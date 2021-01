L'Oroscopo del giorno 5 gennaio è pronto a chiarire dettagliatamente le previsioni astrali di questo primo martedì del 2021. La Luna lascerà la Vergine ed entrerà in Bilancia sin dalle prime luci del mattino e questo infonderà consapevolezza e diplomazia nei nativi di tale segno. Sarà una giornata analitica per i nati sotto lo Scorpione, mentre i Cancro continueranno a fare i conti con lo stress. Non mancheranno novità e cambiamenti che potrebbero arrivare entro la serata per alcuni segni zodiacali.

Scopriamo quindi le previsioni delle stelle per martedì 5 gennaio e la classifica giornaliera disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche dei quattro segni meno fortunati

Ariete (12° posto) - Spesso vi sembra di vivere in un loop. Le vostre giornate sono quasi tutte identiche. Sin dal mattino, con la sveglia e la poca voglia di scendere dal letto, vi ritrovate inghiottiti in mille faccende casalinghe o lavorative. La sera, completamente provati, non avete alcuna voglia di chiacchierare o di dedicare tempo ai vostri piaceri. Rompete gli schemi e "cambiate disco". Ogni cambiamento non piove dal cielo, ma parte dalla propria tenacia. Dateci un taglio con quelle attività superflue e perfezionate il vostro preziosissimo tempo.

Leone (11° in classifica) - Dei contrattempi potrebbero palesarsi in questo martedì non proprio fortunato. Potreste provare delle forti emozioni di fronte ad un certo episodio che si paleserà davanti ai vostri occhi.

Entro metà febbraio sono previste delle novità sentimentali, per cui non dovrete disperare sentendovi perduti senza avere accanto una persona da amare. Chi è in coppia da molti anni, potrebbe ritrovarsi in una fase di intollerabilità. Stare troppo tempo in spazi chiusi, a lungo andare rischierà di farvi impazzire, dunque, inventatevi una valida scusa e uscite.

Sagittario (10° posto) - C'è una persona che amate con tutto il vostro cuore, forse un figlio, il partner o un vecchio amore non corrisposto e che non riuscite a dimenticare. Avete bisogno di un segnale, di una bella scossa che vi desti dallo stato di apatia in cui versate. Avete perso l'entusiasmo e forse avete dei rimpianti, ma cercate di non cullarvi nella negatività.

Fate qualcosa per migliorare il vostro mondo se proprio non vi soddisfa e non commettete lo sbaglio di affidare agli altri la vostra felicità e il vostro destino: siate più autonomi in questo 2021 e amatevi di più. Avrete voglia di andare dal parrucchiere o dall'estetista, portate pazienza.

Toro (9° in classifica) - Viviamo in tempi strani in cui bisogna essere veloci, sempre connessi e altamente vigili. Tutto questo, però, ha contribuito a rendervi ansiosi, insoddisfatti e soprattutto stressati, si può anche dire che avete perso un po' la voglia di fare. Dovete cercare di pensare meno al parere degli altri e alle tendenze, del resto si vive una sola volta. Non sprecate i vostri giorni a fare quello che non vi piace o ad accollarvi le responsabilità altrui, c’è sempre una soluzione ad un problema, ma spetta a voi cercarla.

Prendetevi cura del vostro corpo, mettetevi in primo piano.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Vergine (8° posto) - L'uscita della Luna dal vostro campo vi permetterà di dedicarvi a quelle cose che avete sempre rimandato e trascurato. Dunque si prospetta un martedì nella norma, senza troppi dubbi e problemi. Chi lavora da remoto ha difficoltà a gestire il proprio tempo e a dedicarsi alle proprie passioni. C'è chi ha combattuto contro dei problemi fisici e chi tuttora sta lottando: la Luna in Bilancia porta certezze e fa vedere la luce in fondo al tunnel. Tra le coppie si registra un calo del desiderio, in questo periodo non vi sentite dell'umore giusto e siete spesso privi di energie.

Capricorno (7° in classifica) - Occorrerà rivedere un po' tutto, dalla vita sentimentale a quella professionale.

Chi è in pensione o non lavora, vorrebbe occuparsi di qualcosa e in queste 24 ore potrebbe trovare la giusta ispirazione. Le coppie giovani si riscopriranno profondamente intimi, infatti ci sarà una maggiore confidenza e voglia di riscoprirsi. Tornerete a fare progetti e a pensare a dei viaggi. Chi si è lasciato, non dovrà fingere che vada tutto bene: abbracciate il vostro dolore e lasciate che faccia il suo naturale corso. Novità in arrivo, qualcosa sta per cambiare!

Gemelli (6° posto) - Dovete riprendere il controllo della vostra vita, specie se non vi sentite completi e soddisfatti. Saper dire di no, talvolta è fondamentale. Coltivate i vostri hobby, perché le passioni invogliano a vivere la quotidianità con maggiore entusiasmo. Avete bisogno di uno scopo emozionante, di qualcosa che al mattino vi spinga giù dal letto donandovi una grande carica di energia.

In serata, un bel bagno caldo e una camomilla vi concilieranno il sonno stendendovi i nervi tesi.

Scorpione (5° in classifica) - Dopo giorni di nervosismo e di irritabilità, in questo martedì ritroverete la calma. Siete un'ottima spalla sulla quale piangere, ma allo stesso tempo anche a voi ne vorreste avere una. Il vostro ideale di partner dev'essere romantico, premuroso e un bastone su cui appoggiarsi nel momento del bisogno. L'oroscopo informa che questo 5 gennaio sarà analitico. Dovrete, dunque, analizzare la vostra situazione personale e tutti i campi che vi riguardano da vicino, perché c'è qualcosa che non gira come dovrebbe. Sentite che una certa persona si sta allontanando da voi e questo vi rattrista.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni zodiacali

Acquario (4° posto) - Buon martedì, avrete voglia di partire e anche se per il momento ciò non è possibile, presto lo sarà. In giornata avrete un cielo promettente e fertile, i vostri occhi saranno ben attenti e riuscirete a cogliere delle occasioni interessanti. Non è facile mandare avanti la casa, la famiglia, il lavoro, eccetera, ma ce la state mettendo tutta: in giornata sarete aiutati. Notizie ed emozioni sono previste entro la serata, qualcuno potrebbe riferirvi un certo pettegolezzo o darvi un consiglio che in futuro vi tornerà estremamente utile. L'amore necessita di romanticismo.

Cancro (3° in classifica) - Siete un segno stacanovista e pieno di interessi, ma ultimamente avete finito per imporvi troppe cose.

I ritmi moderni sono a dir poco estenuanti, ma cercate di non farvi inghiottire totalmente dai vostri obblighi. C’è un tempo per i doveri e un tempo per i piaceri, quindi imparate a scindere le due cose e a mettere dei paletti. Lasciate i problemi lavorativi o esterni al di fuori dalla vostra vita privata. Stare con la famiglia e con le persone positive vi restituirà la calma. È giunto il momento di scendere dalla famosa ruota del criceto e di seguire un percorso tutto vostro e più tranquillo: il caos non fa per voi.

Bilancia (2° posto) - La Luna nel segno vi spinge al secondo posto nella classifica del giorno. Siete un segno vanitoso e amante del bello, ma da un po' di tempo a queste parti vi state trascurando e questo non va affatto bene.

In questo martedì riuscirete a dedicarvi a voi stessi e a rimettervi in sesto. Il freddo invernale vi sta scoraggiando ad intraprendere dell'attività fisica e una dieta, inoltre, avete ben poche idee e voglia di fare. Desiderate soltanto starvene al caldo e a guardare la tv ininterrottamente, ma in queste 24 ore si registrerà una bella svolta.

Pesci (1° in classifica) - Le previsioni astrali di martedì 5 gennaio vi sorridono. Complice l'ingresso lunare in Bilancia, vi sentirete molto più sicuri di voi stessi e delle vostre capacità. Non sarete più disposti a fare tira e molla o ad accontentarvi dei risultati mediocri. Avete promesso a voi stessi che questo 2021 sarebbe stato l'anno della svolta! Dunque, portate avanti il vostro lavoro. Studiate e imparate dei nuovi concetti.

Chi cerca un impiego o vorrebbe darsi da fare, dovrà smetterla di sottovalutarsi e di accampare scuse. L'amore presto riempirà la vita dei single, che miglioreranno la propria autostima.