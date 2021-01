L'oroscopo del mese di febbraio prevede l'arrivo del pianeta Venere nel segno zodiacale dell'Acquario, che potrà contare su tantissimi astri a suo favore per rendere questo periodo unico, perfetto e indimenticabile sotto ogni punto di vista, così come per la Bilancia, che potrà contare su risultati da primo della classe in ambito professionale. La sfera sentimentale dei nativi Sagittario sarà piuttosto soddisfacente, mentre Pesci potranno contare ancora su buone energie per cercare di vivere giornate piuttosto valide. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per il mese di febbraio per la seconda sestina dello zodiaco.

Oroscopo per il mese di febbraio, 2^ sestina

Bilancia: questa fase iniziale dell'anno si sta rivelando particolarmente soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo e il mese di febbraio ne sarà la prova. Se infatti state già ottenendo grandi benefici in ambito professionale, in amore adesso avrete Venere in ottimo aspetto, e il vostro fascino sarà presto notato agli occhi del partner. Se foste single innamorarsi non sarà più qualcosa di astratto, e con questo cielo potreste davvero sperare di buttarvi in una nuova e piacevole storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi dona buone idee, da sviluppare nel corso del mese con grande entusiasmo, merito anche di una mente particolarmente lucida. Voto - 9

Scorpione: configurazione astrale che tenderà a peggiorare nel prossimo periodo secondo l'oroscopo.

Tutti questi pianeti in quadratura dal segno dell'Acquario, Venere compresa vi metteranno in difficoltà. Per quanto riguarda i sentimenti dunque attenti all'approccio che sceglierete di usare con il partner, perché spesso potrebbero nascere delle incomprensioni e di conseguenza litigi a volte anche inutili. Se foste single la vostra voglia di innamorarvi non sarà molta, di contro però avrete modo di dedicare più tempo per voi stessi.

In ambito lavorativo essere puntuali con le vostre mansioni non sarà affatto facile, considerata inoltre la mancanza di energie da parte vostra. In ogni caso dovrete darvi da fare per non rischiare di essere richiamati. Male anche la salute che sarà opposto per tutta la durata del mese. Voto - 6-

Sagittario: sfera sentimentale che migliorerà secondo l'oroscopo del mese di febbraio.

Venere infatti sosterà nel segno dell'Acquario per tutta la durata del mese, e l'intesa di coppia non potrà che migliorare nel prossimo periodo. Magari Marte in Toro potrebbe rendervi un po’ meno sensuali e magnetici, ma non sarà un problema così grave alla fine. Per quanto riguarda i single sarete un po’ più esigenti nelle amicizie, concedendo maggior fiducia soprattutto nei confronti di chi vi fidate ciecamente. Non escludete inoltre il fatto che l'amore potrebbe bussare alla vostra porta. In ambito lavorativo potreste ottenere discreti vantaggi dalle vostre mansioni, merito di un cielo che vi sostiene, portando buoni risultati. Salute forse un po’ altalenante durante questo mese, ma nel complesso buona. Voto - 8+

Capricorno: un mese piuttosto impegnativo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, pieno di cose da fare.

Dovrete tenere conto che dal punto di vista sentimentale Venere lascerà il vostro cielo, e l'intesa di coppia potrebbe risentirne un po’. Nulla di grave, considerato inoltre che non ci saranno astri negativi. Cercate soltanto di non essere troppo diretti con il partner, magari dicendo qualcosa che non pensate davvero. Se foste single potrete utilizzare le ottime energie che Marte vi fornisce non solo per migliorare qualcosa nella vostra vita quotidiana, ma anche per provare a trovare l'amore. Settore professionale discreto durante questo periodo. È giunto il momento di raccogliere quanto avete seminato, e con i buoni propositi che avete non tarderanno ad arrivare ulteriori successi. Voto - 8

Acquario: una configurazione astrale così completa e così favorevole non vi accadeva da tempo secondo l'oroscopo del mese di febbraio. Avrete un bel po’ di pianeti dalla vostra parte nel prossimo periodo, come Venere, il Sole, Giove, Mercurio e Saturno, tutti in congiunzione al vostro cielo.

Dal punto di vista sentimentale dunque molte decisioni di coppia inizieranno a concretizzarsi, e vedrete la vostra storia d'amore fare per davvero dei passi in avanti. Se foste single basterà guardarsi attorno per riuscire a trovare la vostra potenziale anima gemella, senza preoccuparsi più di tanto di Marte in quadratura dal segno del Toro. In ambito lavorativo sarà un periodo piuttosto sereno, fatto di buoni risultati, di collaborazioni con i colleghi e di un affiatamento più che soddisfacente. Unica sbavatura sarà questo Marte negativo, che potrebbe di tanto in tanto lasciarvi senza energie, ma non sarà un vero e proprio problema con questo cielo. Voto - 10

Pesci: ottime le energie durante il mese di febbraio secondo l'oroscopo. Marte si troverà ancora una volta in sestile dal segno del Toro, e vi sentirete abbastanza carichi da affrontare al meglio le vostre giornate.

In amore perderete il supporto il Venere, che fortunatamente non sarà in una posizione così difficile. Dunque la vostra relazione di coppia sarà sana, ma attenzione anche a qualche piccolo incidente di percorso che dovrete riuscire a gestire. Se foste single comunicare le vostre emozioni sarà piuttosto facile per voi, ma dovrete dimostrare davvero di essere innamorati. Per quanto riguarda il lavoro sarà un mese tutto sommato tranquillo, nella norma, con alcuni successi davvero meritevoli, ma anche qualche piccola delusione. Voto - 7,5