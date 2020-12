Non sarà solo il clima freddo a provocare dei strani brividi nello stomaco perché l'amore avrà un ruolo prioritario in questo. Sarà una giornata caratterizzata da sentimenti contrastanti. L'oroscopo di sabato 5 dicembre ruoterà attorno ai sentimenti romantici. Toro e Pesci si prodigheranno per rendere felice il partner, mentre Capricorno e Acquario non vedranno l'ora di risolvere alcune questioni irrisolte.

Per tracciare i profili zodiacali del 5 dicembre sarà necessario osservare le mappa del cielo e concentrarsi, in particolare, sui transiti planetari. Sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone.

Inoltre, la Luna sarà in trigono a Mercurio e in quadratura a Urano, mentre Venere si troverà in trigono a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo del 5 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 5 dicembre: dubbi per Ariete, Toro innamorato

Toro e Cancro saranno completamente conquistati dal partner, mentre l'Ariete avrà bisogno di un po' di tempo per riflettere sulla sua relazione sentimentale. La giornata dei Gemelli sarà caratterizzata da sentimenti contrastanti e poco legati alle situazioni attuali.

Ariete: inizierete a notare qualcosa di strano nella vostra relazione amorosa. Non saprete farvi un'idea precisa, ma vorrete prendervi del tempo per indagare e per arrivare a una soluzione.

L'oroscopo del 5 dicembre consiglia di affrontare apertamente il partner. Infatti, questo sarà l'unico modo per scoprire la verità. Le sue parole potrebbero non piacervi, ma sarà opportuno non prendere decisioni affrettate. In futuro, infatti, potrete pentirvene.

Toro: avrete occhi solo per la persona amata. Farete di tutto per renderla felice e cercherete di assecondare le sue richieste, anche quelle più strane.

Il vostro obiettivo sarà quello di trascorrere una giornata serena e all'insegna del romanticismo. Non riuscirete a nascondere i vostri sentimenti e tutti noteranno il trasporto che avrete per la persona amata. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere la lucidità.

Gemelli: non riuscirete a prendere una decisione. Vi sentirete carichi di emozioni, ma sarà molto difficile esprimerle.

Nei diversi momenti della giornata, cambierete continuamente idea, senza arrivare a un'azione certa. Le previsioni zodiacali del 5 dicembre consigliano di distrarvi con qualcosa di piacevole. Allontanare la mente dalle preoccupazioni, infatti, potrà solo farvi bene. Successivamente, quando vi sentirete pronti, potrete tornare sui vostri passi.

Cancro: l'amore busserà alla vostra porta e sarete pronti ad accoglierlo con gioia. Avrete paura di soffrire ancora a causa di relazioni non adatte a voi, ma non vorrete tirarvi indietro davanti alla possibilità d'amare. L'affetto ricevuto, infatti, riempirà la vostra giornata e vi consentirà di guardare tutto da un punto di vista diverso. Riuscirete a mantenere alto l'ottimismo e a sperare in qualcosa di bello per il vostro futuro.

Le parole di una persona a voi cara potrebbero spingervi a riflettere.

Oroscopo del 5 dicembre: Leone indipendente, Vergine esigente

Il Leone sarà felice di poter godere della sua condizione di single, mentre lo Scorpione non vedrà l'ora di rafforzare il suo legame con il partner. La Vergine sarà molto esigente e non accetterà la perdita di controllo, al contrario della Bilancia che sarà fin troppo accondiscendente.

Leone: sarete fieri della vostra indipendenza. La libertà, per voi, costituirà un valore fondamentale e non avrete alcuna voglia di legarvi a qualcuno per il momento. Preferirete approfittare della vostra condizione per dedicare tempo agli amici e ai vostri hobby. Inoltre, potrete anche concentrarvi, a tempo pieno, sul lavoro. Il vostro impegno, prima o poi, verrà ripagato e si trasformerà in importanti occasioni di crescita persona e lavorativa.

Vergine: non accetterete un no come risposta e sarete molto esigenti nei confronti del partner. Vorrete spiegazioni dettagliate su tutti i suoi movimenti e indagherete su qualunque elemento che vi sembrerà fuori posto. Le previsioni zodiacali del 5 dicembre suggeriscono di non esercitare troppa pressione sul partner. Infatti, questo tipo di comportamento potrebbe indispettirlo e causare una frattura all'interno della coppia. Non sarà facile sistemare eventuali errori.

Bilancia: non avrete la forza di opporvi al vostro partner perché avrete paura di ferire i suoi sentimenti. Inoltre, non sarete inclini a causare liti o contrasti. Purtroppo, il vostro atteggiamento accondiscendente non farà altro che causare l'effetto contrario. La persona amata, infatti, cercherà di spronarvi ad essere più combattivi.

Alcune volte, è proprio dalle discussione che emergono punti di riflessione fondamentali per la crescita della coppia.

Scorpione: prenderete un'importante decisione riguardo alla vostra relazione sentimentale. Crederete davvero nell'amore per il partner e proverete ad aumentare il feeling che vi lega. Sarà una giornata caratterizzata da passione, affetto, stima e generosità. Il vostro cuore si riempirà di gioia e non potrete fare a meno di condividere questa felicità con le persone che vi saranno accanto. L'oroscopo consiglia di individuare gli interessi in comune e di lavorare su quelli.

Previsioni astrologiche del 5 dicembre: Capricorno preoccupato, romanticismo per i Pesci

Il Capricorno dovrà affrontare alcuni contrasti con il partner, mentre il Sagittario non vorrà farsi distrarre dagli impegni lavorativi.

Per i Pesci scoccherà la scintilla del vero amore e l'Acquario richiederà numerose attenzioni.

Sagittario: l'amore occuperà solo una piccola parte della vostra giornata perché sarete del tutto presi dal vostro lavoro. Vi aspetterete dei grandi risultati dall'impegno impiegato, ma rimarrete un po' delusi quando vi renderete conto che saranno altri colleghi a ricevere un riconoscimento. Il primo istinto sarà quello di fare una scenata, ma l'oroscopo consiglia di mantenere il sangue freddo e di trovare un modo per farvi notare. Creatività e intraprendenza faranno la differenza.

Capricorno: la situazione sentimentale vi darà numerose preoccupazioni. Sentirete il bisogno di risolvere alcuni contrasti irrisolti, ma il partner non sarà molto collaborativo.

Infatti, preferirà chiudersi nel suo bozzolo e attendere che la crisi passi da sola. Le previsioni zodiacali consigliano di provare a sanare queste tensioni tramite una cenetta romantica. Cucinate il piatto preferito del partner e cercate di parlare serenamente! Vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Acquario: il vostro partner sarà molto impegnato a causa del lavoro, ma voi non accetterete di essere messi in un angolo. Cercherete di attirare la sua attenzione e proverete a coinvolgerlo in attività divertenti da fare insieme. Le previsioni zodiacali, però, consigliano di non prenderla sul personale. Se terrete in considerazione anche i suoi spazi, la tensione in casa diminuirà e sarà possibile impostare un dialogo produttivo. Questa situazione, ben presto, si risolverà spontaneamente.

Pesci: lascerete libero spazio al romanticismo. Non metterete alcun freno ai vostri sentimenti perché, finalmente, sarete convinti di aver trovato la persona giusta. Vi impegnerete per dare vita alla giusta atmosfera e riserverete sorprese speciali per la persona amata. Inoltre, riceverete parole cariche d'amore e di stima che non faranno altro che aumentare la vostra autostima. Attenzione a non trascurare gli impegni lavorativi e scolastici.