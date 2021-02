Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di venerdì 12 febbraio? La Luna in Pesci favorirà l'amore, le emozioni e la creatività. Alla vigilia del weekend, molte cose saranno programmate e niente sarà lasciato al caso. Se i nati dello Scorpione avranno a che fare con 24 ore vincenti, i Cancro risulteranno pimpanti. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Toro (12° in classifica) - Amate l'avventura e viaggiare, ma ultimamente le vostre abitudini sono cambiate e molte cose sono venute a mancare.

Cercate di assaporare questo venerdì in tutte le sue sfaccettature e non prendetevela troppo nel caso in cui delle cose dovessero andare male. Le previsioni astrali del weekend rivelano che in generale avrete una buona conclusione della settimana, perciò non lasciatevi demoralizzare dall'ultimo posto in classifica. Rilassatevi dall'estetista o dal parrucchiere, prendetevi cura di voi stessi.

Capricorno (11° in classifica) - Venerdì decisamente ''No''. Il vostro umore sarà sotto ai tacchi forse per via della vostra situazione sentimentale o economica non proprio favorevole. Non dovrete fare altro che tirare fuori il carisma che in generale vi contraddistingue e imparare a lottare. Potreste incontrare una vecchia conoscenza, ma avrete difficoltà a riconoscerla a causa della mascherina.

A volte avete l'impressione di vivere dentro ad un incubo e di non risvegliarvi più.

Leone (10° in classifica) - C'è qualcosa che vi preme da tempo, forse un grosso investimento o un cambiamento drastico, ma avete paura di sbagliare e di non poter tornare sui vostri passi. Nella vita bisogna saper lasciar andare e prendere le cose così come vengono.

In giornata dovrete occuparvi di una certa questione e sarà bene cercare di sbrigarsela entro domenica, in modo tale da avere il San Valentino libero. Occhio a non trasgredire.

Vergine (9° in classifica) - Vi lascerete alle spalle tutte quelle vicissitudini vissute nell'arco della settimana, ma le stelle invitano ad attendere prima di fare i salti di gioia.

A quanto pare, l'oroscopo intravede un venerdì mattina un pochino scombussolato. Avrete delle questioni di cui occuparvi e non sarete nel giusto mood. In serata preferirete fare qualcosa di pacato e poco impegnativo, ma attenzione a non deludere il partner o un familiare.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Ariete (8° in classifica) - Questo venerdì sarà più che valido, avrete molte energie e ciò vi spingerà a ultimare tutti i vostri doveri/obblighi. A metà pomeriggio potrete lasciarvi andare e rilassarvi tra tv e libri. Le coppie sceglieranno di trascorrere queste 24 ore in compagnia, potrebbero essere organizzate delle romantiche uscite o cene a lume di candela. Avete bisogno di essere spronati costantemente, perché la vostra motivazione tende a vacillare sempre più negli anni.

Gemelli (7° in classifica) - L’oroscopo del 12 febbraio anticipa che sarà un venerdì particolarmente dolce o emozionante. Saranno effettuati dei preparativi per San Valentino, ma chi è single avrà comunque modo di organizzarsi diversamente. Non cullatevi nel pessimismo e smettetela di dire che non siete affascinanti o che acchiappate sempre la persona sbagliata. Fate in modo che quello che verrà sia un weekend strepitoso e compiete qualche gesto pieno d'amore verso voi stessi.

Cancro (6° in classifica) - L’oroscopo del 12 febbraio si presenta bene. Vi alzerete pimpanti e di buonumore, niente e nessuno riuscirà a infastidirvi. La vostra concentrazione risulterà al massimo e questo rappresenterà un punto di forza, specie se la vostra vita è un tale caos.

C'è qualche nativo che sembra avere dei problemi di salute o sta accudendo un familiare che necessita di cure e attenzioni: in giornata avrete meno fastidi ed entro l'estate potreste anche ricevere un aiuto extra. Preparatevi a trascorrere una piacevole weekend.

Sagittario (5° in classifica) - Dopo una lunghissima settimana, gli astri vi aiuteranno a tenere il passo con tutte quelle faccende domestiche o lavorative oppure familiari che in genere vi opprimono. Siete soliti fare molte cose insieme, ma questo è sbagliato dato che vi spinge a distrarvi o a lasciare l'opera a metà. Le coppie dovranno sfruttare queste 24 ore per programmare qualcosa di romantico da fare per sabato e domenica.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Acquario (4° in classifica) - Venerdì, potreste ricevere un complimento o un elogio. Avrete a che fare con una mattinata interessante. Sono previste delle uscite, magari potreste andare a bere un aperitivo in compagnia o a cena con la persona del cuore. Insomma, qualcosa di interessante la farete senza ombra di alcun dubbio. Qualche nativo, entro domenica finirà al centro di un episodio emozionante e memorabile.

Scorpione (3° in classifica) - Sfruttate come meglio potete, queste 24 ore piene di fortuna e carisma. Emanerete fascino e malizia e questi due aspetti vi aiuteranno a fare colpo su una certa persona. Chi è felicemente in coppia vivrà un giorno importante e passionale, anche se sabato e domenica andrà ancora meglio.

Potreste ricevere una sorpresa o un consiglio validissimo, in ogni caso sarà bene tenere gli occhi bene aperti.

Bilancia (2° in classifica) - Le previsioni astrali del 12 febbraio vi applaudono. Nel vostro cuore c'è una persona importante che volete proteggere dai mali del mondo. In giornata avrete a che fare con tale persona. L'amore sarà messo in gran risalto, entro domenica riceverete una parola d'affetto. Chi non dovrà lavorare o studiare, trascorrerà queste 24 ore dedicandosi alle proprie passioni o alle serie tv, ma qualcuno deciderà di fare le pulizie!

Pesci (1° in classifica) - L’oroscopo della giornata vi sorride dato che la Luna sarà nel vostro magnifico segno. Mai come in queste 24 ore sarete creativi, romantici e sognatori. Potreste cominciare a fare dei progetti per l'estate o per la vita di coppia.

Chi è solo, invece, potrà organizzarsi diversamente, magari con delle amicizie o programmando un San Valentino tra televisione o libri. Qualcuno si metterà in contatto con voi.