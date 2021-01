L'oroscopo settimanale dal 18 al 24 gennaio 2021 è pronto a rivelare quali novità e sorprese caratterizzeranno i prossimi giorni sul piano astrologico. Siamo arrivati alla terza settimana di gennaio ed è interessante approfondire cosa succederà ai 12 segni zodiacali relativamente all' amore, al lavoro e alla salute.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 18-24 gennaio: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa settimana non mancano discussioni, incomprensioni e malintesi, soprattutto in amore. Anche una piccola osservazione potrebbe scatenare una litigata, soprattutto se nel rapporto di coppia ci sono ancora dubbi.

In ogni caso, il fine settimana promette di essere più lineare e armonico: avete le possibilità di chiarire i dubbi o chiedere scusa. In campo lavorativo, non mancano imprevisti da risolvere e difficoltà a comunicare con le persone che non riescono a svolgere bene il loro compito. Prima di andare a dormire fate qualcosa di rilassante, sgombrate la mente dalle preoccupazioni del giorno.

Toro – Fate attenzione alle intromissioni esterne, meglio non confidare i vostri pensieri intimi e le vostre intenzioni alle persone che frequentate pochissimo, soprattutto non mettete in piazza la vostra vita privata e lavorativa sui social. Se sul lavoro ci sono dei disaccordi, cercate di non perdere le staffe e di non reagire alle provocazioni altrui, a breve troverete soluzioni ad eventuali fastidi e potrete raccogliere i successi delle vostre fatiche e raggiungere i vostri obiettivi.

Gli investimenti potrebbero essere favoriti, ma muovetevi sempre con furbizia e sagacia. Molti di voi potrebbero sentirsi insoddisfatti sul proprio aspetto, l’Oroscopo sconsiglia di fare diete fai-da-te e raccomanda di muoversi di più.

Gemelli – Questo potrebbe essere un periodo molto positivo la sfera affettiva e amorosa. Se non avete le idee chiare, approfittate di questa settimana di gennaio per capire cosa state cercando in amore e quali sono le vostre aspettative.

I single del segno dovrebbero conoscere gente nuova, aprirsi di più all’amore e affidarsi al destino. Sfruttate bene questo periodo che potrebbe portarvi anche vantaggi a lungo termine in campo professionale. Siete molto bravi con le trattative e avete anche una buona dose di creatività. Se di recente avete avuto qualche problemino di salute, nei prossimi giorni potreste tornare in forma smagliante.

Cancro – I cuori solitari del segno dovrebbero sfruttare al meglio questa settimana per trovare l’anima gemella. Proprio in questi giorni diventerete più socievoli, istintivi e aperti alle novità di qualsiasi tipo. Prima di farvi avanti, riflettete con calma per capire meglio se la persona che state conoscendo fa al caso vostro. Il fine settimana potrebbe regalarvi sensazioni molto forti. La prudenza non è mai troppa, soprattutto nel campo economico. Fate attenzione ai finanziamenti, alle imprese che richiedono molti soldi. Cercate di non sbilanciarvi troppo con le spese onerose, al momento è meglio non rischiare. Se volete mantenere un buono stato di salute, state alla larga dagli eccessi e curate di più l’alimentazione.

Previsioni su amore, lavoro e salute dal 18 al 24 gennaio: da Leone a Scorpione

Leone – In questi giorni ritroverete lo slancio che avevate perso nei mesi precedenti. Finalmente potete iniziare a costruire qualcosa di concreto, senza, ovviamente, imbattersi in un’impresa assai complicata. Non c’è bisogno di grandi gesti per dimostrare il proprio amore al vostro partner, basta restargli accanto e prendersi cura amorevolmente di lui. In campo lavorativo, questo è il periodo delle rivincite: sfruttatelo. L’energia che avete dentro voi vi aiuterà a mettere in pratica tutti i vostri progetti ambiziosi. In salute, non potete lamentarvi se non per qualche trascuratezza da parte vostra.

Vergine – Se avete una relazione stabile, dovreste mettere in cantiere nuovi progetti che fanno bene al vostro rapporto di coppia.

Mantenete sempre i piedi ben piantati a terra, fate un passo alla volta e state alla larga da tutto ciò che causa nervosismo e agitazione. Nel lavoro vi aspetta una lunga settimana e non sempre tutto andrà bene, ma se manterrete la grinta riuscirete ad affrontare le cose con lo spirito giusto. Salute al top, non saranno dei banali raffreddori a mettervi in difficoltà.

Bilancia – Settimana serena, all’insegna del benessere e della comprensione. Non mollate proprio adesso che siete così vicini nel vedere realizzato uno dei vostri progetti di coppia. Questo è un mese che promette grandi cose in amore. In ambito lavorativo dovete portare avanti i compiti che vi hanno assegnato i piani alti. Se avete un progetto di lavoro in mente, questa è la settimana adatta per mettersi all’opera.

Le stelle vi danno la forza necessaria per adempiere a qualsiasi compito. In salute, dovete cercare di mantenervi leggeri, soprattutto nelle ore serali, e di non fare le ore piccole.

Scorpione – Settimana di alti e bassi. In amore, il vostro quadro astrale sembra un po’ scombussolato. Non è la settimana adatta per programmare qualcosa di complesso che potrebbe mettere a rischio la vostra relazione sentimentale. Se, invece, avete vicino un partner intraprendente, potete mettere in cantiere progetti che rafforzano il vostro legame sentimentale. Qualche impegno lavorativo potrebbe sbucare fuori dal nulla, ma voi saprete benissimo come risolvere questi imprevisti. Lo stress è sempre dietro l’angolo, attenzione. Per il bene della vostra salute, l'oroscopo consiglia di rilassare la mente e di liberarvi da stress e cattivi pensieri.

Oroscopo della settimana fino al 24 gennaio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa settimana ci potrebbero essere delle incomprensioni con il partner d’amore, forse si sente preso in giro. Se così fosse, cercate di essere più onesti, perché la sincerità è una dote che vi contraddistingue. Se, invece, il vostro partner ha un’anima tormentata, cercate di scoprire le origini del suo malessere. In campo lavorativo, anche se siete sotto pressione, cercate di usare la vostra testa. Se volete raggiungere un risultato soddisfacente, cercate la soluzione migliore tra quelle che conoscete già. Le vostre esperienze sono di grande aiuto, quindi sfruttatele. La salute tentenna, forse è meglio rinunciare ai cibi pesanti e fare più attività sportiva.

Capricorno – Ci potrebbero essere delle novità riguardanti la vostra situazione sentimentale. È vero che negli ultimi tempi non ci sono state grandi scosse, ma avete vissuto grandi emozioni. Sfruttate questa settimana per mettere ordine nella vostra vita, messa sottosopra dagli eventi del passato. La situazione lavorativa sembra migliorare, quindi cercate di non ripetere gli stessi errori del passato. Gli affari potrebbero andare bene, se riuscirete a trovare il giusto equilibrio. La vostra salute è molto buona in questo periodo, non potete proprio lamentarvi del fatto che non vi mancano le forze.

Acquario – Nel corso della settimana potrebbe spuntare qualche ostacolo, ma riuscirete ad aggirarlo grazie alla vostra proverbiale pazienza. Non mettetevi nelle condizioni di dover chiedere scusa, ma non siate neppure troppo orgogliosi per non farlo quando siete nel torto.

La settimana inizia sotto i migliori auspici, se sfrutterete bene la vostra furbizia e perspicacia. Nell’ultimo periodo vi siete un pochino lasciati condizionare dalle opinioni altrui, dal guadagno facile, ma non avete considerato i momenti di stallo e di crisi, che adesso dovete cercare di risolverli. Prendetevi più cura di voi stessi, la minima distrazione potrebbe farvi ammalare. Gli intoppi non ci vogliono in questa settimana.

Pesci – Le relazioni, vecchie e nuove, sembrano proseguire alla grande. Tutto merito della vostra ritrovata allegria e del vostro entusiasmo, che più delle volte condizionano anche l’umore di chi vi sta accanto. Siete, dunque, più disponibili, affettuosi e pieni di attenzione. Vivete una settimana di assoluto splendore.

Cresce sempre di più la vostra voglia di fare e dare forma ai vostri sogni. In campo economico, continuate a mettere da parte dei soldi per realizzare uno dei vostri progetti importanti, sia di coppia e sia di lavoro. In questa settimana siete carichi di energia, grazie all’amore che avete nei confronti del vostro aspetto, sia esteriore che interiore.