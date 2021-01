Cosa prevede l’Oroscopo di domenica 3 gennaio? La Luna in Vergine renderà la suddetta giornata a dir poco avvincente. Sarà una domenica di sollievo spirituale per i nati del Toro, mentre degli alti e bassi condiranno le ore dell'Acquario. I nati del Leone saranno in piena fase di ricostruzione, ma la giornata riserverà altre situazioni succulente che riguarderanno tutti gli altri segni dello zodiaco. Approfondiamo le previsioni delle stelle per questa domenica osservando anche la classifica e premettendo che, qualora la posizione non dovesse risultare favorevole, non significa necessariamente che sarà una giornataccia.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario (12° posto) - Giornata condita di alti e bassi. Al mattino vi alzerete più tardi e ve la prenderete con comodo. In genere non riuscite a iniziare la mattinata senza un buon caffè o un rito privato che solo voi conoscete. Le stelle invitano a tenere gli occhi bene aperti subito dopo l'ora di pranzo, perché qualche intoppo potrebbe recarvi dei fastidi. Per quest'anno allenate la perseveranza, basterà insistere quando subentrerà la voglia di gettare la spugna. Coloro che sono più indulgenti e insistono a lungo, hanno maggiori opportunità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di vivere una vita più soddisfacente. Fate tesoro delle lezioni apprese in passato. Se in amore vi sentite trascurati o maltrattati, non perdete altro tempo prezioso e andate via.

Ariete (11° in classifica) - Avete avuto a che fare con degli alti e bassi o forse il vostro corpo è stato messo a dura prova. Le battaglie che avete combattuto nel 2020 non dovrete dimenticarle perché vi guideranno verso la retta via. Dentro di voi siete stanchi di attendere che tutto si sistemi, avete bisogno di un segnale e questo potrebbe arrivare entro la fine del mese di gennaio.

Intanto, in questa domenica, cercate di non accollarvi troppe faccende e riposate ancora un po': da lunedì tornerete a fare sul serio! Avete ancora dei vecchi profumi o prodotti di bellezza di vecchia data e che ormai non utilizzate più: gettateli via senza indugiare troppo.

Sagittario (10° posto) - Domenica normale anche se potreste anche annoiarvi, ma va bene così, perché ultimamente siete stati sballottati a destra e a manca a causa delle migliaia di attività da eseguire.

Chi studia è preoccupato, perché prossimamente dovrà affrontare un esame o una verifica e forse sente di essere in ritardo o di non potercela fare. Anche chi lavora in proprio e di mestiere utilizza principalmente la mente, si sente sopraffatto dagli eventi. Occorrerà fare dei cambiamenti, anzi degli aggiustamenti, riguardanti la propria routine giornaliera: le stelle spingono a cercare un miglioramento attraverso corsi e letture approfondite.

Bilancia (9° in classifica) - Le previsioni astrologiche invitano a rischiare un pochino di più: il 2021 sarà l'anno della rinascita dopo le tenebre del 2020. In giornata potrebbero arrivare dei segnali celati o delle novità importanti che porteranno a dei grandi risultati. Non importa quanti anni avete o quale sia la vostra posizione sociale, perché è sempre possibile cambiare vita e dar vita ai propri sogni.

Avete bisogno di essere supportati, spesso siete circondati da soggetti pessimisti che vedono soltanto il bicchiere mezzo vuoto: "fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce". Cambiate prospettiva e modo di pensare, la lettura motivazionale vi darà una grande carica. L'amore per voi conta, ma non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno!

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Gemelli (8° posto) - State rivalutando il vostro percorso professionale o amoroso. C'è qualcosa che non vi convince affatto o forse volete di più, ma non prendete decisioni azzardate altrimenti in futuro rischierete di andare fuori di testa. In questo 2021 ponetevi come obiettivo la vostra realizzazione personale, puntate il tutto per tutto sul vostro corpo e sulla vostra mente!

Questa domenica sarà perfetta per appuntare sull'agenda o su un quaderno tutte quelle incombenze che dovrete eseguire nella seguente settimana. Fare un piano dettagliato vi permetterà di non trascurare niente e di tenere il passo. L'oroscopo vi vede un po' sciupati a causa degli eccessi e delle ore piccole che state facendo: un piccolo pisolino pomeridiano vi rimetterà in sesto.

Cancro (7° in classifica) - L’oroscopo dice che vi occorre la spinta giusta, perché dicembre vi ha consumato le forze. Per questa domenica bandite le preoccupazioni, anche se per voi nati del Cancro è quasi impossibile riuscire a tenere a freno i pensieri. Fare qualcosa che vi ricordi l'infanzia o l'adolescenza vi sarà d'aiuto a tranquillizzare i vostri nervi: guardate una serie animata o leggete un fumetto, va bene anche giocare con nipoti/figli.

Sole in Capricorno rischia di demotivarvi, ma non gettate al vento tutto quello che di buono avete raggiunto sinora: "La motivazione è come un fuoco: se non lo si alimenta continuamente, si estingue".

Capricorno (6° posto) - Il vostro scetticismo è un'arma a doppio taglio poiché spesso rischia di ritorcersi contro di voi. Anche se in certe giornate vi sentite tranquilli e senza troppi grilli per la testa, siete consapevoli che tanto poi avrete delle giornate esattamente opposte, quindi piene di caos e battaglie da combattere. Tenetevi a debita distanza dalle profezie nefaste, non ha alcun senso inquinare la mente con pensieri e preoccupazioni negative: i problemi vanno affrontati quando ci sono. Prendete in considerazione la meditazione o delle belle passeggiate all'aria aperta.

Siete un segno ambizioso e molto maturo, ma spesso vorreste maggior considerazione da parte del partner o dei familiari.

Leone (5° in classifica) - "Ricostruire": sarà questa la parola chiave del 2021 che si è fatto carico della pesante eredità lasciata dal 2020. Le previsioni astrali anticipano che prossimamente cambieranno un sacco di cose e ci sarà una ricrescita. Seppur graduale, anche voi otterrete la meritata ricompensa. Stando in panchina è impossibile fare gol, ecco perché è giunto il momento che scendiate in campo! Questa domenica potrà essere sfruttata per fare un piano generale della situazione e per prendere le più opportune decisioni. Non avere le idee chiare sul da farsi è come procedere alla cieca o incamminarsi in un nuovo percorso stradale senza il navigatore satellitare.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Toro (4° posto) - Domenica di grande sollievo spirituale. Le scuse sono quelle che sono: è tempo di agire e ricominciare. Il 2020 vi ha privato di molte cose, c'è chi ha perso una persona cara e chi si è ritrovato senza un'occupazione. Dunque, prendetevi tutto il tempo che vi occorre in queste 24 ore per chiudere i conti con il passato e per prepararvi alla ripartenza prevista per il 4 gennaio o per la successiva settimana. Avete necessariamente bisogno di rimettere a posto la vostra vita, le stelle suggeriscono di iniziare dal vostro corpo che è stato trascurato abbastanza. Le coppie presto vivranno una sorta di luna di miele.

Pesci (3° in classifica) - L’oroscopo della giornata parla di situazioni da sbrigare e di pratiche da archiviare.

Per quest'anno sarete determinati a procedere con calma e con metodo, in genere siete un segno procrastinatore e disordinato, quindi questa sarà una bella sfida per voi! Prendete queste 24 ore così come vengono, non remate controcorrente e affidatevi al destino. Dedicate dei momenti al vostro corpo e al viso, cercate di essere più costanti con l'applicazione della crema quotidiana e seguite un'alimentazione sana: avete molti zuccheri da smaltire!

Vergine (2° posto) - La Luna vi invoglierà a cercare una sorta di ancora di sicurezza, non a caso avete bisogno di maggiori garanzie. Ultimamente, all'interno di una situazione importante, vi siete sentiti poco convinti e l'incertezza è una grande nemica. Avete affrontato una battaglia che vi ha sfiancato e al contempo vi ha costretto a crescere e maturare.

Non si può dire che siete la stessa persona di un paio di anni fa. Detto ciò, aspettatevi una giornata serena e priva di incomprensioni. Prendetevi cura delle vostre mani: applicate regolarmente la crema protettiva e nutriente.

Scorpione (1° in classifica) - Domenica fortunata e rigenerante. Dopo gli sforzi dei giorni scorsi, in cui vi siete fatti in quattro per star dietro a tutte quelle cose tipiche del periodo dicembrino, finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo e lasciarvi andare. Ci sarà tempo per ripartire con il lavoro, gli studi o dei progetti privati, ma questa sarà la giornata perfetta per starsene in disparte. Dunque, cullatevi nel dolce far nulla: ve lo siete proprio meritati. L'anno scorso c'è chi ha trascorso più tempo in pigiama/tuta che ben vestito.