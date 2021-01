Nuova giornata in arrivo per i segni. Scopriamo come andrà a livello astrologico mercoledì 20 gennaio 2021. Di seguito, le stelle e l'Oroscopo con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del 20 gennaio

Ariete: a livello lavorativo è possibile che nascano delle nuove collaborazioni che potrebbero rivelarsi interessanti. Non mancheranno proposte da valutare. Per quel che riguarda il lato amoroso, con Venere contraria potrebbero sorgere piccole problematiche.

Toro: è importante mettere in chiaro alcune situazioni sentimentali, questa giornata non sarà semplice da gestire. A livello lavorativo avete invece voglia di fare, cercate però di non esporvi troppo.

Gemelli: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di mercoledì 20 gennaio potrebbe rivelarsi favorevole in campo lavorativo. Cercate comunque di evitare disaccordi. Per quel che riguarda l'amore presto potrete fare degli incontri.

Cancro: giornate interessanti per quel che riguarda il lato lavorativo. Non mancherà invece stanchezza a livello sentimentale, prestate attenzione a possibili discussioni.

Leone: sentite di avere molte energie in questa giornata, soprattutto in campo lavorativo. È importante però che dedichiate anche la vostra attenzione all'amore, dove potreste provare a risolvere delle problematiche.

Vergine: periodo positivo in campo sentimentale, sarà però possibile consolidare un rapporto iniziato da poco tempo.

Nel lavoro potrete trovare delle soluzioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con la luna dissonante bisognerà essere cauti a livello sentimentale, non ci sarà in questo modo la possibilità di creare disagi con il partner. Per quel che riguarda il lato lavorativo, in questo momento sentite di non avere troppe certezze, è possibile che sia in arrivo un momento di cambiamento.

Scorpione: la giornata inizia in modo positivo, ma potrebbe complicarsi a livello sentimentale nel pomeriggio. In campo lavorativo cercate di non esagerare nelle richieste.

Sagittario: giornata interessante per il segno, con anche la luna favorevole che aiuta soprattutto in campo amoroso. Per quel che riguarda il lato professionale, ci saranno delle opportunità che potrete sfruttare, ma cercate di arrivarci preparati.

Capricorno: i nati sotto questo particolare segno in questa giornata di mercoledì 20 gennaio dovranno evitare inutili complicazioni in campo amoroso. A livello lavorativo è invece possibile che nascano delle discussioni.

Acquario: in amore non ci sono problematiche particolari, è un momento importante per prendere delle decisioni. Nel lavoro avete voglia di fare cose nuove, impegnatevi per poterlo fare.

Pesci: possibili cambiamenti a livello lavorativo, non temete di non riuscirete a portare avanti nuovi progetti. In amore sarà una giornata interessante, non mancheranno belle emozioni da vivere.