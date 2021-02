L’Oroscopo di sabato 20 e domenica 21 febbraio è pronto a svelare come volgerà a conclusione questa settimana. La Luna in Gemelli renderà ogni cosa più vibrante che mai, soprattutto per i nati sotto questo vivace segno zodiacale. I Cancro avranno di che pensare, mentre per i Pesci sono previste emozioni a volontà. Approfondiamo ogni cosa attraverso le previsioni delle stelle di questo fine settimana.

Previsioni dell'oroscopo dei giorni 20-21 febbraio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Aspettatevi una conclusione della settimana piuttosto lieta e importante, la matassa sarà sbrogliata e potrete scrollarvi di dosso ogni problematica.

Sabato uscirete e incrocerete un volto conosciuto, in tal caso non saranno da escludersi degli scambi di parola. Entro domenica l’amore di coppia vivrà delle ore intense, ma bisognerà fare attenzione alle possibili recriminazioni che potrebbero minare l’intero weekend.

Toro - Dopo una settimana così caotica e a tratti inconcludente, in questo weekend avrete modo di fare il punto della situazione. Non tutto è perduto, finché c’è vita c’è speranza. Rimboccatevi le maniche e cercate di fare tutto il possibile per riuscire a sbarcare il lunario o per risolvere quel certo problema spinoso. Qualche nativo uscirà e avrà modo di circondarsi di quelle solite e fidate persone.

Gemelli - La Luna nel vostro segno vi renderà vivaci. Qualcosa bolle nella vostra pentola, ma state mantenendo un profilo basso.

Si prevedono uscite o chiacchiere in famiglia. Un certo evento si intravede all’orizzonte, forse un compleanno o qualcosa che attendete con ansia. Comunque sia, in queste 48 ore le vostre emozioni saranno vivide, ma attenzione alla salute.

Cancro - La vita è imprevedibile e cambia costantemente, perciò non saltate a conclusioni e cercate sempre di mettervi nei panni degli altri.

Anche se la settimana vi ha scosso profondamente e delle cose non sono andate come da programma, presto o tardi riuscirete a incamminarvi in una strada tutta vostra ed esclusiva. Sarete pensierosi, inoltre la vostra autostima risulta traballante e farà i capricci in questo weekend, dunque correte ai ripari!

Oroscopo del weekend dal Leone allo Scorpione

Leone - In questo prossimo fine settimana tutti i nodi verranno al pettine e vi sentirete meno confusi che mai. Da tempo vi ritrovate davanti a un bivio e avete delle posizioni da prendere, ma per qualche ragione avete paura di prendere degli abbagli. Sabato sera preferirete di gran lunga starvene a casa, magari a guardare qualche bel programma televisivo o a leggere un libro emozionante. Domenica vi dedicherete alle pulizie o al bucato, specie se durante la settimana avete rimandato.

Vergine - Il vostro segno sarà al centro dell’attenzione in queste 48 ore del weekend. A quanto pare dovrebbe verificarsi qualcosa d'importante, per cui aspettatevi di tutto e di più. Qualcuno si riconcilierà con un familiare, un collega o la persona amata.

Avrete modo di staccare dal solito tran tran e di dedicarvi a quelle cose che vi appagano mente e corpo. Qualcuno si recherà al centro commerciale.

Bilancia - Imprevisti in agguato in questo weekend incasinato. Da tempo c’è qualche nativo che deve muoversi, ma che sta stentando a farlo. Questo fine settimana vi permetterà di prendere una decisione o di approfondire delle indagini in qualche modo legate al vostro futuro. Attenzione al freddo, non esponetevi troppo!

Scorpione - La vostra vita è stata vivace in settimana, per cui non vedrete l’ora di prendervi una pausa da tutto e tutti. Rivedrete o risentirete una persona a voi cara, forse un figlio o un nipote che vive lontano. Domenica la vostra anima sarà appagata e ritroverete quell’equilibrio mentale che avevate perso.

Evitate discussioni riguardanti l’eredità, il patrimonio o i soldi. Scrollatevi l'agitazione di dosso, fate dei bei pensieri e lasciatevi andare.

L'oroscopo del fine settimana dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Dopo una settimana così ricca e anche altalenante, sarete ben contenti di prendervi uno stop. Certo, non tutti avranno modo di riposare, ma la maggior parte dei nativi del Sagittario godranno di 48 ore rilassanti e quiete. Possibili partenze o appuntamenti. I single dovranno cercare di non chiudere il loro cuore, anche se una certa delusione passata li sta frenando.

Capricorno - Weekend confortante, i vostri nervi si appianeranno. Dei progetti potrebbero essere sfumati oppure c’è qualcosa che avete commesso in passato e di cui sembrate sinceramente pentiti.

Cercate di cambiare prospettiva e di spremere le meningi in queste 48 ore creative. Possibili discussioni in famiglia o con la persona del cuore si parlerà di qualcosa di consistente.

Acquario - L’oroscopo prevede un weekend sereno e a tratti noioso. Potreste ritrovarvi a rigirare i pollici e a oziare. Chi è a dieta sarà incline alle trasgressioni. Coloro che hanno da poco interrotto una frequentazione, ripenseranno a quella persona che fino a poco tempo fa li faceva battere il cuore. In famiglia, invece, ci sarà modo di trascorrere del tempo insieme e ritrovarsi. Non giudicate a priori.

Pesci - Weekend importante ed emozionante, specie se festeggerete il compleanno. Ci sono state delle decisioni da prendere nell’arco della settimana o forse avete sostenuto un certo ritmo stressante.

Comunque sia, in queste 48 ore sarete liberi di lasciarvi andare e di mettere ogni problema, litigio o discrepanza da parte. Domenica vi toglierete un certo sassolino dalla scarpa e anche l’amore risulterà in salita.