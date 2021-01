L'Oroscopo dal 18 al 24 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa settimana. Con gennaio ormai quasi concluso, si prospettano delle giornate interessanti, influenzati dall'entrata del Sole in Acquario. La settimana partirà con la Luna in Ariete per poi arrivare ad un weekend con l'astro argentato nella casa dei Gemelli. Non mancheranno movimenti e novità, soprattutto per chi è nato sotto il segno del Leone. Tante cose interessanti accadranno ai Cancro e ai Pesci, ma anche tutti gli altri segni zodiacali vivranno una settimana importante. In seguito le previsioni degli astri su amore, lavoro, salute, famiglia e denaro.

Previsioni dell'oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Lunedì, martedì e mercoledì con la Luna nel vostro campo, vi porteranno una gran fortuna sia all'interno delle questioni professionali che in quelle personali. L'amore tornerà al centro dell'attenzione. Le coppie che hanno vissuto un periodo negativo finalmente potranno svoltare e vivere una settimana più calma e piacevole. In certe serate la passione sarà incandescente, quindi coloro che vorrebbero allargare la famiglia o conquistare una certa persona, avranno maggiori chance. Bene la salute, cercate di fare più movimento e di sconfiggere la sedentarietà.

Toro - Le previsioni settimanali al 24 gennaio vi premiano soprattutto giovedì e venerdì. In queste 48 ore, con la Luna nel vostro segno, vi sentirete più carismatici e indomabili.

Sarà una settimana di consensi, potreste ricevere una risposta o una chiamata importantissima. La vostra quotidianità subirà uno scossone e finalmente vi scrollerete la monotonia di dosso.

Gemelli - Il buongiorno si vede dal mattino e la vostra settimana partirà con tante vicende in più da accogliere all'interno della vostra vita. C'è stato un cambiamento o forse in questo mese vi siete occupati di una certa questione importantissima.

Comunque sia, le stelle annunciano un weekend in grande spolvero in cui la vostra malizia e sensualità saranno impareggiabili. Riuscirete a fare conquiste, anche online. Avrete dei lavoretti da sbrigare, grazie all'energia di cui disporrete, sarete conclusivi e professionali. Trascorrerete dei bei momenti in famiglia, qualcuno andrà dal parrucchiere o a fare spese.

Cancro - L'uscita del Sole dal Capricorno vi porterà più leggerezza e soddisfazione. Se gennaio è partito al rilento, dal 21 la musica cambierà e voi sarete al centro della scena. L'amore di coppia riscoprirà qualcosa in più. Riuscirete a bandire la noia all'interno del rapporto e questo grazie ad una grandiosa idea che avrete. Sarete ispirati e questo vi porterà ad ottenere complimenti e consensi sia nel lavoro che nello studio ed anche dietro ai fornelli. Portate avanti quel progetto riguardante la casa, non arrendetevi soltanto perché manca del denaro o c'è grande incertezza.

Astrologia settimanale dal Leone allo Scorpione

Leone - In queste giornate dal 18 al 24 gennaio vi sentirete indubbiamente meglio a livello mentale. Riuscirete a portare avanti dei progetti che precedentemente hanno subito dei rallentamenti.

Sarà una settimana decisiva per coloro che da tempo devono prendere una decisione importante. La salute risulterà in netto recupero, soprattutto sabato e domenica quando avrete più spazio e tempo per i vostri hobby. Possibili novità in arrivo, qualcosa potrebbe cambiare da un momento all'altro perciò cercate di tenere gli occhi bene aperti. Incontrerete una persona che prova un sentimento per voi, ma se siete in coppia evitate di tenere il piede in due scarpe.

Vergine - Durante la settimana potrebbe verificarsi un fatto destinato a lasciarvi interdetti. Evitate di contrarre discussioni e tenetevi alla larga dagli argomenti spinosi come politica, eredità, patrimonio. Sarete irascibili e poco indulgenti, ma dovrete cercare di controllarvi altrimenti trascorrerete delle bruttissime giornate.

Andrà molto meglio da giovedì quando la musica cambierà e ritornerete a sentirvi più felici. In primavera le vostre finanze si appianeranno, intanto sarà bene continuare a stringere la cinghia e a lavorare sodo. Non si segnala alcun movimento in amore.

Bilancia - Nella prima parte della settimana potrebbero nascere degli imprevisti. Le stelle vi mettono in guardia dai ritardi, dalle improvvise cancellazioni e dalle possibili fuoriuscite di denaro. Avrete così tante cose di cui occuparvi che non avrete tempo per altro, ma cercate di non trascurare la casa, la famiglia e l'amore. Chi è single da tempo, dovrà attendere ancora un po' prima di fare qualche conoscenza più approfondita, ma i più intraprendenti avranno modo di approcciare una certa persona.

Domenica potrete staccare la spina da tutto e tutti e dedicarvi al nulla assoluto.

Scorpione - Dovrete mantenere una volontà d'acciaio in questa settimana che richiederà un vostro sforzo mentale e fisico. Il partner, che magari sembrava essersi allontanato da voi, tornerà al vostro fianco. Eventuali problemi potranno considerarsi archiviati, ma tutto dipenderà dalle vostre capacità. A quanto pare, in settimana affronterete un certo dibattito su un argomento che vi sta particolarmente a cuore. Lavorate sui vostri talenti e affinate le tecniche lavorative o di studio e non gettate la spugna, perché niente è impossibile. Possibili verifiche a sorprese, ritardi o esami da affrontare.

La settimana per i segni dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Le previsioni astrologiche rivelano che avrete dei giorni importanti e da dedicare principalmente ai vostri interessi.

Sarete maggiormente focalizzati su un certo obiettivo che vi siete prefissati di raggiungere entro un tot di tempo. Attenzione, però, a non strapazzare il vostro corpo! Qualche nativo di questo segno potrebbe incominciare una dieta o una pratica ginnica. Chi è single, per il momento sta bene da solo dato che dovrebbe cercare di mettersi in primo piano. Dunque, prendetevi cura di voi stessi e amatevi intensamente. Qualcosa bollirà nella pentola di chi è sposato o convive, le stelle parlano di progetti destinati a determinare il resto della loro vita.

Capricorno - Settimana che potrebbe anche rivelarsi pesante: dovrete procedere con estrema cautela poiché la prudenza non sarà mai abbastanza. In certe giornate non vi sentirete molto bene, forse a causa del solito dolorino fisico che di tanto in tanto rispunta a tormentarvi.

Occhio alla pressione, non fate tardi la sera e non eccedete con il sale e lo zucchero. La noia e il sonno vi spingeranno a dare forfait in certe attività quotidiane, ma va bene così perché è sempre meglio ascoltare le esigenze del proprio corpo. Chi lavora potrebbe ricevere un ordine o una certa richiesta. Qualcuno dovrà andare dal dentista in settimana.

Acquario - L'oroscopo si presenta normale, in effetti potreste anche non notare la differenza tra questa settimana e quelle precedenti. Ultimamente avete avuto più spazio su cui muovervi, ma ciò non esclude del tutto la possibilità che nell'immediato futuro le cose possano nuovamente farsi "strette". Anche se tra lavoro, casa, famiglia non avete molto tempo libero, cercate di non trascurare le vostre passioni e la persona che amate.

I figli o i nipotini potrebbero farvi visita o aver bisogno dei vostri preziosi consigli. I single preferiranno trascorrere le serate davanti alle serie tv.

Pesci - Settimana che partirà sotto mille aspettative. L'uscita del Sole dal Capricorno vi fornirà nuova linfa vitale e tornerete a marciare alla grande. Si prospettano giornate passionali per le coppie innamorate mentre, chi non si ama più, finalmente potrà chiudere il rapporto e voltare pagina. Non saranno da escludersi incontri e innamoramenti per i cuori solitari. In famiglia tornerà il sereno. Chi ha dei figli avrà modo di trascorrere del tempo di qualità assieme a loro. Cercate di portare a termine un progetto prima di iniziarne un altro. Niente è irrisolvibile, basta mettercela tutta.