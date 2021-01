Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di lunedì 4 gennaio? La Luna in Vergine offrirà supporto, energia e tanto sprint ai nati di questo segno. Riparte la settimana: c'è chi sarà ancora a riposo e chi invece dovrà rimettersi a lavorare. La sfortuna busserà alla porta dei nati Sagittario, dando loro un bel po' di filo da torcere.

Relativamente ad amore, lavoro, soldi, fortuna, famiglia, approfondiamo nello specifico le previsioni dello zodiaco di questa giornata, osservando anche la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Sagittario (12° posto) - Sarà meglio non distrarsi troppo.

In giornata rischierete di bruciare delle pietanze o di sbattere da qualche parte. Insomma, la sfortuna vi corteggerà. Se possibile, cercate di tagliare corto e di evitare di ficcarvi in situazioni spinose. "Prevenire è meglio che curare" dice il detto, per cui non date niente e nessuno per scontato. Avete bisogno di essere aiutati, specie in casa, perché state facendo praticamente tutto voi e siete a un passo dall'implodere. Chiaritevi con il partner e ridistribuite i compiti, cercate di rendervi le giornate il più semplici possibili ed eliminate quelle attività pesanti e superflue.

Scorpione (11° in classifica) - Per l’oroscopo del giorno necessitate di altro riposo, a quanto pare non state vivendo un periodo sereno o equilibrato. Siete stanchi e stufi di fare e dire sempre le medesime cose, avete bisogno di novità e avventure.

Vi manca viaggiare, conoscere gente o andare per locali. I single unger 30 hanno fatto molti sacrifici mentre le coppie si sono ritrovate o allontanate. A prescindere dalle vicende del 2020, questo nuovo anno permetterà di riscoprirsi e ricostruirsi. Bando alle scuse, i sogni non hanno età e c’è chi ha avuto successo anche dopo i 60 anni. Già in queste 24 ore potreste scrollarvi la monotonia di dosso grazie ad una geniale intuizione.

Cancro (10° posto) - L’oroscopo dice che in giornata dibatterete amichevolmente su una certa questione che vi sta a cuore. Gennaio sarà il mese del rodaggio, perciò non dovete avere fretta o mettervi troppa pressione. Siete un segno incline allo stress. Quando la tensione è troppa, il vostro corpo vi lancia dei segnali lapalissiani. Chi è preso dalla carriera, in giornata dovrà rivedere delle cose perché occorre fare un rinnovamento per rilanciare l'attività o per incrementare le entrate.

Chi è focalizzato sulla famiglia o sull'amore, dovrà prendersi più cura della propria persona. "Mens sana in corpore sano", questo sarà il vostro mantra-guida del mese.

Leone (9° in classifica) - Giornata all'insegna della creatività, avrete un'esplosione di idee promettenti. Chi ha un'attività in proprio, batterà cassa anche se gennaio e febbraio si prospettano due mesi poco proficui. I liberi professionisti necessitano di un cambiamento radicale che renda certi aspetti più automatici. Chi lavora alle dipendenze, non è soddisfatto della busta paga o degli orari. Prendete questo lunedì così come viene e tirate fuori il vostro carattere ruggente. Avete bisogno di reinventarvi, questa giornata favorirà le diete, i cambi di look e le ricerche generali.

L'amore si fonda sulla reciproca fiducia, spesso vi sentite soffocare.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Acquario (8° posto) - Un problema dei giorni passati vi ha dato molto filo da torcere, ma a partire da questo lunedì vi lascerete ogni cosa alle spalle. Il settore dell'amicizia risulterà favorito, anche se ultimamente sono basse le possibilità di uscire e di allacciare nuovi contatti. Comunque sia, in giornata apprenderete qualcosa, forse una notizia importante o dei pettegolezzi. Chi lavora in pubblico potrà scambiare due chiacchiere con i colleghi: qualcosa si smuoverà su questo fronte. Chi invece è in pensione o non lavora, avrà delle questioni urgenti da sbrigare. Sarete capaci di rincuorare una persona demoralizzata.

Gemelli (7° in classifica) - Riprendere in mano la consueta routine non è semplice, ma in vista del fatidico rientro del prossimo lunedì, cercate di giocare d’anticipo e cominciate a darvi da fare. Troppo caffè rischierà di rendervi nervosi e irascibili, ma in queste 24 ore potreste avere delle grosse difficoltà a concentrarvi. Rivedete l’alimentazione, specie se tra Natale e Capodanno avete ecceduto con i dolci e i cibi spazzatura. Una persona che reputate speciale saprà far vibrarvi di emozioni, non risparmiate sulla passione e l’audacia.

Ariete (6° posto) - Se avete qualcosa da dire, fatelo in questa giornata che favorisce la comunicazione ed ogni forma di approccio. Questo è un periodo di ristrettezze economiche, ci sono stati dei tagli e delle rinunce da parte vostra.

La verità verrà a galla al più presto e anche chi vi ha sempre messo il bastone tra le ruote dovrà ricredersi. C'è un aspetto molto importante che state sottovalutando o trascurando da tempo: le stelle invitano a riprendere la questione in mano e a portarla avanti. L'amore è come un bel fiore, va annaffiato con costanza altrimenti appassisce.

Pesci (5° in classifica) - L’oroscopo della giornata invita a darsi da fare, perché avrete un buon cielo astrale. Innanzitutto dovrete cercare di ritrovare l'equilibrio fisico che è stato un po' messo a dura prova durante le festività di dicembre. Dunque, sistemate l'alimentazione e cominciate a fate maggior attività fisica. La meditazione e la lettura dei libri giusti vi aiuterà a mantenere alto il morale, soprattutto se avete puntato un certo obiettivo e desiderate dare una svolta alla vostra vita.

Evitate solamente gli sforzi eccessivi. All'interno del lavoro/studio ci saranno delle cose di cui occuparsi, siete in attesa di una certa somma di denaro che potrebbe arrivare proprio in settimana. In amore occorrerà mostrarsi più ottimisti e attivi: siate voi a fare il primo passo.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Bilancia (4° posto) - Le previsioni astrologiche vi vedranno molto slanciati e questo costituirà un forte vantaggio. “Chi ben comincia è già a metà dell’opera”, quindi per tutto il mese di gennaio non dovrete fare altro che focalizzarvi sul vostro lavoro/studio e su tutte quelle attività/azioni che vi permetteranno di raggiungere il traguardo che attualmente appare ancora abbastanza lontano. L’amore sarà al centro dell’attenzione, non saranno da escludersi serate passionali e strettamente intime.

Con il partner c’è confidenza, ma cercate di non mancarvi di rispetto a vicenda. Presto o tardi qualcuno o qualcosa renderà la vostra vita sentimentale più densa che mai. Fisico in netta ripresa.

Capricorno (3° in classifica) - Continua il mese con il Sole nella vostra casa. Fino al 20 gennaio dovete far fruttare questo aspetto, perché in seguito avrete meno possibilità e fortuna. Siete un segno determinato e pragmatico, detestate le lungaggini e la falsità. In questo periodo della vostra vita state lavorando su qualcosa di importante, perciò dovete battere il ferro finché è caldo. Le menti creative, soprattutto quelle che lavorano con le parole e la mente, avranno maggiori ispirazioni e idee. Non pretendete troppo dagli altri, anzi riducete le aspettative, altrimenti rischierete di andare incontro a una cocente delusione.

I single che cercano l'amore vero dovranno evitare di buttarsi sul primo che passa. Bel periodo per le coppie che si amano: abbandonatevi alla passione o sorprendete il partner.

Toro (2° posto) - Potrebbero arrivare delle buone occasioni in queste più che promettenti 24 ore di inizio settimana. Ci vuole tempo per ripartire, soprattutto se si è reduci da un periodo di riposo o se si è lasciato in stand-by dei progetti personali. Le diete risulteranno favorite, quindi chi ha bisogno di smaltire quei chili presi durante le feste, potrà incominciare proprio in questa importante giornata caratterizzata da Luna in Vergine. Vi manca viaggiare e conoscere gente, il 2020 vi ha messo all'angolo ma, allo stesso tempo, vi ha impartito una lezione indimenticabile.

Presto potrete ripartire, intanto cercate di concentrarvi su ciò che conta davvero, dall'amore alla carriera.

Vergine (1° in classifica) - Siete un segno particolare, non è facile capirvi. A volte dite "A" e poi vi contraddite dicendo "B" e questo vi spinge a risultare ambigui. In realtà dentro di voi c'è molta confusione e non sapete che pesci prendere. Questa giornata, con la Luna al vostro fianco, vi porterà chiarezza, sorrisi e serenità mentale. Vi sentirete concentrati e pieni di energia, perciò, chi lavora con la mente o studia, potrà compiere dei decisivi passi in avanti. Siete in attesa di un ordine che tarda ad arrivare, ma le stelle non escludono che qualcosa potrebbe muoversi proprio in questa splendida giornata. State già pensando all'estate o a un certo evento che si terrà nella stagione calda, in cuor vostro sperate che per allora tutto torni alla normalità.