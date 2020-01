L'Oroscopo di domani sabato 11 gennaio 2020 è pronto a valutare il primo giorno di weekend. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo sabato? Sotto controllo da parte dell'Astrologia in questo contesto i soli simboli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo certamente a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine messi sotto la nostra arguta "lente astrologica" in merito ai comparti della quotidianità relativi all'amore e al lavoro. Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri questo sabato saranno tre segni in particolare, ovviamente prescelti dalla sestina valutata in questo contesto.

Bene, allora diciamo subito che a salire sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, un simbolo astrale preventivato con massima positività: quello del Leone. Il fortunato simbolo astrale di Fuoco potrà contare su una spettacolare Luna nel segno, in ingresso nel comparto a partire dalle ore 12:16, dunque alla fine della mattinata dell'11 gennaio. Il primo giorno di weekend andrà sicuramente "a fagiolo" anche per coloro nativi in Gemelli e Cancro, grandi favoriti nel frangente, pertanto meritatamente classificati con cinque stelle in classifica.

Riguardo, invece, coloro con probabili difficoltà messe in conto dagli astri, le previsioni zodiacali dell'11 gennaio indicano sotto le attese il prossimo sabato per coloro aventi il simbolo astrale della Vergine o del Toro nel proprio Tema di Nascita. A seguire gli approfondimenti segno per segno.

Classifica stelline 11 gennaio 2020

Il prossimo weekend è pronto a deliziarci con qualche sorpresa a livello astrologico, ovviamente non per tutti. Vogliosi di sapere chi avrà la "mano vincente" alla fine della settimana corrente? La risposta, come facile intuire, è pronta già all'interno della nuova classifica stelline interessante il giorno 11 gennaio 2020, da pochissimo creata e messa subito a disposizione di voi lettori. Bene, visto che in parte sono già stati svelati alcuni segni, è certamente il caso di passare direttamente a valutare la scala di valori nel suo insieme.

Di seguito il responso offerto dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Leone - Luna nel segno;

: Leone - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete;

★★★: Vergine;

★★: Toro.

Oroscopo sabato 11 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Guardate con sufficiente fiducia al vostro futuro sentimentale, economico e professionale in questo sabato 11 gennaio. Per parecchi di voi Ariete, questo primo giorno di weekend indica che probabilmente ci saranno novità positive, solo che non tutti avranno la fortuna o l'opportunità di poterle cogliere in tempo. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, sarà sicuramente una giornata positiva, ma attenzione a non esagerare con i programmi. Dedicate del tempo anche alla persona amata che avrà piacere di stare con voi e magari approfittare per farsi coccolare con affetto.

Single, l'atmosfera sarà calma e serena e l'intensità emotiva molto alta. Uscite con gli amici e cercate di divertirvi con loro, magari riuscirete anche a conoscere gente nuova ed interessante. Nel lavoro, le vostre ambizioni riceveranno una spinta. Rivalutate i metodi per assicurarvi nuove opportunità, anche perché l'influenza di Marte in trigono alla Luna procederà nella giusta direzione. Parlate liberamente dei vostri progetti.

Toro: ★★. In arrivo un sabato sicuramente poco congeniale al vostro segno, prettamente improntato al pessimo. In questo caso la domanda è: sarà una giornata di fine settimana difficile, sì o no?

In effetti questo è quanto fatto trapelare dagli astri del momento: sarà colpa del cattivo umore se avvertirete addosso una certa inquietudine oppure un senso di nervosismo: per fortuna voi della Vergine non siete a "rischio esplosione", nel senso che dovrà davvero esserci un motivo valido per portarvi fuori dai gangheri... In amore, esitazione e tendenza ad essere vaghi rischieranno di allontanare una persona a cui siete molto legati. Esprimetevi in modo chiaro prima di creare dubbi, eviterete la rabbia e salverete il vostro rapporto da tensioni inutili. Single, la rapidità di pensare vi permetterà di evitare di commettere un errore.

Ci saranno tentazioni non salutari intorno a voi, non sottovalutateli, ma concentratevi sulle vostre reali esigenze emotive ed agite di conseguenza. Nel lavoro, tenderete a stare sulla difensiva con i vostri colleghi, perché vedrete concorrenza dappertutto, ma rilassatevi e cercate di svolgere i vostri compiti senza preoccuparvi di ciò che accadrà attorno a voi.

Gemelli: ★★★★★. La ripartenza di questo nuovo weekend vedrà davvero tanta buona fortuna bussare alle porte di voi nativi dei Gemelli. La speciale positività offerta da Marte in Sagittario e Giove in Capricorno, entrambi speculari positivi al 75%, sarà determinante per la positiva riuscita del periodo.

In amore, le cose per voi Gemelli andranno sicuramente molto bene. Sarete ottimisti e positivi al punto che vorrete trasmettere questa allegria a chi vi sta intorno; sarete soprattutto molto aperti e disponibili verso la persona amata. Single, i dubbi svaniranno sicuramente nel nulla ed avrete una chiara visione di ciò che prima era confuso. Le scelte diventeranno più facili e tutto sarà più roseo e tranquillo. Nel lavoro, darete il meglio di voi stessi e anche più, tanto che potreste ricevere degli elogi davvero graditi. Sappiate comunque che le stelle vi offriranno un vantaggio decisivo sui colleghi, quindi sfruttate questa marcia in più puntando soprattutto sulle vostre capacità organizzative e strategiche per arrivare in alto.

Astrologia del giorno 11 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. La vostra giornata, parlando ovviamente in merito a questo sabato, si annuncia abbondantemente "larga di maniche". La Luna, presente attualmente nel vostro comparto, vi resterà fino alle ore 12:15, favorendo il buon esito del periodo: l'amore e il lavoro non avranno intoppi o qualsivoglia impuntamento ma tutto scorrerà spedito secondo le vostre aspettative. Le previsioni di sabato prevedono altresì in amore tanta sicurezza in più, ovviamente vicini al vostro partner. Infatti, questo potrebbe essere il momento ideale per concedervi una fuga dal quotidiano e magari uscire dallo stress della solita routine.

La vita vi sorriderà e voi le sorridete alla vita, divertendovi a fare le cose che più vi piacciono. Single, passerete sicuramente una bellissima giornata circondati dagli affetti più cari. Fate tesoro di questi momenti ed iniziate a pensare che cosa potete fare da domani per vivere meglio. Nel lavoro, la fortuna sarà sicuramente ancora dalla vostra parte. Le cose stanno andando abbastanza bene, finché avete il coraggio di parlare delle vostre abilità senza riserve: mettete in risalto ciò che sapete fare meglio.

Leone: 'top del giorno'. In arrivo un sabato 11 gennaio all'insegna della Luna in Leone, senz'altro positiva in ogni campo.

La giornata di fine settimana darà ottime soddisfazioni soprattutto nei riguardi di affetti e sentimenti, con l'amicizia al primo posto tra le vostre priorità quotidiane. In amore, la giornata sarà piena di impegni ma le stelle vi regaleranno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo anche al partner e di sorprenderlo con qualcosa di speciale. Single, sarete molto emotivi ma ciò non vi impedirà di avere una giornata eccellente in quasi ogni cosa che andrete a fare. In amore l’intesa con una persona a voi cara potrebbe essere più alta del previsto: la Luna nel segno favorirà chi di voi è in cerca di storie e/o avventure mordi e fuggi.

Nel lavoro, sarete avvantaggiati da un atteggiamento positivo che vi renderà inarrestabili. Sarete più coinvolgenti del solito e riuscirete a svolgere al meglio tutte le questioni che riguarderanno il vostro operato.

Vergine: ★★★. Si prevede per voi nativi una giornata affatto sensibile a sogni o desideri, valutata con la poco piacevole sigla riservata ai momenti "sottotono". Le effemeridi relative al vostro segno invitano ad osservare una certa cautela: non è certo un momento facile questo per tanti di voi nativi. Riconsiderate per bene alcuni progetti e/o cambiate ciò che non è funzionale alla loro realizzazione.

L'oroscopo di domani 11 gennaio consiglia in amore una certa prudenza: cercate di perseguire l'obiettivo che vi siete prefissati. Non impegnatevi con troppa foga ma prendete in seria considerazione possibili resistenze che potreste incontrare nel corso della giornata. Single, cercate di gettarvi le spalle qualche nota di pessimismo che ogni tanto vi assale e concentratevi sul vostro futuro. Per fortuna Venere molto presto vi aiuterà a vivere con più leggerezza ed ottimismo la vostra vita affettiva. Nel lavoro, Saturno posizionato speculare negativo al 70% potrà creare una situazione di conflitto.

Cercate quindi di superare le tensioni e il nervosismo per sistemare tutte le cose in sospeso.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.