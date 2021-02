Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata del 17 febbraio? La Luna in Toro permetterà di prendere delle decisioni importanti e di fare dei passi in avanti, proprio come avverrà nel caso dei Cancro. C’è chi si ritroverà immerso nei propri compiti quotidiani e chi invece potrà riposarsi un po’.

Relativamente ad amore, salute, lavoro e famiglia, approfondiamo ora dettagliatamente le previsioni delle stelle di questa giornata, osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Scorpione (12° in classifica ) - Con la Luna in opposizione sarà meglio non fare troppe attività.

Cercate di fare il minimo indispensabile e non mettetevi a disquisire di ogni minuscola questione. Sarete critici e poco aperti, ma dovrete portare pazienza fino a venerdì pomeriggio. Sfavorite le terapie, le diete, l’amore, le conversazioni e gli interventi di qualsiasi tipo.

Vergine (11° in classifica) - Attenzione alle parole e a dove metterete i piedi. Queste 24 ore si prevedono un bel po’ complicatr. Dovrete cucinare oppure occuparvi di una certa mansione casalinga, ma non vi sentirete granché bene. Forse siete indisposti da qualche giorno, oppure state lottando contro un certo malessere. Comunque sia, questa sarà una giornata dura, ma riuscirete a venirne fuori se terrete duro.

Bilancia (10° in classifica) - Le previsioni astrologiche del 17 febbraio invitano ad essere onesti verso una certa persona o nei vostri confronti.

Magari avete messo in dubbio alcune cose o forse vi ritrovate a corto di denaro e non sapete più dove sbattere la testa. A volte è necessario toccare il fondo per trovare la giusta spinta per risalire in superficie. Imparerete delle lezioni importanti e che vi torneranno utili in futuro.

Ariete (9° in classifica) - In queste 24 ore, una certa persona potrebbe venirvi incontro e aiutarvi a tirarvi fuori dai pasticci.

Questa settimana ha richiesto molto sforzo e soprattutto concentrazione, ma le stelle invitano a fidarsi del proprio istinto. L’amore potrebbe ritrovarvi in difficoltà, ma anche all’interno della sfera lavorativa o scolastica non è tutto oro quel che luccica.

Oroscopo di mercoledì 17 febbraio: i quattro segni nella media

Leone (8° in classifica) - L’apparenza inganna e questo voi lo sapete benissimo.

Dopo giorni e giorni di freddo e malessere, a partire da queste 24 ore incomincerete a riprendervi anche se si tratterà di una cosa lenta e graduale. Riuscirete a voltare pagina e a perdonare anche un certo torto. Dedicarsi alle passioni vi aiuterà a tenere sotto controllo l’ansia che di tanto in tanto vi tormenta.

Capricorno (7° in classifica) - A volte una cosa può sembrare lunga e difficile, ma spesso l’apparenza inganna. Questo mercoledì non presenta particolari problemi o difficoltà, quindi faranno i salti di gioia tutti coloro che provengono da giorni difficili e/o devastanti. Ripenserete a una persona che non c’è più nella vostra vita, ma riuscirete a non lasciarvi stravolgere dai rimpianti o dalla nostalgia. Riducete il lavoro e i vostri doveri quotidiani: il troppo stroppia.

Sagittario (6° in classifica) - Giornata ad alto tasso di successo, riuscirete in quelle imprese che sinora non vi sono andate a genio. L’amore di coppia uscirà dalla tempesta e finalmente sarà possibile ripartire. Un viaggio o un grande evento si intravede sul vostro orizzonte: qualcosa bolle in pentola!

Cancro (5° in classifica) - L’Oroscopo del 17 febbraio dice che sarete impegnati in una conversazione importantissima. Presto dovrete prendere una grossa decisione, per cui sarà bene mettere nero su bianco tutto quello che potete fare e i possibili risultati finali. Ultimamente, specie di sera, avete fatto i conti con gli attacchi d’ansia o di panico e l’insonnia. Mangiate di più e meglio, il vostro organismo necessita di energie. Le preoccupazioni che state covando da giorni, scemeranno via e otterrete dei buonissimi riscontri.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli (4° in classifica) - Mercoledì capace di influenzare l’andazzo del resto della settimana. Qualcosa sta per sbocciare, a breve otterrete dei cambiamenti o dei riscontri. Una persona a voi vicina sta attraversando un periodo difficile, statele accanto ma senza risultare invadenti. Avrete molta fame, ma forse siete a dieta e non volete sgarrare.

Acquario (3° in classifica) - Questa settimana vi ha dato del filo da torcere, ma già a partire da queste 24 ore avrete un boom di ripresa. La vostra mente risulterà piena di sprint e il vostro corpo sarà meno stanco e infreddolito del solito. Andrà tutto bene anche all’interno della sfera amorosa, familiare e lavorativa. Potrete portare avanti alcuni progetti o idee personali.

Pesci (2° in classifica) - L’oroscopo del 17 febbraio annuncia un piacevole mercoledì. Sarete carismatici e soprattutto ben riposati, questo grazie alla buona nottata di sonno che vi ritroverete a fare. La confusione familiare personale che vi ha investiti nei giorni scorsi, andrà via. Ritroverete più spazio e soprattutto più tempo. Non tiratevi indietro davanti alle novità che potrebbero manifestarsi in questi prossimi giorni.

Toro (1° in classifica) - La Luna nel vostro domicilio vi spingerà in cima alla classifica del giorno e tutti i vostri pregi risulteranno migliorati. Partite all’attacco, perché con degli astri così favorevoli è un gran peccato non trarne il meglio possibile. Favorite le uscite, l’amore, la dieta ed anche eventuali colloqui o esami.

Chiamate o messaggi in arrivo.