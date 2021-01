Nella giornata di sabato 23 gennaio, tutti i segni zodiacali saranno mossi da desideri impetuosi e brucianti. Però, ci sarà chi non riuscirà nel suo intento. L'Oroscopo di domani sarà caratterizzato da scelte indomabili, legate alla necessità di crescere e d'amare. Osservando la mappa celeste, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario e quella di Venere e Plutone in Capricorno. Luna, Marte e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Nettuno sarà in quello dei Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo del 23 gennaio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 23 gennaio: cambiamenti per Ariete, Cancro vicino alla famiglia

Ariete: avrete bisogno di apportare alcuni cambiamenti nella vostra vita. Non sarà facile, ma vi renderete conto di non avere alternative. In ambito sentimentale, sarete pronti ad impegnarvi nel rapporto di coppia, però, non vorrete perdere la vostra libertà. Sarà importante mantenere un legame equilibrato e privo di eccessive gelosie. Forse, dovrete affrontare qualche piccola discussione legata allo stile di vita della coppia.

Toro: cercherete di sfruttare ogni opportunità che vi si presenterà. Non vi importerà di dover rinunciare a qualcosa, perché vorrete raggiungere il miglior risultato possibile. Sarete un po' bruschi nei confronti dei vostri affetti più cari, ma qualcuno ve lo farà notare.

L'unica persona che riuscirà a tranquillizzarvi sarà il partner. L'amore, infatti, infonderà in voi un senso di pace e di serenità. Sarete disposti ad ascoltare la persona amata e a seguire i suoi consigli.

Gemelli: vorreste essere al centro della scena e non sopporterete che l'attenzione dei vostri affetti venga catturata da qualcun altro. Ogni parola che pronuncerete sarà calcolata secondo una strategia ben precisa.

Crederete di aver raggiunto il vostro scopo, ma la realtà vi metterà alla prova. L'oroscopo di domani consiglia di rialssarvi e di provare a rispettare le caratteristiche del vostro carattere. Sicuramente, non ve ne pentirete.

Cancro: sarete molto legati alla vostra famiglia. Amerete trascorrere del tempo tra le mura domestiche e cercherete di alleggerire l'atmosfera con attività divertenti.

Forse, non riuscirete completamente nell'intento, ma le vostre intenzioni verranno molto apprezzate. Sentirete il bisogno di costruire una relazione seria con la persona amata, ma il partner potrebbe non essere dello stesso avviso. La cosa migliore sarà procedere seguendo le tappe, senza fretta.

Oroscopo di domani 23 gennaio: Leone orgoglioso, Scorpione sognatore

Leone: sarete molto orgogliosi e non avrete voglia di chiedere aiuto agli altri. Verrete guidati dal desiderio di emergere e di distinguervi, ma non terrete in considerazione alcuni elementi. Il vostro distacco, infatti, potrebbe causarvi alcuni problemi a livello relazionale. Le persone che vi saranno accanto potrebbero credere che vi sentiate un gradino sopra a tutti. L'oroscopo di domani consiglia di provare a essere un po' più flessibili e collaborativi.

Vergine: sarete molto esigenti nelle amicizie. Concederete piena fiducia, ma non sopporterete l'idea di essere traditi. Se vedrete qualcosa di diverso nelle persone amate, non perderete tempo e inizierete subito ad indagare. Sarete molto sospettosi anche nei confronti del partner. Purtroppo, questo potrebbe causare delle tensioni all'interno della coppia. Dovrete essere abili nel risolvere tutto velocemente e con il minor numero di danni possibili.

Bilancia: sarete molto abili nelle attività creative. Vi muoverete con agilità e darete vita a creazioni bellissime. Sarete fieri di ricevere complimenti da parte dei vostri amici, ma vorreste trasformare questo talento in un lavoro. Non sarà impossibile, dovrete solo essere determinati e decisi.

Gli ostacoli non mancheranno, ma se vi impegnerete non avrete alcun motivo per gettare la spugna. Il partner apparirà un po' distante.

Scorpione: sognerete il principe azzurro e la realizzazione della vostra favola perfetta. Purtroppo, dovrete scontrarvi con le difficoltà del momento. Gli eventi di domani, infatti, vi riporteranno bruscamente alla realtà. L'oroscopo consiglia di non farvi prendere dal panico e di non perdere la lucidità. Avrete molte possibilità, dovrete solo scegliere quella più adatta a voi. Il supporto del partner sarà fondamentale e insostituibile. Il rapporto con la famiglia sarà un po' movimentato.

Previsioni astrologiche di sabato 23 gennaio: Sagittario allegro, Pesci fantasiosi

Sagittario: metterete da parte ogni tristezza e sprigionerete un'allegria contagiosa.

Amici e parenti saranno lieti di starvi accanto perché il vostro ottimismo infonderà fiducia e spensieratezza. In amore, preferirete evitare le discussioni e dedicarvi a tutto ciò che vi farà stare bene. Il partner, forse, avrà una sorpresa per voi, ma si dovrà creare la giusta atmosfera. L'oroscopo consiglia di non essere troppo pressanti riguardo alle questioni di salute.

Capricorno: avrete tante piccole attenzioni verso il partner. Donerete amore e romanticismo, ma non dimenticherete gli impegni da portare a termine. Le idee non mancheranno, avrete solo bisogno di trovare un metodo organizzativo efficace. Il consiglio da parte di un amico potrebbe rivelarsi di grande aiuto. Forse, qualcuno avrà bisogno del vostro intervento: starà solo a voi decidere se esporvi o se tirarvi indietro.

Acquario: sarete molto concentrati sui vostri obiettivi, sia sentimentali che lavorativi. Dedicherete il giusto tempo al partner, ma quest'ultimo non apparirà molto soddisfatto. Sentirete il bisogno di affrontare il discorso tramite un dialogo aperto e sincero. Potreste scoprire qualcosa di molto importante sulla persona amata. Verso la seconda metà della giornata, il vostro umore migliorerà e vi consentirà di sentirvi più sicuri di voi stessi.

Pesci: avrete una vastissima immaginazione, che potrete impiegare in diversi ambiti della vostra vita. Preferirete perdervi nei sogni, piuttosto che rimanere ancorati alla realtà. Questo potrebbe diminuire lo stress, ma anche alterare le vostre percezioni. L'oroscopo consiglia di non viaggiare eccessivamente con la fantasia e di rispettare gli impegni quotidiani.

La presenza del partner sarà molto d'aiuto, anche se, inizialmente, non ve ne renderete conto.