L'Oroscopo di domani 28 gennaio indica una giornata indimenticabile per i segni prescelti dalle stelle. Curiosi di conoscere quali saranno i simboli astrali baciati dalla fortuna questo giovedì? Certo che sì, dunque, passiamo subito a mettere in evidenza i migliori e peggiori del momento. Ovviamente ad essere analizzati in questo contesto saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A dominare la scena astrologica questo giovedì sarà senz'altro l'ingresso della Luna in Leone. In questo contesto pertanto, a fare la parte del leone (scusate il gioco di parole non voluto) sarà proprio lo stesso Leone, meritatamente al "top del giorno".

Invece, a soffrire più del solito secondo le previsioni astrologiche del 28 gennaio, l'Ariete: il simbolo astrale di Fuoco, purtroppo, a questo giro è stato giudicato in giornata da "ko".

Previsioni zodiacali 28 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 28 gennaio al segno dell'Ariete indica più di qualche difficoltà in amore. L'astro della Notte in opposizione al Sole, entrambi speculari negativi al vostro segno, creerà un caos pazzesco scombinando anche diversi rapporti di coppia. In generale sarete irrequieti, fantasiosi ai limiti dell'assurdo; il partner altrettanto, contagiato dall'atmosfera o dal vostro atteggiamento potrebbe risultare ancora più sconnesso di voi... Single, non meravigliatevi se a tratti vi sentirete incerti o confusi circa alcune decisioni da prendere o strategie da seguire.

Avvertite stanchezza a causa della situazione planetaria: quest'ultima sarà piuttosto critica nei vostri confronti. Nel lavoro si direbbe che alcuni vostri progetti siano destinati ad andare in fumo. Mancheranno i collegamenti adatti a ciò che state o vorreste svolgere.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì, indicano in amore un periodo tranquillo.

Sarete soddisfatti del vostro rapporto avendo ciò che di meglio si può desiderare: un partner amorevole e attento alle vostre necessità. La vostra giornata, parlando in generale, sarà abbastanza positiva: potrebbe persino giungere quell'occasione che aspettavate per dare un futuro migliore al rapporto. Single, sfrutterete bene una piccola occasione per rinsaldare i legami famigliari oppure per ristabilire una complicità che credevate fosse persa per sempre.

Prendete al volo le occasioni che via via si presenteranno, rallegrandovi per tutto ciò che avete. Nel lavoro, sarete rilassati nello svolgere i vostri compiti quotidiani. Sarete più efficienti solo se disporrete di pace e tranquillità.

Gemelli: ★★★★★. In amore sarete favoriti. I giorni si sa, non sono uguali gli uni agli altri: proprio questo giovedì le stelle sapranno sorprendere. La relazione affettiva dunque è pronta a (ri)esplodere o divenire la fonte primaria di ogni pensiero. La passione vi avvolgerà e vi renderà più affascinanti agli occhi del vostro partner. Il vostro umore migliorerà a vista: potrete contare su un periodo capace di farvi sentire più spensierati. Single, questo giorno vi offrirà situazioni coinvolgenti ed incoraggianti.

Apprezzerete una lunga chiacchierata con un amico/a, la visione di un film in famiglia o la lettura di un buon libro per rilassarsi e meditare. Nel lavoro invece, il positivo fermento planetario renderà più socievoli e desiderosi. I progetti in corso potrebbero prendere il volo velocemente, dunque, approfittatene per mettervi in primo piano chi sapete.

Oroscopo e stelle di giovedì 28 gennaio

Cancro: ★★★★. In campo sentimentale le stelle daranno tutto il loro aiuto, facilitando il dialogo di coppia o facendovi trovare un partner bendisposto ad ascoltare. Cercate di avere un buon rapporto con il vostro corpo, perché piacere a se stessi è il primo passo per affascinare la vostra metà. In coppia cercate di mettere a proprio agio chi vi sta a fianco con lo scopo di appianare, insieme, eventuali disaccordi o contrasti in corso.

Single, datevi da fare in ambito sociale, inserendovi in ambienti che vi siano di stimolo culturale e personale. Dedicate del tempo a voi stessi, alla cura dell'aspetto o concedetevi un acquisto sfizioso che renda la vostra giornata positiva. Nel lavoro, le prospettive astrali saranno ottime. I nuovi contatti potranno favorire successi concreti. Uno sviluppo inatteso darà nuova spinta ad eventuali situazioni lasciate in sospeso.

Leone: 'top del giorno'. In amore sarete sul binario del successo. L'arrivo della Luna nel segno porterà a cogliere i risultati migliori in ambito sentimentale, nelle amicizie e anche in famiglia. Potreste toccare il cielo con un dito e forse anche ritrovare l'intesa perfetta dei tempi passati. In coppia, l'astro dei sentimenti e del buon dialogo sarà il vostro più grande sostenitore, permettendo di risolvere alcuni problemi ultimamente diventati assillanti.

Single, potreste ritrovarvi improvvisamente innamorati, grazie alla Luna in posizione favorevole, il che vi renderà molto desiderabili. Questo giovedì rappresenterà per voi un'esplosione di vitalità ed energia: coglietelo al volo, magari cimentandovi in ciò che più vi piace. Nel lavoro, tatto e disinvoltura vi saranno assai utili per stabilire nuovi rapporti con le persone e gli ambienti giusti. Mentre la diplomazia vi aprirà la strada verso un ottimo guadagno.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 28 gennaio prevede che in campo sentimentale vi sveglierete con tanta voglia di tenerezza. Merito degli influssi astrali capaci di sorprendere anche chi sta intorno. Non cercherete infatti solo le attenzioni del partner, quanto di tutte le persone appartenenti al vostro nucleo familiare, con il risultato che trascorrerete una giornata in completa armonia.

Single, un cielo clemente vi regalerà una giornata stimolante, ricca di propositi costruttivi. Coinvolgerete gli amici in una vostra iniziativa, così grazie al loro sostegno procederete molto più velocemente. Nel lavoro, avrete un estro elevato che vi permetterà di superare dubbi ed incertezze circa una mansione che da poco vi è stata affidata.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.