.

Durante i mesi di gennaio e febbraio, la Vergine dovrà fare i conti con i suoi sentimenti e capire se mettere un taglio alle vecchie situazioni o farsi sorprendere dal destino.

Bilancia: le previsioni zodiacali per il 2021 indicano che saranno mesi complicati per i nati sotto il segno della Bilancia che si ritroveranno a vivere un momento di incertezza sul lavoro. I problemi economici e il periodo non favorevole, vissuto nell'anno precedente, avranno ripercussioni nei rapporti familiari.

Scorpione: ci sarà un ritorno al passato per lo Scorpione, che si sentirà intrappolato nella routine. Voglia di cambiare città, lavoro e amore. I periodi favorevoli per questi dare una svolta alla propria vita saranno marzo e aprile.

Oroscopo per l'anno 2021: Sagittario, Capricorno, Aquario, Pesci

Sagittario: anno all'insegna dell'avventura e della voglia di aprirsi verso nuovi interessi e nuove attività. Nei primi mesi dell'anno, fino a marzo, la pigrizia prenderà il sopravvento, ma da aprile si apriranno nuove possibilità per dedicarsi a un hobby. Nel mese di settembre, chi è single potrebbe trovarsi nel posto giusto e al momento giusto per fare un incontro che gli farà battere il cuore.

Capricorno: mesi di routine per i nati sotto il segno del capricorno. Nessuna novità in vista, ma ciò non deve essere visto in modo negativo, ma non succederanno eventi che potrebbero sconvolgere i vostri equilibri.

Acquario: le fatiche e l'impegno dell'anno passato sono ormai superate e nel 2021 potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro.

Se avete aperto una nuova attività o avete deciso di cambiare mansione, sarete pienamente soddisfatti per la decisione intrapresa e vedrete i risultati, anche in termini economici.

Pesci: il 2021 porterà novità in amore e questo potrebbe essere l'anno in cui, se siete single da tempo, potrete finalmente trovare una persona speciale. Sul lavoro fate attenzione ai colleghi invidiosi.