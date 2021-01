Per la settimana dal 4 al 10 gennaio 2021, l'Oroscopo segnerà una fortuna alle stelle per i nati sotto il segno del Leone grazie a Giove e di questa buona sorte gioveranno anche gli altri segni di fuoco, seppure con modalità diverse.

I segni di acqua, in particolare il Cancro, avranno a che fare con molti cambiamenti sul piano sentimentale e novità molto interessanti sul campo lavorativo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno della settimana.

Gemelli intraprendente

Ariete: fin dai primi giorni della settimana il vostro segno avrà una fortuna a dir poco invidiabile sul posto di lavoro, che vi renderà gli affari dei veri e propri giochi da ragazzi, guadagnando anche somme ingenti.

Il weekend sarà legato perlopiù alla sfera emotiva, relegandovi sempre di più ai rapporti interpersonali.

Toro: sarete in lenta ripresa, ma ciò non significherà che rimarrete “indietro” nelle vicissitudini affaristiche. Non osate troppo e non agite d'impulso, ci sono decisioni professionali che dovranno essere valutate con calma. Purtroppo le faccende amorose avranno pochissimo spazio, stavolta.

Gemelli: sarà arrivato il momento di sfoderare gli artigli e far capire agli altri chi siete veramente e cosa siete in grado di fare. Sicuramente ci saranno forze avverse, ma con la vostra determinazione innata sarete ben più forti per andare controcorrente.

Cancro: purtroppo avrete un senso di nostalgia troppo forte per essere sedato facilmente, avrete bisogno di qualcuno che vi ascolti, ma d'altro canto dovrete necessariamente cominciare a lasciare questa tristezza alle spalle in virtù di un rendimento più solido e soddisfacente.

Leone: la fortuna vi sorriderà negli affari, nei guadagni, e probabilmente arriverete ad avere una bellissima notizia, forse quella che attendete da tanto tempo. Dovrete però essere molto parsimoniosi ed essere più attivi che mai.

Vergine: avrete delle amicizie interessanti su cui focalizzare la vostra attenzione per una eventuale storia d'amore. Sarà però necessario studiare le persone con cui avvertite un coinvolgimento sentimentale per poter capire se saranno adatte a voi oppure no.

Pausa per Sagittario

Bilancia: sul lavoro qualche piccolo dettaglio di troppo potrebbe procurarvi una strigliata. Dovrete concentrarvi e non fare accezioni su niente e nessuno, anche se apparentemente ci saranno presupposti adatti per osare. In amore state vivendo un periodo piuttosto burrascoso.

Scorpione: avrete un rialzo significativo che vi varrà molta più energia, voglia di fare e una spiccata loquacità.

Questo vi aiuterà moltissimo negli affari, ma anche le discussioni all'interno della coppia si risolveranno prima che possiate fraintendere determinati atteggiamenti.

Sagittario: essere troppo duri con voi stessi vi ha dato molta negatività, e avrete bisogno di staccare la spina da tutto e da tutti, almeno per il momento. Distrarvi nel corso delle serate della settimana sarà rigenerante e anche molto produttivo per l'affinità di coppia.

Capricorno: come per tutti i segni di terra in questa settimana, avrete a che fare con un andamento lavorativo lento ma comunque efficace. Non sarà un errore mettere a frutto le idee che nell'ultimo periodo hanno affollato la vostra mente: potrebbero darvi molti frutti.

Acquario: purtroppo si verificheranno condizioni avverse per cui il vostro lavoro potrebbe prendere una piccola piega negativa.

Ciò significherà dover prestare più attenzione e maggiore concentrazione. In amore avrete sempre il partner disponibile al dialogo e pronto a offrirvi un appoggio.

Pesci: dovrete rivedere alcuni punti nella vostra relazione, perché questo potrebbe essere un periodo significativo per molti aspetti. Siate più inclini al lavoro in solitaria, perché quello di squadra potrebbe non essere affine alle vostre condizioni per quel che riguarda l'umore.