Si avvicina un nuovo weekend per tutti e 12 i segni zodiacali. In attesa di scoprire quali novità porterà il fine settimana vediamo come proseguire il cammino astrologico dei segni nella giornata del 21 gennaio 2021. Leggiamo le novità che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Ariete: in amore, se siete alla ricerca di nuove storie questo è un momento che aiuta. Attenzione ad alcune polemiche che potrebbero nascere nelle coppie consolidate. Nel lavoro non mancheranno nuove occasioni.

Toro: per i sentimenti, con la Luna nel segno si supera una certa agitazione che portavate avanti da tempo.

Nel lavoro, se ci sono delle scelte da fare questo periodo aiuta.

Gemelli: a livello sentimentale sentite la necessità di far partire un progetto importante con la persona amata. Attenzione però perché alcune questioni potrebbero portare disagi. Nel lavoro cercate di non fare troppo e di non correre in alcune situazioni, meglio fare tutto con calma.

Cancro: in amore, con la Luna che non è più in opposizione la giornata diventa positiva. A livello lavorativo Saturno non è più in opposizione, per questo motivo non mancheranno momenti interessanti.

Leone: a livello amoroso qualcosa potrebbe non andare, vi sentite maggiormente agitati e non mancheranno discussioni. Nel lavoro al momento qualcuno è contro di voi e cerca di limitare le vostre scelte.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore momento favorevole grazie alla Luna in aspetto interessante. Nel lavoro non mancheranno buone notizie, dovete solo fare attenzione a non stancarvi troppo.

Previsioni e oroscopo del 21 gennaio 2021: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti queste saranno ore importanti se sentite necessità di dire qualcosa alla persona amata.

Meglio però agire con cautela. Nel lavoro le nuove collaborazioni sono interessanti, i nuovi progetti potrebbero partire a breve.

Scorpione: a livello amoroso dovete fare attenzione ad alcune polemiche. Alcune questioni sono da risolvere con una persona dell'Acquario o del Toro. Nel lavoro meglio gestire l'aspetto economico con una maggiore attenzione.

Sagittario: in amore questo è un momento che porta novità, in particolare riuscirete ad affrontare un problema che vi portavate dietro da tempo. Nel lavoro non dovete sottovalutare quello che vi propongono in questo momento.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, per i sentimenti giornata che aiuta. Riuscirete a superare alcune questioni. A livello lavorativo, se ci sono alcune discussioni importanti da affrontare potete farlo adesso.

Acquario: per i sentimenti questa è una giornata non esaltante, in particolare per le coppie che stanno insieme da tempo. Gestite tutto con una maggiore attenzione. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi e farvi arrabbiare per motivi futili.

Pesci: in amore continua una fase di recupero, anche se ci sono delle difficoltà per chi sta vivendo due storie.

Nel lavoro vi sentite maggiormente sotto pressione in questo momento, le cose da fare sono tante.