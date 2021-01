L'Oroscopo di domani 19 gennaio è pronto a dare conto sull'andamento della giornata di martedì. A dare modo di misurare il grado di positività/negatività offerto dalle effemeridi ai singoli segni sarà l'Astrologia applicata al periodo. Ansiosi di scoprire in anteprima se il vostro segno rientri tra quelli con gli astri a favore? Iniziamo a dare visibilità ai più fortunati, scelti ovviamente tra gli appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Diciamo subito che il 19 gennaio ad essere sulla cresta dell'onda in quanto a positività, saranno gli amici nativi in Ariete: a dare slancio alle attività del segno di Fuoco sarà la presenza della Luna nel comparto, nel frattempo in ottimo sestile a Mercurio in Acquario.

Invece, valutati in giornata buona ma non esente da eventuali fastidiose complicanze, Toro, Cancro e Leone, terzetto sottoscritto con le quattro stelline indicative i periodi routinari.

Vediamo di appurare qualcosa di più analizzando i singoli segni in relazione all'oroscopo del giorno segno per segno.

Previsioni zodiacali del 19 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 19 gennaio al segno dell'Ariete preannuncia l'arrivo di uno splendido martedì, quasi tutto all'insegna di una generosa Luna, nel segno fin a tarda sera e in ottimo sestile al vostro Mercurio in Acquario. La sfera sentimentale assicurerà dei momenti davvero felici soprattutto a coloro che hanno una storia d'amore con alti e bassi. La persona amata sarà particolarmente coinvolta: in tanti trascorreranno dei momenti piacevoli, anche con la propria famiglia.

Single, se avete voglia di fare nuove esperienze in campo sentimentale, questo non dovrà assolutamente preoccupare perché i pianeti in questo periodo sono in aspetto armonico. Imparate ad esplorare i vostri veri desideri, senza limiti né paure di sorta. Nel lavoro, stimolati da un dinamico gioco planetario, la giornata scorrerà con leggerezza e brio.

Arriveranno belle soddisfazioni quasi in ogni settore.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì svelano a voi del segno una giornata all'insegna della normale routine. Il consiglio del giorno: non dovete fermarvi di fronte agli ostacoli apparenti; a volte, basta girare l’angolo per veder cambiare la prospettiva delle cose. In amore andrà tutto bene, specialmente nelle questioni a carattere sentimentale con problematiche aperte o da risolvere.

Avrete delle belle occasioni per divertirvi e stare bene con le persone che amate, gli amici e la famiglia. Single, la Luna in aspetto favorevole vi aiuterà ad agganciare i sogni, rendendoli credibili. Potreste così tornare a toccare il cielo con un dito, fino a sfiorare una felicità quasi perfetta. Nel lavoro, al centro del vostro cielo campeggerà una superlativa Luna: la giornata che avete di fronte si annuncia di vostro gradimento, animata e ricca di occasioni professionali stimolanti.

Gemelli: ★★★. Le previsioni zodiacali del giorno vedono voi nativi abbastanza in ansia: forse per qualcosa che nemmeno voi stessi ben sapete. Parlando in generale, anche se si preannuncia un martedì al limite con la "striminzita sufficienza", la parte legata ai sentimenti non sarà proprio malaccio.

Certo, qualcuno potrebbe sentirsi scarico di energia o non avere nessuna voglia di affrontare i compiti quotidiani, ma visto il periodo ci può stare. Anche i rapporti con la famiglia non saranno del tutto idilliaci: cercate di mantenere la calma, lasciate perdere le discussioni ed in serata andate a letto presto. Single, le energie saranno in diminuzione; non vi sentirete perfettamente a posto: si tratterà di malesseri di poco conto. Osservate invece un ritmo di vita più regolare, rimandate qualche impegno e non chiedete al vostro fisico più di quanto possa dare. Per dare uno slancio concreto alla professione, prendete in mano la situazione e chiarite eventuali malintesi. Con soci o collaboratori, rimediate eventuali vostri errori.

Oroscopo e stelle di martedì 19 gennaio

Cancro: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì predice un periodo discretamente buono, soprattutto da portare avanti in normale tranquillità, senza strafare. Secondo l'Astrologia del periodo per quanto riguarda le vostre faccende quotidiane, sarà importante dare una rispolverata al vostro sesto senso (o buon intuito), ultimamente un po' perso. In amore sarete spinti da un vento propositivo: il vostro intuito questa volta non sbaglierà, anche perché sarete predisposti ad ascoltare il vostro cuore. In coppia quindi, sappiate che riuscirete ad evitare di sprofondare in uno dei vostri tremendi malumori solo sapendo guardare oltre. Single, finalmente avrete un po' di tempo da dedicare all'amore e alle emozioni, e voi sapete bene quanto questo tempo sia prezioso ed unico.

Godete di ogni momento speciale che la giornata vorrà riservare, senza timori. In ambito lavorativo, potreste raggiungere un traguardo che solo poco tempo fa sembrava impossibile. Questa sarà la ricompensa per essersi impegnati a dovere.

Leone: ★★★★. L'oroscopo di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo intravvede un periodo non male. Forse visto un poco al ribasso per cause esterne, non direttamente dipendenti da voi o dal vostro operato. Si consiglia di essere generosi con chi merita, solo così riuscirete a vedere attorno a voi facce soddisfatte e sorridenti. In campo sentimentale potrete finalmente contare al cento per cento su voi stessi, sul vostro valore, perché l'affiatamento con il partner crescerà a dismisura. Insieme avrete la meglio su qualunque ostacolo.

Single, la Luna insieme a Nettuno porterà conforto e serenità. Se volete capire bene cosa stia succedendo dentro di voi, ascoltate attentamente i segnali che il vostro intuito senz'altro invierà. Per molti di voi la chiave di tutto sarà soprattutto la consapevolezza e la voglia di non arrendersi mai. Nel lavoro, avrete la possibilità, grazie al cielo generoso, di sciogliere nodi finora considerati inestricabili. Preparatevi pure a tirare finalmente, un sospiro di sollievo.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 19 gennaio, indica che non sarà proprio una bella giornata. Purtroppo il periodo è stato valutato con la spunta del "ko". Mattinata piena zeppa di impegni, il tutto ovviamente condito con le immancabili difficoltà. Solo riuscendo a sorridere anche dei vostri difetti, troverete sicuramente il modo per superare ogni avversità.

Per quanto concerne affetti e sentimenti, vi sentirete stretti nella solita routine e senza volerlo farete qualcosa di diverso dal solito: nuovi incontri, nuovi acquisti o chissà cosa... La serata poi, non sarà troppo positiva a causa di qualche imprevisto: non temete perché tutto si risolverà nel migliore dei modi, grazie soprattutto all'amore dei vostri cari. Single, un po' di tensione e vari momenti di confusione saranno provocati dallo sfavore di alcuni astri, quindi non prendete decisioni avventate e non rovinate i rapporti a cui tenete. Se lavorate in team o a contatto con il pubblico, cercate di non essere pignoli e non alzate la voce per evitare discussioni. Rimanete calmi e concentrati.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa del giorno 19 gennaio.