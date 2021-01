L'Oroscopo di domani 22 gennaio è pronto a mettere in chiaro come andrà la quinta giornata di questa settimana. In primissimo piano le previsioni astrologiche di venerdì, nel contesto impostate sui segni della prima metà zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di appurare quali saranno i segni più fortunati del giorno? Ebbene, il prossimo venerdì ad avere massimo sostegno dagli astri saranno Toro, Gemelli e Vergine, terzetto valutato in giornata da cinque stelle. Buon periodo anche per l'Ariete, con aspettative in procinto di realizzarsi e per il Cancro, quest'ultimo pronto a coniugare sentimenti e passionalità.

Meno influente il periodo purtroppo, sempre secondo quanto emerso dall'Astrologia applicata a questo tratto di settimana, per i nati nel segno del Leone: il simbolo astrale di Fuoco avrà di fronte (specularità negativa) Sole e Marte in reciproca quadratura.

Previsioni zodiacali 22 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 22 gennaio al segno dell'Ariete indica un venerdì abbastanza fluido nelle cose di ordinaria amministrazione. Ovviamente con i dovuti distinguo relativi ad alcuni momenti un po' impegnativi, comunque di non difficile messa a punto. Il cielo regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità e che vi infonderà la grinta necessaria per realizzare i vostri desideri, insieme a quelli della vostra famiglia.

Single, avrete voglia di vivere a pieno ritmo, grazie alla focosa e benefica presenza di una persona meravigliosa. Per molti la giornata sembrerà sin da subito promettente e stuzzicante da tanti punti di vista. Potrete abbandonarvi con fiducia alle belle sensazioni che senz'altro busseranno alla porta del cuore facendovi godere appieno di tutto ciò che di bello e desiderabile la vita offrirà.

Nel lavoro, non è mai troppo tardi per mettersi alla prova e intraprendere una nuova strada. Spolverate le vostre ambizioni ed espandete i vostri orizzonti. Alcune persone vi permetteranno di arricchire il vostro bagaglio d'esperienze, rendendovi delle più saggi e preparati.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì preannunciano una giornata splendida, prevista altamente positiva e con frangenti anche molto fortunati.

Periodo costante o fuoco di paglia? Staremo a vedere. Intanto, molti ostacoli potranno essere superati e questo è già un passo avanti. In amore, giorno stupendo in arrivo: sarà punteggiato di astri propizi per amare e farsi amare. Liberate i veri sentimenti e le passioni più recondite, senza timidezze. Chi avesse già le idee chiare su una scelta da fare, magari per il benessere della coppia, avrà la fermezza necessaria per agire. Le stelle aiuteranno un vostro desiderio o un progetto da mettere in campo. Single, porte aperte alle nuove amicizie, molte delle quali saranno la chiave per avere presto belle occasioni da far vostre. Grazie ad alcune recenti frequentazioni potreste (ri)trovare finalmente l'anima gemella oppure la soluzione ad un problema particolare.

Nel lavoro infine, la forza della vostra comunicativa sarà inarrestabile: vi consentirà di ottenere non pochi vantaggi. Lungimiranza e determinazione saranno qualità che non verranno mai meno e che si riveleranno preziose per la vostra carriera.

Gemelli: ★★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno, visto il periodo favorevole, sono più che ottime e a tratti anche indice di fortuna. Per tanti nativi, le fatiche affrontate nel corso della settimana che sta per concludersi potrebbero farsi sentire. Tranquilli, una persona presto vi darà una mano, eventualmente a fronteggiare eventuali problemi rimasti in sospeso: siate riconoscenti. Il cielo intanto vivacizzerà l'intesa e il dialogo, così da rendere perfetta la comunicazione nell'esternare al partner le vostre sensazioni.

Sarete molto appassionati e disposti a tutto, senza blocchi e spudoratamente più curiosi del solito, rendendo così il rapporto più intrigante del solito. Single, in amore sarete decisamente più aperti alle novità. In questo momento, grazie agli influssi armonici di astri amichevoli, sarete anche più sicuri di voi: potreste avere delle belle sorprese del tutto inaspettate. Nel lavoro, vi affaccerete al nuovo giorno forti di una grande certezza: darete il mille per mille per raggiungere gli obiettivi che vi stanno a cuore. Affidatevi pure alla vostra grinta, alla intraprendenza e alle idee geniali che in questo momento potrebbero arrivare.

Oroscopo e stelle di venerdì 22 gennaio

Cancro: ★★★★. L'oroscopo di domani indica l'arrivo di un venerdì potenzialmente positivo.

Qualche riserva potrebbe esserci in merito ai rapporti di amicizia o in famiglia. In particolare, non vi sentirete molto soddisfatti di voi stessi o di come andranno le cose nel corso del periodo. Comunque sia l'amore che il piacere andranno a braccetto, di pari passo sia domani che sabato. Quindi, permettete pure alla vostra dolce metà di viziarvi e magari di approfittare del periodo per sistemare eventuali problemi. Lasciarsi andare è la cosa migliore da fare sapendo che le stelle saranno abbastanza dalla vostra parte. Pronti a rendere il momento piacevole? Single, sarete in armonia con voi stessi. Seppur orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale, in amore saprete essere ugualmente intraprendenti e, grazie a questo, raggiungerete un discreto successo.

Nel lavoro invece dovete credere di più in voi stessi: guardate oltre le prospettive attuali e non createvi da soli gli ostacoli alla vostra realizzazione. Alcuni problemi al momento potranno preoccupare, ben presto sarete in grado di superarli!

Leone: ★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un venerdì decisamente al ribasso. Purtroppo il periodo è stato valutato a voi del segno con la sigla del "sottotono", pertanto iniziate fin da adesso ad essere concentrati e ben svegli. Sappiate che eventuali errori difficilmente saranno perdonati da chi sapete. La sfera sentimentale intanto sarà nel mirino delle stelle! Guardate bene in voi stessi prima di avanzare rimostranze al partner, accusandolo magari di pretendere troppo da voi o di non essere sufficientemente affettuoso.

Single, non meravigliatevi se doveste sentire l'esigenza di isolarsi dal mondo, oppure in cerca di uno spazio tutto vostro, è normale. Forse vi sentirete più riservati del solito e non vi andrà proprio di socializzare. Nel lavoro, qualche piccola seccatura andrà messa in conto. In particolare, se doveste rendervi conto che qualche progetto non ha più quella possibilità di riuscita che pensavate, accantonatelo. Trovate i punti deboli e rafforzateli.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 22 gennaio, indica una giornata molto propizia, sia negli affari di cuore che in quelli propriamente più materiali. In generale, i momenti più belli saranno quelli vissuti nelle ore centrali: la Luna in Toro riuscirà a trasmettere calore, tanta felicità ed un pizzico di buona fortuna.

In amore, un dialogo molto positivo con il vostro partner vi farà vedere le cose in modo diverso. Sarete guidati dalle vostre emozioni nella giusta direzione e saprete cosa fare per il meglio della coppia. Single, gli astri vi sorrideranno e la vostra favola sentimentale potrebbe realizzarsi proprio quanto meno ve lo aspettate. La persona che vi attira potrebbe dedicarvi qualche sguardo in più, quindi sfruttate l'occasione e buttatevi alla conquista del suo cuore, senza alcun timore. Nel lavoro, una mente lucida, forza ed intraprendenza vi consentiranno di ottenere i risultati migliori. Se dovesse esservi richiesto un impegno straordinario o qualche ora extra di lavoro straordinario, fatelo con immenso piacere.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 22 gennaio.