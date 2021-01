L'Oroscopo di domani prevederà una giornata di relax e spensieratezza. Però, non tutti i segni zodiacali riusciranno a godere di questa domenica. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario, mentre Luna, Marte e Urano saranno in Toro. Venere e Plutone si troveranno in Capricorno e Nettuno sarà nel segno dei Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domenica 24 gennaio 2021. I profili zodiacali riguarderanno tutti i 12 segni, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di domenica 24 gennaio: Toro amichevole, Cancro silenzioso

Ariete: non avrete voglia di rilassarvi, perché sarete ancora concentrati sul lavoro. Vi sembrerà di essere vicini ad una svolta, ma di non riuscire a trovare l'ultimo pezzo del puzzle. Le previsioni zodiacali consigliano di non fossilizzarvi troppo su un solo aspetto. Vi basterà spostare il vostro sguardo per avere una prospettiva del tutto diversa. Il partner pretenderà maggiori attenzioni da parte vostra e ve lo farà capire in modo poco carino.

Toro: in amore, dovrete stare attenti a non compiere la mossa sbagliata. Vi basterà poco per cadere in una trappola emotiva, ma se userete le giuste parole, riuscirete ad evitarlo. Gli amici saranno molto presi da voi, desidereranno trascorrere del tempo insieme e ricevere consigli preziosi.

Purtroppo, avrete molti impegni e dovrete cercare di distrarvi tra le varie mansioni da svolgere. Una persona inaspettata potrebbe venirvi in aiuto.

Gemelli: non sarà il momento giusto per concentrarvi sulle questioni sentimentali. Un blocco emotivo, infatti, potrebbe impedirvi di parlare, con serenità, dei vostri sentimenti. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a migliorare il rapporto con gli amici e con la famiglia.

Potreste trarre una grande soddisfazione dall'esecuzione di attività creative e di fantasia. Attenzione a non trascurare la vostra salute e a non esporvi ai malanni di stagione.

Cancro: sarete silenziosi per tutto il giorno. Non avrete voglia di relazionarvi con gli altri, perché pensieri cupi distoglieranno l'attenzione dal resto. Vi sentirete nostalgici nei confronti del passato, ma non avrete davvero voglia di tornare indietro nel tempo.

Il vostro obiettivo sarà quello di rafforzare i talenti e di abbattere le debolezze. Se lavorerete, a lungo, sul vostro carattere, otterrete tutto ciò che vorrete realizzare.

Oroscopo e suggerimenti dalle stelle del 24 gennaio: Vergine infastidita, Scorpione scontroso

Leone: deciderete di prendere una pausa e di dedicare questa domenica al relax. Avrete bisogno di un po' di tempo per coltivare i vostri hobby e per stare con la persona amata. Purtroppo, i risvolti sentimentali non saranno dei migliori, perché il partner avrà un po' troppe pretese. Tornerete a parlare di vecchie questioni irrisolte e l'atmosfera si rovinerà irrimediabilmente. Per fortuna, potrete contare sull'affetto e sulla collaborazione della famiglia.

Vergine: non avrete molta voglia di passare la giornata tra le mura domestiche.

L'ambiente, infatti, vi apparirà come oppressivo e irritante. Vorreste liberarvi dai vostri impegni, ma dovrete trovare un compromesso. La famiglia non vi sarà accanto come voi vorreste. Farà fatica a comprendere determinati esigenze e vi metterà sotto pressione. L'oroscopo consiglia di provare a non perdere la pazienza e di parlare a cuore aperto.

Bilancia: sarete molto emotivi e avrete poco controllo sulla vostra timidezza. Preferirete interagire con persone caratterialmente simili a voi. Cercherete di evitare tutte quelle situazioni che potrebbero mettervi in imbarazzo, ma se sarete costretti ad affrontarle, lo farete a testa alta. Il partner avrà molti riguardi. Sarà dolce e onesto, ma alcuni pensieri causeranno un piccolo allontanamento.

Siate pronti ad ascoltarlo e a supportarlo.

Scorpione: ci sarà una persona che vi infastidirà molto. Non avrete il coraggio di allontanarla, ma dentro di voi saprete cosa sarà giusto fare. L'oroscopo di domani consiglia di non rovinarvi la domenica. Le persone care vi faranno tornare il sorriso e vi aiuteranno a distrarvi. Il partner avrà bisogno di parlarvi di qualcosa d'importante. Sarà un po' titubante, ma tutto ciò che desidererà sarà rispetto e sostegno. Starà a voi decidere cosa fare.

Previsioni zodiacali di domani 24 gennaio: Capricorno leale, Pesci sfortunati in amore

Sagittario: in amore, tenderete a perdere la pazienza molto facilmente. Non avrete voglia di ascoltare eccessive lamentele e reagirete con rabbia. Questo potrebbe creare delle fratture all'interno della coppia.

Le previsioni astrologiche di domani consigliano di sfogarvi con una persona fidata. Sarà un vero sollievo parlare delle vostre ansie e riflettere per trovare una soluzione. Un incontro inaspettato potrebbe modificare l'andamento di questa giornata.

Capricorno: il solo pensiero della fine del weekend vi rattristerà e smorzerà tutto il vostro entusiasmo. Per fortuna, gli amici riusciranno a farvi passare il cattivo umore. Originalità e divertimento saranno le due parole principali della giornata. In amore, sarete sinceri e leali, ma farete poca attenzione alle parole che userete. Inavvertitamente, potreste ferire i sentimenti del vostro partner. Se ciò dovesse accadere, provate a risolvere il prima possibile.

Acquario: trascorrerete il vostro tempo in cucina.

Vi diletterete tra ricette divertenti e dolci gustosi. La vostra famiglia apprezzerà il vostro impegno e non vedrà l'ora di assaggiare i deliziosi manicaretti. Sarete molto protettivi verso gli affetti più cari e non permetterete a nessuno di sfruttare il loro buon cuore. Attenzione, però, a scegliere con cura le battaglie da combattere. Una mossa falsa, infatti, potrebbe recarvi dei problemi.

Pesci: Cupido non vi sorriderà, ma non avrete problemi a mettere in pausa la ricerca del vero amore. Vi godrete questa giornata di relax tramite del sano shopping e la compagnia dei vostri amici. Sarete concentrati sul divertimento e sulla vostra indipendenza. Qualcosa di inaspettato, però, potrebbe rovinare i piani. L'oroscopo consiglia di non abbassare la guardia e di non assumere un atteggiamento superficiale.

Con la giusta dolce d'attenzione, tutto si risolverà.