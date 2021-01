Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di domani martedì 26 gennaio? La Luna in Cancro accentuerà le forze mentali, soprattutto per i nativi dell'Acqua che risulteranno vincenti ed empatici. Se i Gemelli saranno pronti a reinventarsi, per i Pesci si intravedono delle nuove esperienze all'orizzonte.

Amore, lavoro, società, famiglia, soldi, fortuna: approfondiamo l'intero discorso scoprendo le previsioni delle stelle per questa giornata, osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Capricorno (12° posto) - La Luna in Cancro non vi favorirà affatto, anzi avrete a che fare con un problema, un ritardo o uno sgradito imprevisto.

Dei conti potrebbero non tornare, in ogni caso sarà meglio rivedere le cose e cercare di porvi rimedio. Sarete un po' giù di morale e vi sentirete vuoti. A quanto pare, in questo periodo non sapete dove sbattere la testa e che pesci prendere. Parlare dei vostri guai non li farà sparire magicamente, perciò impegnatevi a trovare una soluzione.

Acquario (11° in classifica) - Andate dritti al sodo del problema e agite, non affidatevi a inutili miracoli: solo voi avete il potere di far succedere determinate cose. A quanto pare ci sono delle credenze che vi limitano impedendovi di spiccare il volo o di puntare al massimo. Dunque, cercate di fare un po' di riflessione introspettiva. Scavate a fondo nei meandri della vostra mente e arrivate al nocciolo della questione che vi turba.

Vergine (10° posto) - L’oroscopo della giornata invita a mettere tutto al proprio posto e a pretendere dei chiarimenti. State attraversando un periodo incerto e buio, ma se non vi fermate, presto potrete trovare l'agognata serenità. Concentratevi su voi stessi e mettete in secondo piano tutto il resto. Le stelle parlano di una battaglia in corso che vi sta incutendo timore.

Toro (9° in classifica) - Dei problemi di vecchia data potrebbero tornare a galla, finendo per turbarvi ancora una volta. Anche l'amore di coppia non sembra procedere come un tempo, anzi si può dire che delle cose sono cambiate e il romanticismo si è sopito. Cercate allora di sistemare quei comparti della vostra vita che non vi soddisfano, scomponete il problema e arriverete alla soluzione più giusta.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Leone (8° posto) - C'è una persona che vedete abbastanza di frequente e che vi fa provare delle forti emozioni, ma siete del tutto certi che non si tratti di una cotta passeggera? Comunque sia, questo martedì si presenta abbastanza buono per chi lavora o studia. Riuscirete a stare al passo e a battere cassa. Non date mai niente per scontato, perché nella vita tutti hanno torto e tutti hanno ragione, è tutta una questione di punti d vista.

Bilancia (7° in classifica) - Le previsioni astrologiche del 26 gennaio vi spingono a percorrere nuovi orizzonti inesplorati. Siete un segno intelligente, testardo e curioso, perciò dovete nutrire la vostra fame di conoscenza ogni singolo giorno. Dunque, tuffatevi nella lettura dei libri e articoli giusti, non fermatevi davanti all'apparenza.

Sperimentate! Questa sarà la giornata giusta per scoprire delle nuove cose che potrebbero arricchirvi la quotidianità e portarvi a sviluppare dei diversi modi di fare e pensare.

Sagittario (6° posto) - Dopo un periodo di alti e bassi, piano piano la vostra vita sta trovando un giusto equilibrio. Nessuno vi verrà in soccorso, perciò "chi fa da sé fa per tre". Anche se questo 2021 non sta soddisfacendo le vostre aspettative, concedetevi dell'altro tempo prima di esprimere un giudizio. In queste 24 ore potrebbero arrivare delle chiamate o dei prodotti che avevate acquistato alcuni giorni fa. Cercate di sorridere e di fare soltanto dei pensieri felici.

Ariete (5° in classifica) - Il 2020 vi ha privato di tantissime cose, ma questo sarà l'anno giusto per rimettersi in carreggiata.

Rimboccatevi le maniche e cercate di sistemare ogni comparto della vostra vita che ritenete "guasto". Sarà la giornata favorevole per uscire a sostenere colloqui o per inviare dei curriculum. Anche i single potranno aprirsi a nuove conoscenze. Per poter ripartire occorre mantenersi umili e fare marcia indietro. Non rivelate ai quattro venti le vostre intenzioni, anzi siate più riservati possibili.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Pesci (4° posto) - Giornata valida per uscire e tuffarsi in nuove esperienze. Siete rimasti abbastanza tempo reclusi in casa e avete rinunciato a un sacco di cose. Ultimamente state avendo delle difficoltà lavorative o relazionali, ma in queste 24 ore potrete anche risolvere ogni difficoltà grazie alla Luna in Cancro che favorirà l’empatia e la comunicazione pacata.

Cambiate modo di vedere le cose, uscite fuori dalla solita monotonia e siate più avventurosi.

Scorpione (3° in classifica) - Martedì riflessivo e con una buona forma fisica. Una canzone o un certo discorso potrebbero frullarvi in mente per buona parte della giornata. Vi siete messi a dieta o forse avete intenzione di partire il prossimo lunedì, comunque sia tutto procederà secondo i vostri piani. Potreste ricevere una notizia importante. La Luna in Cancro potrebbe farvi sentire assonanti o spossati, perciò in serata non vedrete l’ora di andare a dormire.

Gemelli (2° posto) - L’oroscopo di domani si concentra su voi stessi e bandisce tutto il superfluo. È arrivato il momento di porsi degli obiettivi più grandi, ma senza un piano dettagliato vi sarà difficile arrivare al traguardo.

Cercate di badare al sodo e di bandire le chiacchiere inutili. Davanti ad un problema evitate di spifferarlo ai quattro venti e cercate di provi rimedio. È meglio lavorare a testa bassa piuttosto che fare gli spavaldi e rimanere al punto di partenza. Reinventatevi, concedetevi una bella sessione di shopping oppure prenotate dal parrucchiere o dall’estetista: pensate al vostro corpo! Passione rovente con la persona del cuore, questa sarà la giornata giusta per lasciarsi andare.

Cancro (1° in classifica) - L’oroscopo dice che delle persone che vi hanno mentito verranno sbugiardate e chi vi ha fatto un torto, tornerà sui suoi passi chiedendovi perdono. Siete un segno pieno di sani principi, detestata i falsi e i procrastinatori. In giornata sarete così brillanti e riuscirete a togliervi un certo peso di dosso.

Dentro di voi è in atto una trasformazione che si paleserà in primavera. Potrebbero esserci dei cambiamenti legati alla vostra salute o vita privata.