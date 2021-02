L'Oroscopo del 3 febbraio è pronto a dare info sul probabile andamento riservato dagli astri alla giornata di mercoledì. In questo contesto andremo a trattare in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Fra i sei segni appena enunciati saranno solamente in due a spartirsi la golosa torta della positività giornaliera: Ariete e Gemelli, ambedue valutati a cinque stelle. Invece, secondo quanto analizzato e messo in chiaro nelle previsioni astrologiche del 3 febbraio, a trovare più di qualche difficoltà nel percorso quotidiano saranno i nativi in Toro. Il generoso segno di Terra è stato valutato in periodo sottotono, dunque indicato con tre stelle.

Ansiosi di approfondire il discorso in merito a come potrebbe evolvere il giro di boa settimanale? Bene, a seguire il resoconto restituito dall'oroscopo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 3 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 3 febbraio al segno dell'Ariete preannuncia un mercoledì esemplare in campo sentimentale, soprattutto a voi che amate leggere libri di avventura. Diciamo che vivrete una giornata bella, se non proprio come nelle favole, almeno serena e rilassante quanto basta per stare bene con voi stessi e con gli altri. Nel rapporto di coppia sarete appagati e soddisfatti, avrete voglia di crogiolarvi tra le braccia della persona amata pendendo dalle sue labbra o condividendo anche le cose più insignificanti di tutti i giorni.

Single, una giornata di piacevole disimpegno ogni tanto non guasta. Godetevela e approfittate per assecondare i vostri desideri o le vostre curiosità intellettuali e sentimentali. Privarsi oggi di opportunità in grado di dare piacere un domani potrebbe essere davvero un grosso errore... Sul lavoro chi fa da sé fa per tre, dice il proverbio, e voi lo dovreste prendere alla lettera.

Intanto, coinvolgere le persone fidate in un vostro progetto non sarebbe una cattiva idea.

Toro: ★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì indicano una giornata potenzialmente sottotono non solo nelle solite incombenze legate al periodo, ma anche negli eventi straordinari, sia previsti che imprevisti. In amore, inutile far finta di nulla, perché questa non sarà proprio la vostra giornata.

Chi amate non potrà o non riuscirà ad essere sincero fino in fondo con voi e questo non vi andrà proprio giù. Non c'è nulla che vi irriti tanto, quanto sapere che la vostra fiducia potrebbe essere mal riposta: calma! Single, Venere sotto quadratura da Urano non vi degnerà di uno sguardo, anzi, state alla larga da imprudenze. Tenete a bada la tensione nervosa, direttamente responsabile della vostra insoddisfazione. Sul lavoro, non aggirate eventuali ostacoli ma affrontateli di petto. Non lasciatevi intimorire dall'ostilità di chi potrebbe tentare di mettervi i bastoni tra le ruote.

Gemelli: ★★★★★. Si prevede una giornata con vista positiva, grazie soprattutto alla possibilità che sopraggiunga a breve una bella notizia in ambito sentimentale.

Cercate di essere fiduciosi, organizzati e precisi, vedrete che riuscirete a godere di un centro settimana sereno e soddisfacente. In amore, come già anticipato, le buone notizie non mancheranno di certo: un ottimo momento per riconsiderare ciò che è successo in passato con la persona che sapete. Volendo, potrete apportare eventualmente rettifiche al rapporto, magari mettendolo su un piano differente. In coppia sarà una giornata molto propizia, anche perché le stelle saranno pronte a regalare entusiasmo, allegria ed una spiccata voglia di novità. Single, la vita migliorerà a vista d'occhio, anche nelle piccole cose di ogni giorno. Potreste fare così un piacevole incontro che vi porterà a pensare in modo positivo riguardo ai progetti futuri.

Sul lavoro, date ascolto alle vostre intuizioni, anche perché le idee saranno davvero brillanti. Se unirete l'ambizione al desiderio migliorerete la vostra condizione, farete centro e rimarrete al passo con i tempi.

Oroscopo e stelle di mercoledì 3 febbraio

Cancro: ★★★★. La giornata del 3 febbraio sarà certamente all'insegna della normalità e della calma apparente per voi nativi. In caso aveste da prendere una decisione importante, questa andrà ponderata con una certa attenzione: non lasciatevi ingannare dalle apparenze, ok? In amore, anche se Venere vi snobba, l'intesa con il partner di sempre potrà migliorare grazie ad un dialogo fitto e sincero, oppure a nuovi interessi da sperimentare. Svagatevi, divertitevi, rilassatevi più che potete e godetevi ogni attimo che la vita vi offrirà.

Single, l'interesse per una persona conosciuta di recente potrebbe spingere qualcuno di voi verso l'occasione per un flirt o un'avventura tipo toccata e fuga. Avvicinatevi in punta di piedi alle persone che vi interessano, vedrete che questa attenzione sarà apprezzata e ricambiata. Sul lavoro sarete iperattivi e porterete a termine una quantità incredibile di progetti. Potrete inoltre osare di proporre alcuni cambiamenti strutturali, ottenendo un consenso unanime da parte di chi conta.

Leone: ★★★★. Questo mercoledì l'astrologia applicata alla parte centrale della settimana indica che si manterrà sulla linea della buona sufficienza. Se riuscirete ad usare bene la concentrazione non avrete difficoltà a chiudere discretamente il periodo. In amore Nettuno, con i suoi influssi armonici (specularità positiva al 55%) vi invita a sfidare la buona sorte.

Non sarà questo il momento di stare fermi a rimuginare, ma quello di trasformare i sogni in possibile realtà. Non abbiate timore di esporvi, anche a livello sentimentale, con le persone che amate: se agirete con sincerità, seguendo il buon istinto del cuore, tutto andrà per il verso giusto. Single, sarà un mercoledì aperto a tutte le possibilità. La giornata non porterà certo momenti di noia, anzi. Il cielo sarà così variegato e movimentato che anche gli eventi e gli umori saranno diversificati al massimo: ci sarà spazio un po' per tutto. Sul lavoro, l'armonia di astri generosi sarà un balsamo portentoso che vi aiuterà a superare le difficoltà del momento. Non verrete meno ai vostri doveri ma non vedrete l'ora di tornare a casa per l'unica cosa che conta per voi: la famiglia.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 3 febbraio predice una giornata tutta da giocare sulla tranquillità più assoluta. Infatti, non a caso l'andamento del periodo è previsto monotono e legato alla solita routine. A tenere banco nel vostro cielo la solita "minestra" e tanta pazienza da mettere in campo. In merito al comparto sentimentale, le stelle promettono serenità e un briciolo di sana allegria: saprete assaporare ogni minuto di tempo trascorso in famiglia o con chi amate davvero. Il partner poi, certamente si dimostrerà tenero e dolce verso di voi: pronti a ricambiare? L'amore sarà il sentimento più importante, perciò dimostrerete la profondità del vostro sentire affrontando una situazione difficile per poi risolverla. Single, in questa giornata gli astri indicano positività soprattutto per quanto concerne la vostra vita sentimentale.

Se così non fosse, senz'altro non vi farete delle paranoie se non avete ancora accanto la persona giusta e continuerete a vivere nella spensieratezza della libertà senza problemi. Sul lavoro, avrete la possibilità di ottenere dei risultati superiori a quelli previsti.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.