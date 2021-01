Per il segno del Cancro, questo febbraio 2021 si prospetta abbastanza difficile per quel che riguarda l'aspetto amoroso dei nati sotto questo segno, ma non così difficoltoso come potrebbe apparire in un primo momento. Molto prolifica la fortuna, la capacità di guadagno, ed anche incredibilmente eccezionali le prospettive lavorative, le quali diventeranno sempre più frequenti, varie e pienamente soddisfacenti.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno del Cancro.

Amore

Soltanto il 26 febbraio si verificheranno dei miglioramenti in amore per i segni di acqua, perciò gran parte dell'arco di questo mese potrebbe non essere in linea con le vostre aspettative.

Non ci saranno situazioni ingestibili, ma dovrete attendervi un mese che non vi regalerà quasi niente a livello emozionale e amoroso. Quindi ci saranno giornate molto monotone, fatte di un distacco che non sarà molto freddo ma che potrebbe farvi venire l'impulso di cercare altrove qualcuno con cui parlare e confrontarvi. Non ci sarà molto magnetismo da parte vostra, volto a fare qualche conquista, ma saprete fare qualche amicizia molto interessante e che possa durare a lungo.

Lavoro

Ci sarà un cammino molto lento verso qualche novità in più, qualche piccolo affare che sicuramente potrebbe arrecarvi qualche guadagno in più, anche se non considerevole come vorreste. Sarà un periodo di ripresa, dunque, ma nel quale si presenteranno comunque delle difficoltà e degli ostacoli da superare.

Anche la fortuna potrebbe portarvi qualche piccola opportunità, grazie all'uscita della quadratura di Giove. Anche in questo caso dovrete attendere prima di pensare che le cose possano migliorare drasticamente, ma di certo non ci sarà più quella forte negatività ad aleggiare nell'aria. Se siete in procinto di cercare lavoro, oppure avete già cominciato a “guadarvi attorno”, l'ultimo periodo del mese avverrà qualche piccolo cambiamento che per voi assumerà un significato decisamente più profondo.

Fortuna e salute

Sicuramente questa fortuna straordinaria si riverserà nell'ambito pecuniario, quindi ci saranno parecchie novità che vi porteranno molti soldi e molte occasioni di fare affari. Per vedere incrementare queste numerose possibilità non vi resterà che attendere la terza settimana del mese di febbraio. Anche se ci sarà qualche piccola "interferenza" dovuta a qualche ostacolo passato che si ripresenta, sarete in grado di sorvolarla in men che non si dica.

La salute potrebbe essere una nota sottotono in questo quadro complessivo tutto sommato positivo, ma non dovrete assolutamente lasciarvi prendere dall'ansia.