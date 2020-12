L'oroscopo di domenica 27 dicembre prevede la necessità dei nativi Gemelli di trascorrere più tempo con le persone che ama, senza però causare guai o problemi, mentre Bilancia si sentirà molto bene e di ottimo umore, grazie alla Luna in trigono. Un focoso e scoppiettante Ariete non vedrà l'ora di scoprire cosa riserverà la giornata, mentre Capricorno dividerà il proprio tempo con persone di valore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 27 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 27 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vi vedranno particolarmente focosi e scoppiettanti, soprattutto dal punto di vista sentimentale, visto questo cielo così splendente.

In amore sarete molto bravi a gestire la vostra relazione di coppia, dosando la giusta quantità di romanticismo nei confronti del partner. Se siete single potreste ricevere preziosi suggerimenti su ciò che potrebbe far piacere alla vostra potenziale anima gemella. Nel lavoro Marte vi sostiene, donandovi molte energie, e non avrete particolari problemi con i vostri impegni. Voto - 8,5

Toro: i vostri sentimenti sono forti, su questo non c'è alcun dubbio. Secondo l'oroscopo di domenica 27 dicembre tuttavia, non riuscite a dimostrarli al meglio nei confronti del partner, magari per colpa di Giove negativo. In ogni caso dedicate più attenzione ai vostri cari. Se siete single rivedete e migliorate alcune vostre abitudini. In ambito lavorativo Mercurio terrà ben saldi rapporti con i colleghi, piuttosto affiatati con voi.

Ottima anche la salute in questa giornata. Voto - 7+

Gemelli: configurazione astrale che prevede la Luna in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque, l'astro argenteo contrasterà l'influenza negativa di Venere, e voi stessi sentirete la necessità di stare con il partner, evitando di causare battibecchi.

Se siete single godersi la giornata sarà importante per voi. Nel lavoro in voi non mancherà gentilezza e cordialità verso i colleghi o la clientela. Bene anche la salute. Voto - 7,5

Cancro: vorreste lasciarvi trascinare dall'entusiasmo festivo, ma questo cielo un po’ cupo ve lo impedirà secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale infatti non vi sentirete a vostro agio, e potreste rischiare di causare incomprensioni o battibecchi con il partner.

Se siete single potreste fare un po’ fatica a controllare le vostre emozioni. Nel lavoro Mercurio negativo renderà difficile gestire l'intesa tra voi colleghi, rischiando di causare dei possibili litigi. Salute non al top per via di Marte negativo. Voto - 6+

Leone: una giornata in cui dovrete darvi da fare in ambito professionale secondo le previsioni zodiacali del 27 dicembre. Purtroppo però alcuni pianeti, come Giove e Saturno in opposizione, allungheranno la vostra tabella di marcia, e se volete mettervi in pari con i colleghi, sarà meglio che vi rimbocchiate le maniche. In amore questo periodo invece sarà piuttosto valido, grazie a Venere, alla Luna e al Sole tutti in buona posizione per voi nativi del segno. I sentimenti di tenerezza e amore saranno forti, e che siate single oppure no, chi sarà al vostro fianco sarà fortunato ad avervi.

Voto - 7+

Vergine: giornata di domenica non delle migliori secondo l'oroscopo. Purtroppo avrete a che fare con un po’ di pianeti in cattiva posizione, come Venere e la Luna, che in amore non vi daranno tregua. Meglio non essere troppo insistenti o istintivi nei confronti del partner. Se siete single meglio non illudersi troppo riguardo al alcune occasioni che potrebbero giungere. Nel lavoro mantenendo la calma e sentendovi a vostro agio, potreste ottenere buoni risultati. Voto - 6,5

Bilancia: vi sentirete amati e ben voluti dal partner in questa giornata secondo l'oroscopo. Con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, vi sentirete di buon umore, e con la voglia di far vivere al partner il giorno più bello di sempre. Se siete single riuscirete a comprendere al volo le intenzioni degli altri e il vostro buon umore farà il resto.

Per quanto riguarda il lavoro chiedere l'opinione di chi ha più esperienza di voi potrebbe esservi utile per andare avanti con le vostre mansioni. Salute tutto sommato discreta, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 8

Scorpione: settimana che si conclude con la Luna in una posizione decisamente più felice. Ciò nonostante qualche preoccupazione potrebbe rimanere. In amore l'affiatamento di coppia tornerà a salire, ma attenti a non mettere paranoie in testa al partner. I cuori solitari riusciranno a trovare del tempo per le persone che amano, come i familiari o gli amici. In ambito lavorativo non sarete costretti ad affrontare progetti impegnativi in questo momento, soprattutto i nati nella prima decade, ultimamente in difficoltà a riguardo.

Salute piuttosto buona, anche se ogni tanto un riposino farebbe bene. Voto - 7+

Sagittario: giornata in calo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, a causa della Luna in opposizione. Per quanto riguarda i sentimenti potreste avere un po’ troppa fretta di dire o fare nei confronti del partner, rischiando di causare delle incomprensioni. I cuori solitari tenderanno a concentrarsi su ciò che per loro significa certezza. Nel lavoro sarete pieni di buoni propositi, ma avere anche competenze e abilità a volte è importante. Salute più che soddisfacente grazie a Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo di domenica dove mostrerete un atteggiamento sicuro e rassicurante. In amore non avrete nulla da temere per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale, che procederà abbastanza serenamente.

I single troveranno interessante una nuova conoscenza, e proveranno ad approfondirla. In ambito lavorativo alcune decisioni che prenderete avranno conseguenze durature, soprattutto se si tratta di progetti grandi ed ambiziosi. In quanto a salute un po’ di stanchezza si farà sentire a fine giornata, ma le soddisfazioni ci saranno. Voto - 8+

Acquario: avrete un po’ di fortuna ovunque in questa giornata secondo le previsioni zodicali del 27 dicembre. Ciò nonostante, soprattutto nel lavoro, per raggiungere il successo sarà necessario il giusto impegno. Non prendete dunque le vostre mansioni sottogamba. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata fantastica grazie alla Luna in ottimo aspetto, e con il partner avrete modo di vivere mille avventure.

I single avranno voglia di mettersi in gioco, e provare a dichiararsi sotto il vischio. Voto - 9

Pesci: questo periodo no sta per terminare per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Nel frattempo dovrete sopportarvi Venere e la Luna in cattiva posizione, che per quanto riguarda la sfera sentimentale difficilmente vi permetteranno di creare la giusta atmosfera con il partner. Se siete single anche se questo non è il momento più adatto per dichiararsi, cercate comunque di rimanere vicino alla persona che amate. Nel lavoro cercherete di fare del vostro meglio, soprattutto con quei lavori in cui non sarete particolarmente abili. Voto - 6,5