L'Oroscopo della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre è pronto a mettere in chiaro le previsioni con la classifica e le pagelle segno per segno. Ovviamente il tutto "condito" da consigli e utili indicazioni relativi ai settori della vita quotidiana. Curiosi di sapere come saranno le stelle per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bene, iniziamo pure a dare un piccolo anticipo su quali saranno i segni migliori e peggiori del periodo, svelando nel contempo un transito astrale di prim'ordine: l'arrivo del pianeta Mercurio in Sagittario martedì 1° dicembre. In questo caso a poter contare su grosse soddisfazioni, non solamente per il transito appena citato, di sicuro coloro nativi del Capricorno (voto 8), segno considerato non a caso al "top" per quanto concerne i sei simboli in analisi.

A seguire a ruota il generoso segno di Terra Acquario (voto 7) e Pesci (voto 7). Invece ad avere probabilmente una settimana abbastanza stabile, seppur con i soliti alti e bassi, Bilancia (voto 6), Scorpione (voto 6) e Sagittario (voto 6).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre, per poi scoprire la classifica finale interessante tutti i dodici segni dello zodiaco.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. In arrivo una settimana giudicata dall'oroscopo sufficiente, evidenziata da periodi buoni e da altri meno. In pratica avrete a che fare con i soliti momenti nei quali non sapete mai che pesci pigliare, tale potrebbe essere la confusione generale.

Niente panico, seguite i nostri oroscopi giornalmente e non avrete problemi. Vediamo allora come sono stati valutati i prossimi sette giorni a cavallo dei due mesi, valutati direttamente in base alla qualità delle effemeridi. Il consiglio delle stelle: sforzatevi di essere solo e sempre voi stessi, costi quel che costi!

Il riepilogo condensato di vostra competenza:

★★★★★ mercoledì 2, sabato 5;

★★★★ martedì 1, venerdì 4 e domenica 6;

★★★ giovedì 3 dicembre;

★★ lunedì 30 novembre.

♏ Scorpione: voto 6. Le indicazioni astrologiche, in merito alla settimana in analisi, mettono in evidenza un periodo poco convincente. Tranquilli, non stiamo certo dicendo che avrete a che fare con una settimana negativa, anzi.

Sappiate solo che, visto il periodo altalenante, il frangente andrà valutato con la media sufficienza. Intanto a figurare tra le giornate migliori, meritevoli delle cinque stelline, venerdì 4 e domenica 6 dicembre, entrambe indicate per risolvere questioni sentimentali in stallo. Abbastanza soddisfacenti anche lunedì 30, giovedì 3, sabato 5, previsti tutti con quattro buone stelle. Non troppo a favore sarà la parte centrale della settimana: martedì e mercoledì saranno rispettivamente segnati da tre stelle "sottotono" e da due stelline relative ai periodi da "ko".

I dettagli a relativi alle stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 4 e domenica 6;

★★★★ lunedì 30 novembre, giovedì 3 e sabato 5 dicembre;

★★★ martedì 1 dicembre;

★★ mercoledì 2 dicembre.

♐ Sagittario: voto 6.

La parte mediana della settimana, con anche la chiusura del periodo lavorativo prima del weekend, sarà in posizione astrale negativa. Quindi giovedì e venerdì non saranno certamente di aiuto per i rapporti affettivi o di lavoro. La Luna consiglia calma e prudenza nelle discussioni cadenti a metà settimana, come anche nel corso di sabato e domenica. Il periodo migliore per fare progetti a breve e medio termine, oppure per chi fosse alla ricerca disperata dell'amore, sarà tra lunedì e martedì, con molti pianeti allineati dalla vostra parte: in primis la presenza nel settore del pianeta Mercurio.

Il condensato dei prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre (Mercurio nel segno);

★★★★ mercoledì 2, sabato 5 e domenica 6;

★★★ giovedì 3 dicembre;

★★ venerdì 4 dicembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8.

Efficace e altamente a favore quasi tutto il periodo esaminato. A parte il fine settimana con le giornate di sabato e domenica, rispettivamente considerate da tre e due stelle negative, tutti gli altri giorni riserveranno positività e piccole sorprese. Iniziamo con il migliore, lunedì 30 novembre: da ritenere a ragione il vostro giorno super fortunato. Ancora a favore saranno martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 dicembre, tutti alla pari a cinque stelle. Discreto il periodo portato dalla giornata di venerdì: quattro buone stelle sono assicurate.

A seguire il condensato di vostra competenza da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 30 novembre;

lunedì 30 novembre; ★★★★★ martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3;

★★★★ venerdì 4 dicembre;

★★★ sabato 5 dicembre;

★★ domenica 6 dicembre.

♒ Acquario: voto 7.

Buone le previsioni sulla prossima settimana. Infatti molti di voi nativi saranno avvantaggiati nelle faccende quotidiane, soprattutto alla partenza del periodo. Le giornate più convincenti secondo quanto specificato nell'oroscopo settimanale, oltre a martedì 1° dicembre valutato al "top", saranno anche le due cadenti di martedì e mercoledì, valutate entrambe a cinque stelle. Seguiranno altre due buone giornate da vivere serenamente: giovedì 3 e domenica 6 del nuovo mese porteranno quattro efficaci stelline a garanzia di un periodo positivo. Dalle stelle alle stalle: venerdì avrà solo tre stelle, mentre sabato andrà ancora peggio, visto il frangente considerato con due stelle da "ko".

Il report settimanale giorno per giorno:

Top del giorno martedì 1° dicembre;

martedì 1° dicembre; ★★★★★ lunedì 30 novembre e mercoledì 2 dicembre;

★★★★ giovedì 3 e domenica 6;

★★★ venerdì 4 dicembre;

★★ sabato 5 dicembre.

♓ Pesci: voto 7.

Secondo quanto estrapolato dal cielo astrale, si profilano sette giorni mediamente buoni. Senz'altro potreste avere ottime chance sia in amore che nel lavoro, soprattutto giovedì 3 dicembre: il terzo giorno del nuovo mese è stato valutato in questo caso con la fortunata posizione al "top del giorno". Ottimi da sfruttare soprattutto venerdì e sabato, ambedue considerati al "top" con cinque stelle. Come ripiego, ovviamente tenendoli sotto stretta osservazione, sia lunedì che mercoledì, giornate valutate nella media positività: in questo caso ambedue contrassegnate da quattro stelle routinarie. Il passaggio di consegne tra novembre e dicembre, purtroppo, non sarà del tutto indolore per voi nativi: martedì 1° dicembre sarà da considerare con la spunta relativa ai frangenti del "ko".

Invece l'ultimo giorno del periodo, ovvero domenica, porterà in dote solo tre stelline da "sottotono". Cercate di superare i momenti critici usando attenzione nelle cose che andrete a fare.

Il riepilogo giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 3 dicembre;

giovedì 3 dicembre; ★★★★★ venerdì 4 e sabato 5;

★★★★ lunedì 30 novembre e mercoledì 2 dicembre;

★★★ domenica 6 dicembre;

★★ martedì 1 dicembre.

La classifica della settimana completa

Pronta da consultare la nuova classifica della settimana presente in questo contesto è valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà Vergine, meritevole della prima posizione in classifica grazie a effemeridi altamente favorevoli.

Pronti a scoprire gli altri segni?

Il riepilogo sintetizzato interessante la scaletta da lunedì a domenica:

1° Vergin e , voto 10 segno al " top della settimana" ;

, voto 10 segno al " ; 2° Leone, voto 9;

3° Cancro e Capricorno, voto 8;

4° Ariete, Acquario e Pesci, voto 7;

5° Toro, Bilancia, Scorpione e Sagittario, voto 6;

6° Gemelli, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 30 novembre al 6 di dicembre, in questo caso interessante l'ultimo giorno di novembre e la prima settimana di dicembre, giunge al termine. Il prossimo appuntamento riguarderà il periodo tra il 7 e il 13 del nuovo mese.