L'oroscopo della settimana che va dal 25 al 31 gennaio annuncia un po’ di malumore per i nativi Bilancia, che dovranno fare i conti non solo con Venere quadrata, ma anche la Luna negativa, mentre Gemelli sentirà nuove energie nell'aria, utili per dare il massimo in ambito lavorativo. Cancro sarà in cerca del dialogo con la propria anima gemella anche grazie alla Luna favorevole, mentre Capricorno sarà abbastanza fermo sulle proprie idee. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale dal 25 al 31 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo dal 25 al 31 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: settimana che partirà male per voi nativi del segno in amore secondo l'oroscopo, colpa di Venere e della Luna negativi. Potrebbe scatenarsi un litigio tra voi e il partner, che dovrete essere in grado di risolvere in breve tempo. Se siete single non apprezzerete molto i complimenti degli altri, ma in fin dei conti, sapete che non è colpa loro. Per quanto riguarda il lavoro invece non vi mancherà l'inventiva con i vostri progetti, portandoli facilmente al successo. Unica nota negativa sarà il non poter festeggiare tali successi con chi volete. Voto - 6,5

Toro: previsioni astrali della settimana discrete per voi nativi del segno. In amore il periodo sarà ancora ottimo, con Venere che illuminerà le vostre giornate, tutte da vivere insieme al partner.

Attenzione solamente nella parte centrale della settimana, quando la Luna sarà contraria. Se siete single ricevere un bacio sarà per voi un'esperienza senza precedenti. Per quanto riguarda il lavoro, difficile poter dire che raggiungerete il successo con le vostre mansioni, di contro però sarete certi di averci messo tutto il vostro impegno e tutte le vostre energie.

Voto - 7+

Gemelli: pronti ad alcuni cambiamenti per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo. Giove, Mercurio e Saturno vi riempiono di energie da investire nei vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore la settimana inizierà molto bene con lunedì che prevede la Luna in congiunzione. Fate attenzione invece durante il weekend in quanto proprio la Luna potrebbe crearvi qualche grattacapo tra voi e il partner.

Se siete single sarete abbastanza disinvolti da riuscire ad avvicinarvi alla persona che vi piace. Voto - 8-

Cancro: cielo che tenderà a darvi una mano nella prossima settimana secondo l'oroscopo. Il sostegno della Luna tra martedì e mercoledì sarà molto importante. Cercate il dialogo dunque per provare a convincere il partner a fare pace e tornare a vivere una relazione stabile. Per quanto riguarda i single attualmente godete di un buon umore in questo periodo, ma di amore non se ne parla. In ambito lavorativo avrete le idee abbastanza chiare su come procedere con le vostre mansioni, ciò nonostante vi servirà tanto impegno e forse l'aiuto di un collega per arrivare al successo che meritate. Voto - 7+

Leone: andrà un po’ meglio questa settimana rispetto alla precedente secondo l'oroscopo grazie alla Luna in congiunzione tra giovedì e venerdì.

In amore godrete di un po’ di fortuna in più, soprattutto con il partner, ciò nonostante cercate di non farvi carico delle fatiche degli altri al momento. Se siete single sentirete che un piccolo cambiamento potrebbe rendere la vostra vita più interessante. Cielo ancora molto pesante per quanto riguarda il lavoro, con così tanti pianeti in opposizione dal segno dell'Acquario che vi renderanno difficile andare avanti con le vostre mansioni. Voto - 7-

Vergine: oroscopo della settimana che inizierà sottotono, ma che vi riserverà subito dopo qualche soddisfazione. In amore infatti ci sarà la Luna in quadratura lunedì, e qualcosa potrebbe non andare come previsto, ma fortunatamente già da martedì e per tutto il resto della settimana vi darà delle soddisfazioni insieme al partner.

Per quanto riguarda i single in questo periodo potreste socializzare un po’ più del previsto. Per quanto riguarda il lavoro con Marte favorevole, avrete tutta la carica che vi serve per cercare di raggiungere il successo che desiderate. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo della settimana che potrebbe prevedere qualche malumore di troppo per voi nativi del segno, tutto a causa di una Luna non sempre in buon aspetto, unita a Venere già negativa di suo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque attenti a non litigare con il partner, perché con questo cielo poi sarà difficile uscirne fuori. Se siete single in questa settimana potreste faticare a trovare qualcuno da amare, al punto che forse potrebbe essere più opportuno dedicarsi ad altro. Nel lavoro invece i buoni risultati non tarderanno ad arrivare dalle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 6,5

Scorpione: una settimana dove i rapporti affettivi saranno nel complesso soddisfacenti secondo l'oroscopo. Se siete single vedrete che riuscirete a trasformare le difficoltà in delle occasioni per poter crescere. Se invece avete una relazione stabile, avrete modo di consolidare il vostro rapporto. Attenti solo tra giovedì e venerdì in quanto la Luna sarà un po’ capricciosa. Per quanto riguarda il settore professionale ci sarà ancora molto da lavorare prima di poter raggiungere uno standard qualitativo elevato, e per il momento non sarà facile considerati i tanti astri negativi nei vostri confronti. Voto - 7

Sagittario: previsioni astrali della settimana soddisfacenti dal punto di vista sentimentale, con una Luna che finalmente torna in posizione favorevole e vi darà una mano nella vostra relazione di coppia.

Qualche piccola divergenza potrebbe arrivare nel weekend, ma con le giuste attenzioni riuscirete a gestirla bene. Se siete single preferirete vivere secondo le vostre abitudini e sbagliando con la vostra testa. In ambito lavorativo Giove e Mercurio favoriscono le vostre iniziative e, con costanza e pazienza, riceverete discrete soddisfazioni. Voto - 8-

Capricorno: rimarrete piuttosto fermi sulle vostre idee secondo l'oroscopo della prossima settimana, in particolare dal punto di vista lavorativo, dove tenderete a svolgere le vostre mansioni in completa autonomia, provando ad ottenere i risultati sperati. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci sarà ancora Venere a tenere banco nel vostro cielo, ma la Luna potrebbe darvi qualche piccolo grattacapo, dunque fate attenzione a non trascurare troppo il partner.

Se siete single dovrete capire bene cosa significa stare con una persona che si ama prima di relazionarvi. Voto - 7,5

Acquario: novità e cambiamenti nella prossima settimana per voi nativi del segno. Questo cielo prevede grandi cose per voi e l'impegno che mettete ogni giorno nei vostri incarichi verrà presto ripagato. Energie che invece non sono sempre al top per via di Marte contrario, ma la determinazione non vi mancherà di certo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ritrovare un po’ di serenità sarà difficile considerata la Luna negativa. Sarà meglio dunque che spiegate le vostre intenzioni al partner fin da subito. Se siete single vi servirà un po’ di pazienza in più se volete riuscire a conquistare la vostra preda. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo della settimana che inizierà molto bene in amore, con la Luna e Venere in trigono dal segno del Cancro che esalteranno la vostra relazione di coppia, lasciandovi probabilmente senza fiato.

Se siete single non ci sarà momento migliore per provare a frequentare la vostra potenziale anima gemella. Nel lavoro non fatevi prendere da dubbi infondati e proseguite per la vostra strada, esattamente per come avete previsto. Salute ottimale grazie a Marte in sestile dal segno del Toro. Voto - 8