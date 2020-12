L'Oroscopo del mese di gennaio si presenta pieno di voglia di fare e di speranza. Dopo quanto vissuto nel 2020, tanti segni zodiacali torneranno in carreggiata a partire dai Pesci. La prima settimana di gennaio sarà ancora piatta, ma dall'11 si comincerà a fare sul serio. Via libera a qualche nuova conoscenza o incontro emozionante, anche le coppie saranno al centro dell'attenzione. Scopriamo nel dettaglio le previsioni delle stelle per ciascun simbolo zodiacale.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete – Gennaio sarà il vostro mese fortunato, dato che riceverete tutto il supporto astrale possibile.

Dovrete attendere la fine delle feste, dopodiché comincerete a fare sul serio. Qualcuno ha deciso di riprendere gli studi, altri di seguire dei corsi formativi e altri ancora inizieranno ad attuare quei famosi buoni propositi dell'anno nuovo. Entro il 28 gennaio qualcosa d'importante accadrà, non saranno da escludersi delle riprese. L'amore non sarà abbastanza rilevante, ma qualche nativo potrebbe fare un incontro insperato.

Toro – Parte con il freno a mano tirato questo primo mese dell'anno nuovo, che richiederà molta concentrazione e tenacia da parte vostra. Avrete delle giornate sottotono, in cui il vostro organismo si sentirà poco in forma, ma sarà possibile riprendersi grazie a una dieta o all'attività fisica. Qualcuno sarà già focalizzato sull'estate e quindi cercherà di rimettersi in forma.

Entro il 15 ci saranno delle interessanti transazioni finanziarie, qualcuno dovrà fare la revisione dell'auto o saldare delle bollette arretrate. Incontri con il contagocce per i single, inoltre ci saranno dei ritardi incresciosi.

Gemelli – Avrete un mese lungo e freddoloso, in cui la voglia di fuggire in una meta esotica e calda sarà alta. Ancora per questo inverno dovrete stringere i denti e cercare di concentrarvi su voi stessi e i vostri progetti.

Qualcuno andrà dal dentista, altri si metteranno a dieta e altri ancora rivedranno delle vecchie conoscenze. In casa e in amore non si registreranno problemi particolari, anche se qualcuno potrebbe incappare in un grosso equivoco. Esami, test o verifiche da sostenere.

Cancro – L’oroscopo di gennaio annuncia che avrete meno pressione del solito e che sarete in piena fase di recupero, soprattutto dopo le fatiche profuse nel mese precedente.

I conti torneranno a quadrare, ci saranno meno uscite e transizioni. Fino a febbraio sarete intenzionati a stringere la cinghia e a lavorare di più, ma siete un segno che si stressa fin troppo facilmente, quindi cercate di applicare un metodo meno impegnativo e di chiedere aiuto a qualcuno se sentite crescere la pressione. Bene l'amore di coppia, il partner vi supporterà anche se ci saranno dei litigi.

Leone – Inizia con il piglio giusto l'anno nuovo, ma il cuore del mese di gennaio vi darà del filo da torcere. Avrete molte cose da tenere d'occhio e tante questioni saranno portate avanti. Le vostre giornate saranno oberate di faccende, sia in casa che fuori. Sarà il mese migliore per partire con alcuni progetti inediti e per osservare l'andamento della situazione generale.

Evitate gli strapazzi, non sottoponete mente e corpo a eccessiva pressione. La Luna piena del 28 gennaio vi restituirà la calma e vi porterà delle notizie in più.

Vergine – Mese pieno di speranze e certezze. Vi sentirete più fortunati dell'anno scorso. Quelle questioni lasciate in standby a metà dicembre verranno ripristinate e portate avanti. C'è chi tornerà a studiare e chi a lavorare, ma c'è anche chi sarà a riposo e potrà prendersela con calma. Il mese si chiuderà con il botto, nei prossimi giorni aspettatevi qualche accadimento importante. L'entusiasmo non mancherà, ma cercate di non gettare la spugna ai primi intoppi.

L'oroscopo di gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Le previsioni astrologiche di gennaio invitano a partire con la giusta dose di audacia.

Ci sarà una grande voglia di ricominciare e di rialzarsi dopo le tempeste vissute nel 2020. Vi lascerete molto dolore e tante ferite alle spalle, finalmente uscirete dal tunnel. Sistemerete la casa mettendo via gli addobbi di Natale, dopodiché valuterete delle ristrutturazioni da fare entro la prossima estate. Qualcuno convolerà a nozze, altri accoglieranno in famiglia un nuovo membro, altri ancora sosterranno una prova importante.

Scorpione – Questo sarà il mese del riscatto, molte situazioni nate nel 2020 cominceranno a risolversi, anche se non saranno da escludersi degli intoppi. Dovrete sistemare i conti e fare dei tagli, dato che tra novembre e dicembre ci sono state un sacco di fuoriuscite di denaro. Entro la primavera riuscirete a mettere in cantiere un progetto a cui tenete molto, ma sarà di fondamentale importanza impegnarsi senza risparmiarsi.

Le vostre serate di coppia saranno incandescenti, anche chi si era allontanato riuscirà a ritrovarsi. Incontri improbabili e poco promettenti, sarà meglio andarci piano.

Sagittario – Le predizioni del mese di gennaio si rivelano vincenti, soprattutto per i giorni del 9-10-11 gennaio. Sarete determinati come non mai e i vostri occhi brilleranno di speranza e fiducia. C'è chi ritornerà a viaggiare, chi a studiare e chi a lavorare, ma ci saranno anche coloro che potranno staccare la spina dopo aver sgobbato duramente per tutto dicembre. Sarete pieni di energia, un po' vi dispiacerà togliere gli addobbi natalizi. Sarete al centro di un dibattito riguardante la situazione generale e forse dovrete prendere una decisione importante: cercate di essere ottimisti e di non avere paura.

Chance in amore.

Capricorno – Non dovrete sottovalutare in alcun modo questo mese che promette colpi di scena e risvolti curiosi. Delle occasioni andranno colte al volo, perché il treno passa velocemente e non aspetta nessuno. Se avete la possibilità di mettervi in gioco, non tiratevi indietro. Lo sprint non vi mancherà, ma i giorni migliori saranno indubbiamente quelli centrali, ossia il 12 e il 13 del mese. Le stelle parlano d'incontri, sentimenti e possibili ritorni di fiamma. I più giovani potranno cominciare a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, ma dovranno essere pazienti e fare tantissima gavetta. Incontri interessanti, cercate di non prendere troppo freddo.

Acquario – Gennaio spazzerà via tutte quelle brutte vicissitudini del 2020 e finalmente sarete meno affaticati.

Ci sarà ancora da guardarsi alle spalle, in effetti occorrerà ancora un po' prima di rivedere la luce del sole, tuttavia, entro la prossima estate tutti i nodi verranno al pettine. Intanto dovrete cercare di sfruttare questo periodo invernale per lavorare sodo e impegnarvi per raggiungere il traguardo dei vostri sogni. Quelli che hanno sofferto per un amore, riusciranno a riprendersi totalmente. Tasse e spese da pagare.

Pesci – L’oroscopo mensile di gennaio vi vedrà determinati come non mai. Sarete dispiaciuti per gli addobbi natalizi da riporre via per l'anno prossimo. La voglia di voltare pagina e di confidare in un 2021 pieno di successi sarà elevata. Vi rimetterete in carreggiata in ogni comparto e chi ha sofferto, finalmente, si rialzerà in piedi.

Gennaio promette fuoco e fiamme a livello sentimentale, i single più intraprendenti avranno un nuovo ammiratore, mentre i più timidi non passeranno inosservati. Anche se le vostre uscite saranno limitate, si riveleranno speciali. Con il partner verranno fatti dei passi in avanti. Cicogna in arrivo per alcuni nativi dei Pesci!