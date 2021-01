Per il segno dei Pesci, questo febbraio 2021 potrebbe essere molto prolifico per le energie provenienti dal pianeta Marte e, di conseguenza, per il rendimento lavorativo e professionale. La creatività potrebbe presentare delle lacune considerevoli, mentre l'amore potrebbe non essere molto stimolante dal punto di vista del romanticismo, semmai ci saranno miglioramenti nei rapporti con la famiglia e con le amicizie.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dei Pesci.

Amore

Dovrete affrontare una situazione astrologica che non vi darà esattamente ciò che vorreste, tant'è che questa Venere che si allontana fa presagire una situazione poco romantica, che non vi darà molta tenerezza nonostante Marte possa darvi passionalità e intesa con il partner per molte questioni che concernono anche la sfera domestica.

Per il resto, ci potrebbe essere una situazione di stallo, che probabilmente non farà evolvere quasi per niente la vostra relazione sentimentale. Con questi presupposti, per i single si potrebbero verificare davvero molto poche opportunità di incontrare l'anima gemella. Però potrebbe arrivare comunque una amicizia molto importante.

Lavoro

La parola a cui tener fede in questo mese per il settore lavorativo sarà “cautela”. Sfortunatamente questo febbraio si rivelerà irto di ostacoli, di insoddisfazione, di guadagni che potrebbero non essere in grado di coprire le vostre spese o di farlo a stento. Dovrete avere tanta determinazione se vorrete davvero “remare controvento”, anche perché sicuramente le energie non vi mancheranno con questo poderoso Marte davanti a voi, nella costellazione del Toro.

Dunque sarete voi, praticamente quasi “scoperti”, ad essere gli artefici della vostra fortuna, e di questo dovreste essere pienamente orgogliosi. La seconda parte del mese però potrebbe essere “portatrice” di qualche novità, quindi non vi resta che attendere e sfruttare le opportunità al momento giusto.

Fortuna e salute

Non si potrà parlare di fortuna, piuttosto di una sorte che non sarà caratterizzata né da positività né da negatività, anche se propenderà in minima parte per quest'ultima.

Dovrete essere molto dinamici e attenti a qualche novità che si profila all'orizzonte, anche se potreste apparire poco propensi ad aguzzare la mente. Sul piano della salute, bisognerà dire che sarete al massimo della forma, lavorerete sodo anche se spesso e volentieri il senso di stanchezza potrebbe indurvi a un riposo più prolungato. Fare sport non sarà stato mai così piacevole e salutare, ma evitate di sforzarvi e togliere energie alle priorità.