L'Oroscopo di mercoledì 17 febbraio è già pronto a mettere in discussione come andrà il terzo giorno della settimana. In primo piano in questo frangente la classifica stelline completa affiancata dalle ormai immancabili previsioni zodiacali segno per segno. Ansiosi di sapere cosa riserverà la giornata al vostro simbolo astrale di nascita? Iniziamo subito a svelare i migliori tra i sei rappresentanti la seconda metà dello zodiaco: in questo caso ad avere massimo supporto dalle stelle del periodo saranno Bilancia, Scorpione e Pesci, trio favorito in amore nonché nel lavoro. Per quanto concerne la parte negativa del periodo invece, le le previsioni zodiacali del giorno indicano poche chance di cogliere a pieno gli obiettivi quotidiani prefissati per coloro nati sotto al simbolo del Sagittario.

Il generoso segno di Fuoco nel frangente è previsto un po' agitato, sottoposto a dissonanze astrali causa di un probabile ''sottotono''.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 17 febbraio

Bilancia: ★★★★★. Partirà e chiuderà molto bene la parte centrale della settimana, con un mercoledì pronto a spronare in qualsiasi occasione. L'invito da parte dell'Astrologia di oggi è quello di cercare di essere solo se stessi. Approfittate del momento ideale offerto dagli astri: visto che in tanti avete bisogno di guardare lontano, soprattutto in merito a dei progetti di vita a lungo termine, certamente riuscirete ad appagare quei piccoli sogni celati nel cuore, forse da un bel po'.

In amore, grazie all'influsso positivo dell'Astro della Terra, oggi e domani vi sentirete pieni di energie e con tanta voglia di vivere alla grande la giornata. La vostra vitalità sarà contagiosa soprattutto in coppia, il che vi farà godere un periodo sereno e spensierato, perfetto sotto molti punti di vista. Single, avrete risposte positive alle iniziative prese qualche settimana addietro.

Vi sentirete capaci di affrontare gli ostacoli, il morale ci sarà e sarete efficaci nel metterlo in pratica, ovviamente verso chi vi interessa. Nel lavoro, sarete allegri e il vostro spirito avrà tanta voglia di fare. Sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva.

Scorpione: ★★★★★. Giornata decisamente performante, soprattutto negli affetti e nei rapporti sentimentali.

Sarete invogliati ad intraprendere percorsi nuovi, forse più impegnativi ma in grado di regalare tantissime emozioni. In amore, a dominare nel corso della giornata di mercoledì sarà un senso di passione abbastanza difficile da tenere a freno, ovviamente indirizzato alla persona che più amate al mondo: speriamo caldamente possa essere il partner abituale! In ambito di coppia invece sarà il momento di appianare eventuali differenze caratteriali, magari rinunciando a qualcosa di vostro in cambio di qualcos'altro da parte della persona amata. Consiglio del giorno: cercate di amministrare le risorse disponibili con parsimonia e razionalità, specialmente se appartenete alla categoria di coloro cosiddetti 'di manica larga!'. Single, si consiglia di dare più spazio alla vostra proverbiale meticolosità e laboriosità.

Cercate magari di scrivere la parola fine a caos, confusione e disorganizzazione, causa di malessere e spigolosità affettiva (e non solo). Nel lavoro, anche qua sarà una giornata molto importante: fate ricorso a tutto il senso pratico che avete assimilato nel tempo ed alla vostra serenità interiore per affrontarla nel migliore dei modi.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di domani 17 febbraio al Sagittario indica la possibilità di sentirsi un pochino più agitati del solito. Tangibile la probabilità che possa presentarsi a voi un mercoledì davvero poco sostenibile, soprattutto sul lato affettivo e, più in generale, nei rapporti interpersonali. A rendere poco confortevole la giornata, rendendola in questo caso ''sottotono'', certamente astri poco affabili verso il vostro simbolo astrale.

In amore, vista la situazione poco congeniale al segno senz'altro arriverà a dar fastidio qualche intoppo non previsto. Diciamo che il periodo non sarà esente da sorprese ''al contrario'', quindi state in campana, ok? Sicuramente ad alcuni di voi l'attuale frangente necessiterà quantomeno di un aggiustamento su certe questioni aperte (che ben conoscete). Single, state attraversando un momento positivo della vostra vita, avete un bel giro di amici, un lavoro che promette, una certa disponibilità economica, e allora? Perché rivangare spiacevoli ricordi del passato? Meditate e traete risposta. Intanto cercate di stare tranquilli uscendo con gli amici, fare nuove conoscenze e rilassarvi. Nel lavoro, non immischiatevi in faccende che non vi riguardano.

Il ''buonismo'' non sempre paga: tenete a bada la troppa generosità.

Oroscopo e stelle di mercoledì 17 febbraio

Capricorno: ★★★★. Il prossimo mercoledì si preannuncia come una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai negativa. Se saprete sorridere il mondo vi sorriderà a sua volta e finalmente potrebbe arrivare una giornata in cui sarete in grado di respirare un po' di serenità. In amore bene la situazione generale con sullo sfondo un discreto rapporto anche con coloro che di solito non prediligete interloquire. Se avrete fiducia in voi stessi le stelle renderanno sufficientemente vivi i rapporti sentimentali e di amicizia. Potrebbe essere davvero il momento adatto per cercare un accordo in ambito di coppia, magari poter parlare apertamente delle vostre aspettative oppure per seppellire l'ascia di guerra.

Riuscirete per una volta a vivere tranquilli? Single, la vita sentimentale sarà in prima linea tra le tante cose messe in programma in questa giornata. In molti potreste aver bisogno di 'toccare con mano' magari per fare esperienze nuove, molte delle quali alla base delle vostre prossime esigenze sentimentali. Nel lavoro, per chiudere il discorso, ricordate che la pazienza porta sempre a risultati migliori, l'importante è non demordere. Sforzatevi di mantenere i nervi saldi e gli ostacoli si dissolveranno a breve come per incanto.

Acquario: ★★★★. Inizierà e si concluderà in modo decisamente normale questo vostro giro di boa settimanale, non esente comunque da piccole piacevoli soddisfazioni. In alcuni casi, nonostante gli impegni, troverete il modo di svagarvi o magari recuperare una passione sopita da un po'.

In campo sentimentale dunque, sarete alla ricerca di sicurezza emotiva e romantica nei vostri rapporti. Il periodo godrà di un momento positivo nel quale la comunicazione con il partner sarà al centro dell'attenzione. Date maggior risalto al buon dialogo cercando di trascorrere più tempo insieme alla dolce metà. Single, potrà essere il momento giusto per invogliare qualcuno, magari tra i vostri amici più cari, a guardare con occhi diversi l'attuale rapporto: se ci credete (soprattutto voi!) perché non provarci? È tempo di avere più coraggio e, nel caso, scoprire le proprie carte: siate sereni, dichiarate pure i vostri sentimenti senza timore. Nel lavoro, parlando in senso lato, dovrete prendervi delle responsabilità importanti che, in un futuro prossimo, potrebbero portare soddisfazioni o delusioni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 17 febbraio intravvede all'orizzonte un periodo frizzante, a sprazzi anche abbastanza fortunato. Questa parte della settimana senz'altro regalerà un mercoledì sicuramente da sfruttare, quanto e come più riterrete opportuno. Senz'altro avrete voglia di stare in mezzo alla gente (per quanto possibile e con le dovute cautele), magari anche trovare nuovi interessi che possano regalare o dare insolito piacere. In amore, quasi tutto procederà molto bene. Cercate di fare attenzione solo all'ambiente familiare: se volete vivere tranquillamente una storia affettiva, attualmente ancora nella parte iniziale, non fatevi condizionare da nessuno! Qualche componente del vostro nucleo familiare potrebbe intromettersi fra voi e la persona amata rischiando di rovinare il futuro del bel rapporto che sta o potrebbe nascere a breve.

Single questo mercoledì vi sentirete bene e decisamente al top, quindi sfruttatela questa giornata per fare ciò che più vi piace: potendo, fate delle lunghe passeggiate in riva al mare. Le stelle consigliano di concedersi quel 'famoso' regalino che avreste sempre voluto ma che non avete mai avuto coraggio di farvi: fatelo adesso, perché un domani potreste non avere più la testa per certi sfizi... Single, i pianeti saranno completamente dalla vostra parte ed un vostro sorriso (spontaneo e non di circostanza!) in questa giornata potrebbe valere molto di più di mille parole. Nel lavoro, alcune situazioni che sembravano difficili da gestire, alla fine risulteranno tutto l'opposto: ingraziatevi l'amicizia di un collaboratore o di un/una collega.

Classifica 17 febbraio, tutti e dodici i segni

La classifica completa interessante la giornata del 17 febbraio è di nuovo pronta ad onorare l'appuntamento quotidiano. Come sempre a tenere alta la curiosità la presenza delle stelline a corredo dei singoli segni: ansiosi di sapere quante stelle sono state attribuite dall'Astrologia al proprio segno di nascita? Adiamo a scoprirlo insieme dalla scaletta preposta all'uopo.

Le stelline di mercoledì 17 febbraio: