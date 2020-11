Le previsioni della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre indicano un ottimo periodo per alcuni segni dello zodiaco. L'augurio è senz'altro quello di portare un po' di distrazione e qualche buona notizia un po' a tutti, anche se le stelle come sappiamo non sempre sono positive. Intanto iniziamo col dire che ad essere messi sotto analisi in questo contesto i sei segni relativi alla prima sestina zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Riguardo i voti assegnati, diciamo subito che la settimana a cavallo tra la fine di novembre e la prima del mese con Natale, ad avere la meglio su tutti sarà la Vergine (voto 10).

Una spanna sotto il migliore, anch'esso in ottimo periodo, il Leone (voto 9), seguito leggermente distaccato dal Cancro (voto 8). Discreta la settimana in analisi anche per coloro dell'Ariete (voto 7), insieme a quelli del Toro (voto 6). A destare un po' di perplessità invece, secondo quanto rivelato dall'Oroscopo, gli amici nativi in Gemelli (voto 5), sottoposti a notevoli dissonanze astrali.

Luna nei segni: i transiti della settimana

Prima di mettere in chiaro le nuove predizioni astrologiche presenti nell'oroscopo della settimana da lunedì a domenica, come da prassi collaudata andremo a rivelare i nuovi transiti lunari. Nel lasso temporale in analisi la "musa dei poeti" farà tre tappe, ovviamente programmate in altrettanti segni.

Ad aprire la settimana sarà l'ingresso della Luna in Cancro, presente nel segno di Acqua mercoledì 2 dicembre, precisamente dalle ore 04:33. L'Astro d'Argento in seguito passerà in un nuovo segno: venerdì 4 dicembre alle ore 13:52 vedremo splendere nell'immensità del firmamento la figura astrologica relativa alla Luna in Leone.

La settimana infine sarà da ritenersi conclusa con il passaggio della Luna in Vergine prevista a fine periodo, ossia domenica 6 dicembre.

Per dovere di cronaca astrale, con piacere segnaliamo un transito planetario di prim'ordine: il passaggio del Pianeta Mercurio in Sagittario. Tale passaggio avverrà proprio il primo giorno di dicembre, precisamente alle ore 19:51 del tardo pomeriggio di martedì.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Settimana abbastanza "strana", sottoposta ad impegnativi alti e bassi che vi terranno costantemente sulle spine. Diciamo che nel complesso questo periodo inizialmente poco positivo, a fine settimana potrebbe lievitare di tono, rendendo molte situazioni o cose più facili del solito. Meno male che ad alleviare eventuali dolori saranno tre splendide giornate, tutte da scoprire nella scaletta seguente.

A voi le stelline giornaliere da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 5 dicembre;

sabato 5 dicembre; ★★★★★ venerdì 4 e domenica 6;

★★★★ lunedì 30 novembre e giovedì 3 dicembre;

★★★ martedì 1°dicembre;

★★ mercoledì 2 dicembre.

♉ Toro: voto 6.

Settimana senza novità rilevanti, preventivata sulla media positività. Tuttavia, se cercherete di investire sulle due giornate positive indicate nello schema sottostante, non avrete di che lamentarvi. L'oroscopo della settimana in questo caso consiglia di giocare tutto su mercoledì e giovedì, periodi ottimi classificati a cinque stelle. Massima concentrazione invece sulle giornate di venerdì e domenica, le uniche classificate in negativo.

Vediamo le altre giornate come sono state valutate:

★★★★★ mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre;

★★★★ lunedì 30 novembre, martedì 1 e sabato 5;

★★★ venerdì 4 dicembre;

★★ domenica 6 dicembre.

♊ Gemelli: voto 5. Le predizioni evidenziate dall'oroscopo in questo contesto, senz'altro mettono in primo piano la giornata del 30 novembre.

Lunedì pertanto risulta essere l'unica e sola giornata valutata al "top", in questo caso ritenuta idonea per godere i favori della buona sorte. In questo periodo sarete incentivati nel fare progetti di utilità comune, in famiglia come in società. Sufficientemente appoggiati dagli astri martedì 1, venerdì 4 e domenica 6, da considerare a quattro stelle: arriveranno novità? Staremo a vedere. Invece, il resto del periodo è previsto come poco affidabile: mercoledì e sabato porteranno tre stelle con relativo periodo "sottotono". Invece sarà da dimenticare Giovedì: l'Astrologia ha riservato solo due stelline da "ko".

I dettagli a seguire:

★★★★★ lunedì 30 novembre;

★★★★ martedì 1, venerdì 4 e domenica 6;

★★★ mercoledì 2 e sabato 5;

★★ giovedì 3 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8.

Le previsioni sui prossimi sette giorni sono molto buone per voi nativi. La settimana di fine novembre/inizio dicembre sarà da vivere intensamente: picchi fortunati da investire in amore e nel lavoro. La giornata migliore tra le sette di prossimo arrivo? Ebbene è quella di mercoledì, grazie all'arrivo della Luna nel segno: la vostra "top del giorno" è servita! Dei restanti sei giorni, molto soddisfacenti saranno quelli di giovedì 3, venerdì 4 e domenica 6: segneranno tutti cinque stelline super-positive. Quasi alla pari risulterà quella di sabato 5 dicembre, valutata con quattro stelle relative ai periodi di routine. Parlando di giornate no, lunedì e martedì saranno rispettivamente da considerare come "sottotono" e "ko", quindi valutate con tre e due stelle.

Il responso astrologico:

Top del giorno mercoledì 2 dicembre - Luna nel segno;

mercoledì 2 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 3, venerdì 4 e domenica 6;

★★★★ sabato 5 dicembre;

★★★ lunedì 30 novembre;

★★ martedì 1 dicembre.

♌ Leone: voto 9. Previsto un periodo molto performante, con la prima settimana di dicembre colma di buone notizie, forse anche con una sorpresa inaspettata. Il prossimo mercoledì sarà l'unica giornata a poter dare fastidio, classificata con tre stelle del "sottotono", al contrario delle restanti, quasi tutte ottime. Tra le giornate più a favore, dunque da sfruttare al massimo nelle vostre imprese quotidiane, da considerare assolutamente al top lunedì, martedì, sabato e domenica, tutte segnate a cinque stelle. Discorso a parte, invece, per quella di venerdì 4 dicembre, ovviamente super-positiva grazie all'arrivo di una splendida Luna nel comparto.

Per finire, avrete quattro normalissime stelle giovedì 3 dicembre.

Il responso settimanale:

Top del giorno venerdì 4 dicembre - Luna nel segno;

venerdì 4 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 30 novembre, martedì 1, sabato 5 e domenica 6;

★★★★ giovedì 3 dicembre;

★★★ mercoledì 2 dicembre.

♍ Vergine: voto 10. Periodo efficacissimo per mettere in campo nuovi progetti o impegni importanti. Oppure, dare "una spintarella" a quelle situazioni d'amore magari necessitanti di toppe o cambi di rotta. L'Astrologia settimanale intanto indica un periodo potenzialmente in grado di iniziare e terminare davvero alla grande: praticamente vivrete sette giorni nel lusso più sfrenato (naturalmente astrologicamente parlando, ben inteso!). A fare da portabandiera come miglior giornata in assoluto, quella di domenica, prevista sotto l'egida di una meravigliosa Luna nel segno.

Nessun problema per le altre, tutte valutate a cinque e quattro stelle.

Il report astrologico da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 6 dicembre - Luna nel segno;

domenica 6 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 1, giovedì 3 e sabato 5;

★★★★ lunedì 30 novembre, mercoledì 2 e venerdì 4 del nuovo mese.

