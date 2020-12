L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 dicembre è ben felice di mettere a disposizione il risultato delle analisi astrologiche da lunedì a domenica. Periodo osservato, la seconda settimana del mese in corso, come da prassi valutato in base alla qualità delle conformazioni astrologiche. Sotto analisi dunque i prossimi sette giorni in calendario, relativamente a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo caso, ad avere vita facile (si fa per dire!) saranno coloro nativi nel segno del Sagittario (voto 10), inseriti al vertice della classifica settimanale provvisoria. Ottimo periodo anche per gli appartenenti al segno dello Scorpione (voto 8) che, insieme a quello del Capricorno (voto 7), potrà contare sul favorevole supporto di astri positivi.

Invece, secondo quanto anticipato dalle previsioni, ad avere un po' più di difficoltà rispetto a tutti gli altri sarà l'Acquario (voto 6) con quello dei Pesci (voto 5) a chiudere il giro.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni da lunedì 7 a domenica 13 dicembre.

Previsioni e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Non c'è che dire, l'oroscopo prevede l'arrivo per tanti di voi nativi un periodo davvero efficace. Il 9 dicembre troverete ad attendervi una specialissima giornata in cui sarete meritevoli della "top del giorno" portata dalla Luna in Bilancia. Qualcuno di voi forse avrà già sbirciato la scaletta e visto l'unica giornata "no", ossia quella di domenica 13 dicembre: pazienza, potrete rifarvi con tre splendide giornate a cinque stelle, tutte da investire nel comparto sentimentale.

Dunque preparatevi a gongolare davvero!

La classifica stelline giornaliera da lunedì fino a domenica:

mercoledì 9 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 8, giovedì 10, venerdì 11;

★★★★ lunedì 7, sabato 12;

★★★ domenica 13 dicembre 2020.

♏ Scorpione: voto 8. Sarà una settimana all'insegna della positività oppure no? Diciamo senz'altro "si", ottimo quasi tutto il periodo e in quasi tutti i fronti.

Unica raccomandazione, quella di stare calmi e se possibile in disparte, lunedì e martedì, due giornate davvero faticose da governare. Cosa fare allora? Nulla di trascendentale: cercate di agire quando avrete possibilità concrete, al contrario, state fermi e immobili e aspettate che passi il periodo. L'oroscopo intanto annuncia la giornata migliore su tutte: quella coincidente con l'entrata nel segno della Luna, proprio questo venerdì 11 dicembre.

Mentre il punto debole arriverà proprio ad inizio periodo: lunedì e martedì, due giornate da massima concentrazione.

Il riepilogo relativo alle stelline sui sette giorni a venire:

venerdì 11 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 10, sabato 12, domenica 13;

★★★★ mercoledì 9 dicembre;

★★★ lunedì 7 dicembre;

★★ martedì 8 dicembre.

♐ Sagittario: voto 10. Ed eccoci infine giunti a voi del Sagittario. Il periodo sottoposto ad analisi da parte dell'oroscopo, come anticipato nella nostra anteprima in apertura, vi vedrà possessori dell'ambita corona di segno migliore della settimana: contenti? Avrete una "super-giornata" proprio alla fine della settimana, portata da una meravigliosa Luna presente nel vostro segno domenica 13 dicembre, a partire dalle ore 03:39, dunque nel cuore della notte.

Lunedì, mercoledì e venerdì saranno quasi all'altezza della "top del giorno", pertanto tenetele in considerazione nel caso foste intenzionati a fare o disfare qualcosa di importante.

Gli altri giorni, secondo la scaletta rilasciata dall'oroscopo del periodo:

domenica 13 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 7, mercoledì 9, venerdì 11;

★★★★ martedì 8, giovedì 10, sabato 12.

Oroscopo e pagelle della settimana per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Secondo le analisi restituite dall'oroscopo sul periodo, si preannuncia sicuramente una discreta settimana non difficile da superare. Le giornate si susseguiranno nella normalità, non senza piccoli inconvenienti più o meno degni di attenzione, ad eccezione della parte finale del periodo.

Infatti, sul finire della settimana l'oroscopo annuncia due giorni decisamente da tenere sotto controllo: venerdì e sabato sono stati valutati rispettivamente con il "sottotono" e il "ko". Pertanto, annotate in agenda queste due giornate e, quando arriveranno, sappiate che dovete stare calmi e concentrati. Per le cose di una certa importanza avrete da puntare tutto su martedì 8 dicembre (top del giorno), su lunedì e mercoledì (cinque stelle).

A voi scoprire il resto della scaletta:

martedì 8 dicembre; ★★★★★ lunedì 7, mercoledì 9;

★★★★ giovedì 10, domenica 13;

★★★ venerdì 11 dicembre;

★★ sabato 12 dicembre.

♒ Acquario: voto 6. La settimana ventura, quella appunto interessante il periodo dal 7 fino al 13 dicembre, sarà in effetti non eccessivamente positiva.

L'Astrologia del periodo invita alla calma e soprattutto ad una opportuna concentrazione: probabilmente molti nativi avranno a che fare con scelte sentimentali molto importanti, pertanto servirà intuito e tanto cuore. Tranquilli comunque, noi vi indichiamo quali potrebbero essere le giornate migliori da sfruttare (lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica) e quelle da dimenticare (mercoledì e giovedì), poi però al resto dovrete pensarci voi. Allora, ansiosi di sapere come andrà il periodo complessivamente? Certo che sì, pertanto basterà scorrere le stelline attribuite ai singoli giorni e prendere nota.

Il prospetto da lunedì a domenica secondo l'Astrologia:

★★★★★ martedì 8, sabato 12;

★★★★ lunedì 7, venerdì 11, domenica 13;

★★★ mercoledì 9 dicembre;

★★ giovedì 10 dicembre.

♓ Pesci: voto 5.

Prenderà una piega pessima il periodo già a partire da lunedì 7 dicembre, per poi riprendere leggermente quota il martedì successivo. In questo caso, le due giornate indicate poc'anzi sono state segnalate dall'oroscopo settimanale come quelle peggiori per il segno, dunque a massima negatività. Ora la domanda sorge spontanea: cosa fare e come comportarsi? Ovvia la risposta: fare a meno se non di tutto, almeno delle cose rimandabili, quindi relegando a tempi migliori (ideale sarebbe giovedì 10) le questioni di un certo interesse. Per l'ordinaria amministrazione da preferire mercoledì, venerdì e domenica.

Il responso degli astri per i prossimi sette giorni:

★★★★★ giovedì 10 dicembre;

★★★★ mercoledì 9, venerdì 11, domenica 13;

★★★ martedì 8, sabato 12;

★★ lunedì 7 dicembre.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

In primo piano la classifica della settimana da lunedì 7 a domenica 13 dicembre, come sempre valida per l'intero comparto zodiacale.

Pronti a scoprire quale sarà posizione in classifica relativa al vostro segno? Intanto confermiamo quanto già anticipato, pertanto che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Sagittario, meritatamente al primo posto. Splendida la seconda posizione per la Bilancia, segno favorito dalla Luna. Gli altri segni a seguire nel prospetto sottostante.

La classifica settimanale dall'Ariete a Pesci:

1° Sagittario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Bilancia, voto 9;

3° Toro e Scorpione, voto 8;

4° Gemelli, Cancro e Capricorno, voto 7;

5° Ariete, Leone, Vergine e Acquario, voto 6;

6° Pesci, voto 5.

Il report astrologico interessante l'oroscopo settimanale dal 7 al 13 dicembre, dunque impostato sulla seconda settimana di dicembre è arrivato alla fine.

Il prossimo incontro con la classifica e le stelline quotidiane riguarderà la settimana dal 14 al 20 di dicembre.