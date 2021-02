L'Oroscopo del giorno, di mercoledì 3 febbraio è pronto a mettere in evidenza i segni migliori al giro di boa settimanale. Nel merito, andremo ad analizzare la situazione astrologica relativa a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati del giorno? Certi dell'unanime vostro "si", andiamo pure a dare qualche anticipo sulla situazione generale. Particolarmente favorevole ad un segno di Acqua il periodo: infatti il preannunciato ingresso nel comparto di una spettacolare Luna in Scorpione darà la possibilità ai nativi di essere vincenti in ambito sentimentale.

Per quanto riguarda ancora la parte positiva del periodo analizzato, in primo piano spiccano Bilancia e Acquario, entrambi super favoriti con cinque stelle all'attivo. Giornata abbastanza buona anche per il Sagittario, al sicuro grazie alle efficaci quattro stelle a corredo del segno. Il periodo "no", invece, sempre secondo quanto esposto nelle previsioni zodiacali di mercoledì, interesserà in modo particolare il Capricorno e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro andando a spulciare i singoli segni, uno ad uno.

Previsioni zodiacali per la giornata del 3 febbraio

Bilancia: ★★★★★. Giornata più che positiva, accompagnata nel trascorrere delle ore da un positivo senso di serenità generale. Il periodo in questo caso favorirà abbastanza le questioni inerenti al comparto economia e finanze: buon per voi che, soprattutto in questi ultimi tempi, siete stati costretti volenti o nolenti a sborsare bei soldini per spese impreviste.

In amore, in base a quanto indicato dall'Astrologia e visto il buon periodo, soprattutto la voglia di apportare qualche utile cambiamento ci sarà tutta. Sicuramente le stelle vi aiuteranno ad esprimere al meglio la vostra voglia di rinnovamento. Cercate soluzioni che possano aumentare la fiducia e l'entusiasmo verso il partner, in ogni momento della giornata.

Single, finalmente state vedendo chiaro anche dove tutto sembrava confuso. Gongolerete dalla felicità e sarete affascinati da una nuova interessante conoscenza. Nel lavoro, aspettatevi gratificazioni anche notevoli, almeno per quanto riguarda l'aspetto finanziario della vostra attività. Senz'altro saprete promuovere la vostra immagine e studiare nuove strategie per raggiungere i livelli desiderati.

Scorpione: 'top del giorno'. Partirà davvero con "il vento in poppa" questo mercoledì di metà settimana. A fare da apripista a indecisioni o problemi a stampo soprattutto sentimentale, anche abbastanza ostici, sarà l'ingresso nel segno di una esuberante Luna in Scorpione. Quindi mettete pure in conto una giornata molto tranquilla, seppur con qualche momento un po' noioso non dispiacerà. Per i sentimenti, le stelle daranno sufficienti garanzie anche in vista di due prossime giornate (giovedì e venerdì) particolarmente eccitanti. Più di qualcuno ancora single potrebbe andare incontro ad occasioni d'oro, certamente in grado di favorire incontri casuali per poter flirtare o succulente avventure mordi e fuggi. Il settore riguardante il lavoro, senza dubbio si presenterà con qualche battuta d’arresto fuori programma, tuttavia facile da riportare entro limiti accettabili.

Pensate e agite da veri positivi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 3 febbraio al Sagittario indica una giornata abbastanza in linea con parte delle attese. Gli astri di competenza saranno quasi completamente dalla vostra, pertanto potrete contare su una discreta intesa sentimentale con il vostro partner e buone chance in campo lavorativo. In amore, il periodo esorta un po' a lasciarsi andare: via i soliti inutili pregiudizi specialmente in fatto di sesso. Le stelle invitano a sognare liberi e leggeri come piume, gettando lontano da voi zavorre o freni inibitori: la vita è bella da scoprire, ma soprattutto da vivere. Non c'è nulla di vergognoso in qualsiasi scelta piacevole per la coppia. Per i single, sarà certamente una giornata emozionante, forse un po' dispendiosa, ma ricca sicuramente di nuove conoscenze e di conquiste, l'ideale per sentirvi magnificamente bene.

Non abbiate però fretta di prendere l'iniziativa. La parte riguardante il lavoro regalerà sicuramente delle occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Oroscopo e stelle di mercoledì 3 febbraio

Capricorno: ★★. Giornata abbastanza difficile da vivere. Gli astri hanno messo in conto probabili difficoltà in ambito economico, forse dovuti al lavoro oppure a spese impreviste. In merito agli affetti, un cielo astrale così poco performante, inquinato da astri contrari al segno, non porterà nulla di soddisfacente. Converrà procedere con calma, facendo piccoli passetti e, nel contempo, cercando di tenere ben stretto tutto quello che si ha. Single, è da un po' che non riuscite a concentrarvi sull'amore, perché la vostra vita è fatta di lavoro, lavoro e ancora lavoro.

Forse sarà arrivato il momento di giusto per iniziare a farlo, quindi preparatevi e guardatevi attorno, ok? Nel lavoro invece, non sarà un giorno da dilettanti questo, perché i prossimi disegni astrali vi offriranno notevolissime opportunità. Però soltanto chi sarà capace di pilotare bene la propria "barca" riuscirà a sfruttare fino in fondo il periodo.

Acquario: ★★★★★. Giornata splendida, senza eccessive dispersioni o rallentamenti e con gli astri in primo piano. Fatevi avanti, il momento è perfetto. Questo mercoledì darà ampio margine di manovra alle vostre azioni o alle situazioni in eventuale stallo. In campo sentimentale quindi, spazio alla buona fortuna: senza titubanza alcuna. L'Astrologia consiglia di non demordere, soprattutto in certe situazioni affettive un po' difficili da gestire.

Se una certa freddezza dovesse appannare la vostra attuale relazione di coppia, non rinunciate a impegnarvi affiche quest'ultima possa tornare ai fasti di un tempo: sappiate che la fiamma della passione si può riaccendere in ogni momento, basta solo volerlo. Single, novità in vista anche per quelli che sperano in un incontro fatidico, magari con una persona giusta. I pianeti incoraggiano tutto ciò che farete con una energia incredibile e vi guideranno in ogni passo verso l'anima gemella. Nel lavoro, le vostre idee potrebbero distinguersi per originalità, oltre che per la velocità con cui partorirete ogni tipo di iniziativa, regalandovi prossimamente nuove opportunità.

Pesci: ★★★. L'oroscopo di mercoledì 3 febbraio preannuncia un periodo in odore di "sottotono" a molti di voi nativi.

Dunque giornata affatto ideale per mettere in discussione cose o situazioni, anzi, il non fare vi renderà quasi immuni dal fare cose errate o controproducenti, e sicuramente potrebbe essere la scelta più azzeccata da mettere in agenda. In amore ci sarà da aprire gli occhi su qualcosa a cui, finora, avete preferito soprassedere. Non dovete fare come gli struzzi, cioè nascondere la testa sotto la sabbia continuando a far finta di niente, se non altro perché è arrivata l'ora di prendere una decisione mirata: ma voi da quale parte state? Qualcuno ancora single sentirà il bisogno di cambiare una situazione, specie a livello privato. Avendo l'umore altalenante, in questa giornata è consigliabile optare per una pausa di riposo, sia fisico che mentale ed attendere che passi.

Nel lavoro, per concludere, se doveste risolvere una questione impegnativa, prendetevi tutto il tempo necessario, senza fretta. La cosa che è più importante per voi è quella di non lasciarsi trascinare dalla solita voglia di strafare.