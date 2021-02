Cosa prevedono le stelle per l’Oroscopo di martedì 16 febbraio? La Luna crescente in Ariete, porterà avanti tutte quelle questioni sorte nel giorno precedente. Dunque, sarà bene non fare il passo più lungo della gamba e tenere sotto controllo il proprio stato d'animo. Ci sarà modo di svagarsi, anche se in maniera differente dal consueto. C'è chi dovrà spostarsi da un luogo ad un altro, chi assumerà un nuovo incarico e chi avrà a che fare con questioni di famiglia. Amore, soldi, lavoro e salute: passiamo in rassegna questi quattro aspetti attraverso le previsioni delle stelle e annessa classifica.

Classifica e previsioni astrali 16 febbraio: i 4 segni ‘giù’

Acquario (12° in classifica) - Giornata che si presenta intensa sul piano lavorativo o di studio. Anche chi non ha un impego avrà a che fare con un martedì impegnativo e a tratti teso, per cui sarà bene tenere d'occhio la pressione e cercare di non eccedere con la caffeina. Una bella passeggiata all'aria aperta vi schiarirà molte idee, specie se riguardano i soldi o delle decisioni da dover prendere.

Vergine (11° in classifica) - In questo periodo state provando un miscuglio di sensazioni che vi fanno sentire vulnerabili. Attenzione a non rimetterci in salute! Non rintanatevi nel vostro guscio, anzi uscite e prendete la vita così come viene. Con l'attività fisica e/o con le pulizie domestiche sarà bene andarci con i piedi di piombo: la distrazione potrebbe causarvi ulteriori problemi.

Nel vostro cuore c'è una persona molto cara che volete proteggere dai mali del mondo, forse un figlio, un nipote o un genitore fragile.

Sagittario (10° in classifica) - L'Oroscopo di martedì 16 febbraio apre le porte ad una giornata frenetica in cui non starete un solo secondo fermi. Avrete a che fare con movimenti economici importanti o con alcuni acquisti decisivi, ma in quest'ultimo caso le stelle consigliano massima prudenza.

Nelle faccende di cuore sarà bene tenere presente che l'amore si dimostra ogni giorno e non solo in alcune occasioni speciali, perciò non accanitevi per un nonnulla.

Bilancia (9° in classifica) - In giornata potreste sentirvi persi e confusi, magari avete messo in dubbio delle cose e adesso non siete più sicuri di una certa persona o di una situazione particolare.

In famiglia si respirerà un clima teso che potrebbe implodere da un momento all'altro, perciò sarà bene andarci cauti. Potreste non sentirvi bene, ultimamente la vostra salute sta facendo i capricci anche per colpa dello stress dovuto alle troppe responsabilità che reggete sulle vostre spalle.

Oroscopo dei segni nella media del giorno

Toro (8° in classifica) - Le previsioni astrologiche del 16 febbraio annunciano un martedì così così. In genere, al mattino avete difficoltà a scendere dal letto, ma per una ragione o per un'altra, in giornata sarete costretti a svegliarvi in fretta. Cercate di non perdere troppo tempo dietro alle chiacchiere o al mero pettegolezzo. Qualche nativo sarà piuttosto stanco già a metà pomeriggio e non vedrà l'ora di andare a dormire.

Rivedete e sistemate la vostra alimentazione, specie se vi sentite deboli e fragili. Soldi in entrata o in uscita.

Capricorno (7° in classifica) - In giornata sarà bene prendersi del tempo per se stessi e curarsi. Ultimamente vi siete lasciati andare fin troppo trascurando la crema quotidiana e l'alimentazione equilibrata. Dunque, riprendete in mano le redini della vostra vita e ponetevi in primo piano, specie se avete la tendenza errata ad annullarvi per gli altri. Si lavora per vivere e non il contrario, perciò non scordatevi di questa massima.

Gemelli (6° in classifica) - In queste 24 ore un familiare avrà bisogno di voi e sarete ben contenti di fare la vostra parte. Siete un segno straordinario e molto paziente, queste due caratteristiche vi saranno ben presto ripagate.

Cercate soltanto di non fomentare pettegolezzi e non giungete a conclusioni affrettate. Le stelle vedono andare bene l'amore di coppia, ma entro domenica prossima potrebbero nascere dei litigi o incomprensioni.

Scorpione (5° in classifica) - La distrazione conduce alla procrastinazione che a sua volta porta ad allontanare la fine di una qualsiasi incombenza. Ed ecco che in questo martedì sarete pimpanti e pieni di focus. Avrete modo di dedicarvi alle compere, amate fare shopping ma detestate spendere. Comunque sia, sarete instancabili e pieni di brio. Attenzione alla sfera sentimentale, forse state mettendo in dubbio l'amore del vostro partner o forse non siete più sicuri di ricambiare l'altro.

Classifica e oroscopo dei quattro segni ‘su’ del giorno

Leone (4° in classifica) - Soldi, amore, famiglia, lavoro, almeno due di questi temi saranno al top del giorno. Chi non dovrà lavorare o studiare, si godrà un magnifica giornata di meritatissimo riposo. Ci sarà del chiasso attorno a voi e il vostro umore risulterà stellare. Il vostro cuore avrà un po' di pace e quindi fareste bene a non fare pensieri turbolenti. Qualcuno potrebbe pensare a voi oppure rivolgervi un'affettuosa parola.

Pesci (3° in classifica) - Avrete tutte le forze e le armi necessarie per svolgere i vostri compiti quotidiani. Ultimamente avete l'impressione che qualcuno o qualcosa vi remi contro, ma in queste 24 ore i vostri pensieri saranno dedicati a tutt'altro. Bene l'amore di coppia, specialmente se la fiamma è bella scoppiettante.

In famiglia non sempre è facile andare tutti d'accordo, ma bisogna rispettarsi a vicenda e tendere una mano ai più fragili. Voglia di shopping.

Cancro (2° in classifica) - Via il tormento, la vita è troppo breve per farsi mille viaggi mentali. Questo martedì sarà lucente e pieno di possibilità che però si manifesteranno entro la fine di febbraio. Qualcosa sta per cambiare, ma non respingete il cambiamento, anzi andategli incontro e sarete premiati. In queste 24 ore, l'oroscopo sorriderà ai soldi (potrebbe arrivare quella cosa che attendevate da tempo), all'amore, alla salute e anche alla famiglia: che cosa volere di più?

Ariete (1° in classifica) - La Luna nel vostro segno accrescerà i vostri pregi, ma non respingete i vostri difetti perché sono essi a rendervi unici.

Avete avuto un periodo complesso, forse in famiglia o in amore, ma in queste 24 ore le stelle si sorrideranno. Farete i salti di gioia dato che tutto vi riuscirà bene: avanti così!